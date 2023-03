Montea : Intergamma et Montea développent un centre de distribution durable d'environ 95 000 m²

Montea, investisseur en développement dans l'immobilier logistique, et Intergamma, leader du marché dans le Benelux avec les magasins de bricolage Gamma et Karwei, ont signé un accord pour le développement d'un nouveau centre de distribution d'environ 95 000m² sur le site de l'ancienne Verrerie sur De Kellen à Tiel. Le bâtiment fera partie des 10% des nouveaux développements les plus durables, avec une certification BREEAM Excellent.

La durabilité au cœur du projet

Pour le nouveau centre de distribution, aucun nouveau site ne sera développé, mais les rares espaces seront réutilisés. Sur l'endroit où jusqu'au 2015 le AGC Glasfabriek se trouvait, dix ans plus tard un nouveau centre de distribution durable apparaît. Le regroupement de quatre sites en un seul grand centre de distribution permettra d'accroître l'efficacité. En outre, moins d'espace sera utilisé et le nombre total de mouvements de trafic diminuera.

Le centre de distribution ne sera pas raccordé au gaz et les 22 000 panneaux solaires prévus devraient générer environ 9 000 MWh d'électricité par an. Ce chiffre est comparable à la quantité d'énergie utilisée par 3 600 ménages en moyenne par an. Des options sont également examinées afin de stocker l'énergie générée par les panneaux solaires dans des batteries pour une utilisation optimale de cette énergie. Une attention particulière est également accordée à l'impact environnemental, à la consommation d'eau et aux déchets lors du développement du centre de distribution.

Image: ©MONTEA - Site Tiel - Artist Impression

Hylcke Okkinga, Director Montea Netherlands: "Ce développement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Montea. Un ancien site d'usine en cours de revitalisation complète, avec tous les défis qui en découlent. Le faire en collaboration avec un parti qui a les mêmes ambitions en matière de durabilité est, bien sûr, la cerise sur le gâteau."

Joost de Beijer, CEO Intergamma: "Avec la construction de ce nouveau centre de distribution, notre capacité de distribution au Benelux sera centralisée, étendue et rendue plus durable. Nous investissons depuis un certain temps dans une chaîne logistique durable, et maintenant, nous investissons également dans une propriété logistique durable. Ce n'est pas seulement important pour nous, mais aussi pour nos clients et nos employés. En Montea, nous avons trouvé un partenaire de développement qui partage nos ambitions et peut les réaliser."

M. Verbeek, échevin des affaires économiques de la commune de Tiel : "Le collège est heureux qu'Intergamma choisisse une fois de plus Tiel avec ce réaménagement. Non seulement les emplois seront conservés dans notre municipalité, mais ce développement apporte une belle contribution au climat économique de Tiel et de la région et à notre forte position économique en tant que hotspot logistique."

Communiqué de presse -Information réglementée 08/03/2023 - 8h00