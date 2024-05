Montrose Environmental Group, Inc. (« Montrose ») (NYSE : MEG) a partagé aujourd’hui les points forts de sa présentation avec 3M Company, qui a eu lieu à l’occasion de la 31ᵉ Conférence annuelle de Bank of America sur les transports, les compagnies aériennes et l’industrie à New York. Vijay Manthripragada, président et chef de la direction de Montrose, et Steve Woodard, PhD, directeur de l’innovation de Montrose, se sont joints à John Banovetz, PhD, directeur de la technologie de 3M, pour une rencontre intitulée « PFAS Panel: Advancing Technology for a Cleaner Tomorrow » (Table ronde autour des PFAS : Faire progresser la technologie pour un avenir plus propre).

Au cours de la table ronde, Montrose et 3M ont discuté de la manière dont les deux entreprises innovent pour éliminer à une échelle sans précédent les composés PFAS des sources d’eau complexes dans les sites de fabrication de produits chimiques de 3M, travaillant à l’intersection de la durabilité, grâce notamment à l’utilisation de la technologie exclusive d’échange d’ions de Montrose.

« Notre entreprise est fondée sur l’innovation et la science, et nous recherchons donc des partenaires de la même trempe », a déclaré le Dr Banovetz de 3M. « Nous avons rapidement trouvé un partenaire en Montrose, et nous sommes très reconnaissants à l’entreprise de nous avoir aidés à atteindre nos objectifs en matière de développement durable, en particulier dans le domaine de la qualité de l’eau. »

« Nous collaborons avec de nombreuses entreprises du classement Fortune 500. John et l’équipe de direction de 3M comptent parmi les dirigeants les plus soucieux du développement durable avec lesquels nous avons eu le plaisir de travailler », a confié pour sa part M. Manthripragada. « Lorsque les équipes de Montrose et de 3M ont réfléchi à la manière [d’éliminer les PFAS de l’eau], la durabilité a été un des éléments qui a compté le plus. Le résultat de cette innovation [collaborative] et de ce développement technologique est une solution qui produit beaucoup moins de déchets, utilise beaucoup moins de matériaux filtrants, a une empreinte réduite, est plus sûre pour les travailleurs et consomme moins d’énergie. »

La solution régénératrice brevetée de Montrose est basée sur des petites billes en plastique dotées de propriétés physiques spéciales qui leur confèrent une grande affinité avec les PFAS, leur permettant d’éliminer ces composés de l’eau. Et au lieu de jeter et de remplacer les billes une fois qu’elles ont été utilisées, ces dernières peuvent être lavées et réutilisées. En effet, Montrose a développé une technologie permettant de nettoyer la solution régénératrice utilisée grâce à un processus de distillation et de surcharge (« super-loading »), ce qui permet de continuer à les utiliser. En associant la technologie de traitement des résines à la solution régénérative, on obtient un système durable de traitement des PFAS qui permet d’éliminer efficacement les PFAS de l’environnement.

Le Dr Woodard a fait remarquer que les systèmes mis au point pour 3M dans le cadre de cette collaboration ont également été déployés dans le monde entier et profitent à des communautés éloignées, notamment en Australie.

« Nous avons mis au point de nombreuses technologies pour éliminer les PFAS de l’environnement, et 3M est à la pointe du progrès », a indiqué le Dr Woodard. « Nous allons profiter à un grand nombre d’industries, de communautés et de gouvernements, mais surtout à la santé et au bien-être des personnes. »

À propos de Montrose

Montrose est une entreprise de premier plan dans le domaine des solutions environnementales, dont l’objectif est d’aider les organisations commerciales et gouvernementales à relever les défis d’aujourd’hui et à se préparer à ceux de demain. Avec plus de 3 200 employés répartis dans plus de 100 sites à travers le monde, Montrose associe une connaissance approfondie du terrain à une approche intégrée de la conception, de l’ingénierie et de l’exploitation, lui permettant de répondre de manière efficace et efficiente aux exigences spécifiques de chaque projet. Des mesures complètes de l’air et aux services de laboratoire en passant par la conformité réglementaire, les interventions d’urgence, la délivrance de permis, l’ingénierie et la réhabilitation, Montrose propose des solutions pratiques et innovantes qui répondent aux besoins immédiats de ses clients – et ce avec une longueur d’avance sur les virages stratégiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.montrose-env.com.

