Monument Mining Limited est un producteur d'or basé au Canada. La société est engagée dans l'exploitation de mines d'or, l'acquisition, l'exploration et le développement de métaux précieux, avec un accent particulier sur l'or. Elle détient une participation de 100 % dans la mine d'or de Selinsing et dans le projet aurifère de Murchison. La mine d'or de Selinsing est située dans l'État de Pahang, dans la ceinture aurifère centrale de la Malaisie occidentale, et comprend les projets Selinsing, Buffalo Reef, Felda Land, Peranggih et Famehub. Buffalo Reef s'étend de manière continue et contiguë le long de la tendance aurifère sur laquelle se trouve la propriété aurifère de Selinsing. Felda et Famehub sont situés à l'est et au nord des propriétés Selinsing et Buffalo Reef. La société détient une participation de 100 % dans le portefeuille aurifère de Murchison, qui comprend les propriétés aurifères Burnakura et Gabanintha, ainsi qu'une participation de 20 % dans la propriété Tuckanarra, située dans le champ minéral de Murchison. Burnakura et Gabanintha sont situées au sud-est de Meekatharra, en Australie occidentale, et au nord-est de Perth, en Australie occidentale.

Secteur Or