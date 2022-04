Montea Comm VA : ESG 2021 FR Final

Sommaire

1.2.

Message du CEO ................................................................................................................................................... 3

À retenir en 2021 .................................................................................................................................................. 5

2.1. Principales réalisations en 2021 ............................................................................................................................ 9 3. Nos parties prenantes ......................................................................................................................................... 12

3.1. Implication auprès de nos parties prenantes ...................................................................................................... 13

3.2. Implication sociale ............................................................................................................................................... 14 4. Stratégie de développement durable ................................................................................................................. 18

4.1. Nos matérialités ................................................................................................................................................. 19

4.2. Le plan de développement durable 2030/2050 .................................................................................................. 20 5. Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre ................................................................................ 25

5.1. Pourquoi est-ce important pour Montea ? ......................................................................................................... 26

5.2. Approche et Scope .............................................................................................................................................. 26

5.3. Résumé - Les émissions de gaz à effet de serre en perspective ......................................................................... 29

5.4. Opérations Montea ............................................................................................................................................. 31

5.5. Portefeuille existant ............................................................................................................................................ 37

5.6. Nouveaux développements ................................................................................................................................ 35 6. Immobilier logistique durable et polyvalent ....................................................................................................... 43

6.1. Pourquoi est-ce important pour Montea ? ......................................................................................................... 44

6.2. Investissement dans des emplacements stratégiques ........................................................................................ 44

6.3. Green Finance Framework de Montea ................................................................................................................ 44

6.4. Montea Blue Label - Un guide de construction durable pour les nouveaux projets de bâtiments .................... 46

6.5. Haut taux d'occupation ....................................................................................................................................... 49

6.6. Programme d'engagement des locataires ........................................................................................................... 49

6.7. A.U.L.A. - Blue Gate Antwerp ............................................................................................................................. 50

6.8. Un centre de recyclage pour Re-Match à Tiel (NL) .............................................................................................. 51 7. Renforcer notre propre organisation .................................................................................................................. 52

7.1. Nos collaborateurs .............................................................................................................................................. 53

7.2. Corporate Governance ........................................................................................................................................ 59 8. 9. Tableaux EPRA sBPR ............................................................................................................................................ 64 Index du contenu GRI .......................................................................................................................................... 68

10. Approche et scope .............................................................................................................................................. 71

10.1. Période de référence ........................................................................................................................................... 72

10.2. Périmètre de mesure et couverture .................................................................................................................... 72

10.3. Méthodologie de mesure .................................................................................................................................... 72

11. Vérification externe ............................................................................................................................................. 73

1. Le mot du

CEO

Cher lecteur,

La qualité de l'esprit d'entreprise et la croissance, avec un œil sur l'environnement plus large dans lequel nous opérons, cela a toujours été dans l'ADN de Montea. Tandis que 2020 a été l'année où nous avons commencé à convertir cet ADN en une vision claire et une stratégie de durabilité, 2021 a été l'année où nous avons été reconnus pour nos efforts, avec, entre autres, un score GRESB qui a plus que doublé (de 32 à 69) et un prix EPRA sBPR Argent. C'est également l'année où nous avons affiné notre stratégie de durabilité en nous appuyant sur les nouvelles connaissances acquises dans les domaines de l'environnement (Environment), de l'équipe (Social) et de la gouvernance (Governance).

Dans le domaine de l'Environnement, nous avons réussi à rendre nos propres opérations neutres en carbone d'ici 2021. Aujourd'hui, nous le faisons encore en partie par le moyen de compensations, notamment en soutenant deux projets en Zambie et au Kenya, mais notre ambition est de travailler de manière totalement neutre en CO2 d'ici 2030 au plus tard.

En outre, Montea se concentrera fortement sur la réduction de l'empreinte CO2 de son portefeuille existant (carbone opérationnel) et de celle de ses nouveaux développements (carbone incorporé). De cette manière, nous renforçons nos ambitions de prendre une position de leader dans le domaine de la durabilité. Nous accompagnerons les locataires dans leur transition, en les aidant à réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite donc à lire notre roadmap à la page 22 et à découvrir comment nous allons aborder cela concrètement.

Cette ambition d'une entreprise plus durable se reflète également dans le financement de notre croissance. En 2021, nous avons réussi à réaliser notre premier placement privé aux États-Unis avec une émission de 235 millions d'euros d'obligations vertes. Ce financement vert s'accompagne de la nécessité d'une communication transparente sur nos efforts et nos résultats concrets. Nous relativiserons suffisamment les émissions de gaz à effet de serre (voir page 29) et nous relèverons la barre chaque année. Pour nous-mêmes, mais aussi pour notre secteur.

En ce qui concerne notre Équipe, avec la nomination de Steven Claes au poste de directeur des RH, nous voulons soutenir de manière durable l'équipe solide que nous avons constitué ces dernières années dans son développement et sa croissance personnelle. Pour ce faire, nous nous concentrons sur la formation des personnes, mais nous osons également nous remettre en question par le biais d'enquêtes de satisfaction objectives et de processus d'amélioration. Nous avons une équipe formidable et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que tous nos employés restent à bord et - dans la mesure de leurs possibilités et de leurs ambitions - évoluent avec l'entreprise.

Dans le cadre de notre Gouvernance, nous avons également choisi d'augmenter le nombre d'administrateurs indépendants. La nomination de Barbara De Saedeleer et Koen Van Gerven en tant qu'administrateurs indépendants a augmenté le nombre d'administrateurs indépendants au sein du Conseil d'administration. Nous sommes convaincus que leurs solides connaissances et leur expérience contribueront à la poursuite de la croissance de Montea.

En bref, beaucoup a été fait, mais le chemin est encore long et ambitieux. Je tiens à remercier chaleureusement tous les employés et partenaires qui font de nous une entreprise plus forte chaque année.

J'espère que nous pourrons continuer à nous soutenir mutuellement à l'avenir et à nous mettre au défi de placer la barre encore plus haute. Nous sommes prêts à le faire.

Jo De Wolf

Chief Executive Officer

2. À retenir en 2021