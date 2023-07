Montea développe environ 50 000 m² pour Lekkerland sur le Logistiek Park A12 Communiqué de presse - De l'administrateur unique 17/07/2023 - 8h00

Montea, investisseur en développement dans l'immobilier logistique, et Lekkerland, qui fait partie du groupe allemand REWE, fournisseur de solutions de vente au détail innovantes et de services logistiques, ont signé un accord pour le développement d'un nouveau centre de distribution d'environ 50 000 m² de surface bâtie sur le Logistiek Park A12 à Waddinxveen. Dans ce parc, un centre de distribution réfrigéré durable et ultramoderne, affichant le score GPR aussi haut que possible, sera construit pour Lekkerland. Le toit sera notamment utilisé pour l'installation de panneaux solaires qui, avec la partie adjacente du développement réalisée en 2022, créeront une surface de toit de 80 000 m² qui produira bientôt autant d'électricité que les besoins de 3 200 ménages. Image: ©MONTEA - Site Waddinxveen - Artist Impression À propos de Lekkerland Lekkerland Nederland est un spécialiste de la consommation on-the-go depuis plus de 65 ans. "Notre vision est d'être « le partenaire le plus pratique » pour nos clients, le meilleur partenaire stratégique qui les soulage au maximum", a déclaré John van den Berg, Directeur Operations. Les clients sont actuellement approvisionnés par l'un des centres de distribution de Waddinxveen, Son et Meppel. Waddinxveen, Lekkerland opère en tant que grossiste et prestataire logistique à partir de trois sites différents dans la zone voisine du Distripark A12. Cette situation est sur le point de changer. Avec l'extension de ce nouveau centre logistique moderne, Lekkerland crée un total de 40 000 m ² de surface logistique supplémentaire aux Pays-Bas et, avec sa flotte d'environ 170 camions, il se positionne comme un acteur logistique professionnel sur le marché où il opère.

"Nous sommes occupés à concevoir les processus logistiques internes, dont une grande partie sera prise en charge par la technologie "voice and pick to light picking"", a déclaréJohn van den Berg. Avec le développement d'un nouveau grand centre de distribution, Lekkerland Nederland met en place une opération logistique efficace et ordonnée. Selon John van den Berg, Lekkerland est ainsi prête à croître à l'avenir et à atteindre ses objectifs de durabilité logistique. À propos du développement Le terrain d'environ 60 000 m² est situé directement à la sortie de l'autoroute A12, ce qui le rend facilement accessible et très bien situé au cœur de la Randstad. John van den Berg, Directeur Operations Lekkerland Nederland,""Nous sommes heureux d'avoir trouvé, avec ce site, un endroit stratégique qui offre une solution durable et pérenne pour nos activités logistiques et répond aux besoins de nos clients en termes de fiabilité et d'assortiment pérenne. En bref, Lekkerland est le partenaire idéal pour aujourd'hui et demain." Ce projet comprend environ 40 000 m² d'entrepôt, environ 7 000 m² de mezzanine, environ 3 000 m² de bureaux et 253 places de parking. Les panneaux solaires installés sur l'ensemble du projet produiront environ 9 000 MWh. Ce chiffre est comparable à la quantité d'énergie utilisée par 3 200 ménages en moyenne par an. Le bâtiment ne consommera pas de gaz et des dispositions seront prises pour réutiliser l'eau de pluie. Cedric Montanus, Directeur Montea Nederland: "Nous sommes ravis d'étendre notre projet à un endroit aussi stratégique, en plein cœur de la logistique de détail, pour un développement total d'environ 100 000 m². Un tel développement durable donne corps à notre politique visant à rendre le portefeuille plus durable. Nous le faisons à l'épreuve du temps, ce qui constitue la base d'un partenariat à long terme entre Montea et Lekkerland". Lekkerland et Montea ont conclu un bail à long terme de 15 ans sous les réserves habituelles. Le rendement initial net d'environ 7% est supérieur à nos objectifs en matière de développement propre. Montea a été assisté juridiquement par Hemwood Avocats et Lekkerland par Boskamp & Willems Avocats. Durabilité centrale sur le Logistiek Park A12 En août 2020, Montea a acquis un site d'une superficie totale de 120 000 m² à Waddinxveen. Dans une première phase, Montea a réalisé un centre de distribution d'environ 50 000 m² loué à HBM Machines. Le nouveau bâtiment pour Lekkerland a plusieurs spécifications durables et utilise, entre autres, la chaleur résiduelle de l'installation frigorifique pour chauffer les bureaux et le sol de la cellule de congélation, ainsi que pour le dégivrage des refroidisseurs.