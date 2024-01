Monument Mining Limited a annoncé une mise à jour à la mine d'or de Selinsing, où la société a récemment atteint la production commerciale de sa nouvelle usine de traitement par flottation. Au début de cette nouvelle année, l'objectif de production de la mine d'or de Selinsing est de rationaliser et d'optimiser l'usine de flottation et les opérations afin d'obtenir les meilleures performances financières. La société continue d'améliorer l'efficacité opérationnelle en consolidant les activités et les ressources d'exploitation de Selinsing et en supprimant les goulets d'étranglement, notamment en améliorant les performances de l'usine, en harmonisant le cycle minier, en modernisant les installations de stockage des résidus, en affinant le processus d'entreposage, d'expédition et de vente des concentrés d'or et en renforçant les mesures de sécurité.

L'usine de flottation a atteint la capacité nominale de 119 tph au début du mois de décembre 2023, mais le débit d'alimentation de l'usine continue d'être entravé par le goulot d'étranglement du filtre-presse de McLanahan. Les récentes améliorations apportées au fonctionnement du filtre-presse comprennent l'installation de régulateurs de pression pour réduire la pression de l'air comprimé pour les cycles de soufflage du noyau et de séchage du gâteau ; la réduction de la pression a certainement réduit la fréquence des défaillances des toiles filtrantes. Les toiles filtrantes déchirées ont été remplacées au fur et à mesure par des toiles d'origine locale ou internationale.

Les plaques filtrantes usées sont réparées localement et de nouvelles unités ont été commandées au fabricant et devraient arriver sur le site en mars 2024. Les améliorations en cours de l'usine comprennent une amélioration de la canalisation de sous-écoulement de l'épaississeur de concentré vers le réservoir de surpression du filtre-presse. L'une des pompes de débordement de l'épaississeur de concentré a été remplacée par une pompe plus grosse et une nouvelle canalisation ; une pompe de secours sera installée une fois les travaux de remise à neuf terminés.

Des modifications ont été apportées au circuit de flottation plus propre afin de permettre le nettoyage du premier concentré brut et de produire un concentré final plus propre lors du traitement des types de minerais de transition. La récupération par flottation a continué à être variable en raison de la qualité irrégulière des minerais de transition traités. Un nouveau floculant a été reçu pour l'épaississeur de récupération d'eau, permettant au circuit de flottation de fonctionner à un pH de 9,0-9,5. Le dosage de l'agent sulfurant, le sulfure de sodium, s'est poursuivi avec le sulfate de cuivre comme activateur.

Des récupérations quotidiennes de plus de 80 % et parfois de 90 % ont été enregistrées, avec une récupération réconciliée de 73,6 % déclarée pour décembre 2023. La construction du hangar à concentrés a été achevée et l'alimentation électrique de l'éclairage a été connectée. La toiture a été installée sur les cellules de flottation grossière et plus propre.

Le système d'ensachage en vrac d'une tonne a été livré à Port Klang et transporté sur le site de Selinsing. Le contrat pour la nouvelle trémie de résidus de flottation a été attribué et la fabrication a commencé ; les travaux de génie civil ont commencé à la mi-décembre 2023 et l'installation de la trémie de résidus et de la tuyauterie associée est prévue pour la première semaine de février 2024. Le plan et les stratégies d'approvisionnement ont été présentés pour examen en mettant l'accent sur les pièces de rechange essentielles pour l'usine de flottation des sulfures et en allouant des ressources pour améliorer cette amélioration dans le but d'éviter tout arrêt imprévu des opérations de l'usine.

L'exploitation des puits de Buffalo Reef s'est poursuivie avec les étapes 1 et 2 dans les puits BRC2 et BRC3 et l'étape 1 a commencé dans le puits BRC4. La livraison de minerai frais et de transition s'est poursuivie et le stock de minerai en cours d'exploitation a été porté à 255 000 tonnes, soit plus de trois mois ? de la capacité de l'usine de traitement, à la fin du mois de décembre 2023 et en prévision de l'imminente saison de la mousson du nord-est.

Un nouveau contrat minier de trois ans a été négocié avec l'entrepreneur minier à long terme Minetech, à compter du 1er janvier 2024. Dix foreuses de contrôle de la teneur sont actuellement opérationnelles et fonctionnent bien ; la flotte de Minetech, composée de huit excavatrices et d'une quarantaine de camions à benne, a fait preuve d'une bonne disponibilité. Pour faciliter le cycle minier, la capacité du laboratoire de préparation a été revue et améliorée grâce à l'installation de deux nouveaux pulvérisateurs dans le nouveau laboratoire de préparation des échantillons.

Le système de ventilation a été installé et est en cours de mise en service afin d'améliorer l'environnement de travail et d'éviter la contamination. Les livraisons régulières d'émulsion de nitrate d'ammonium au dépôt d'explosifs d'Austin Powders se sont poursuivies. Le camion-citerne d'émulsion d'une capacité de 13 tonnes basé sur le site a été remplacé par une unité d'une capacité de 16 tonnes et le dynamitage a été effectué jusqu'à cinq jours par semaine, selon les besoins.

La construction de la mise à niveau de l'installation de stockage de résidus a repris en août 2023. Le remblai de la zone A et de la zone C jusqu'à 540 mRL a été achevé au niveau du remblai principal et la pente en amont a été revêtue d'un enrochement pour la protéger contre l'érosion. La construction des remblais sud du TSF a été achevée et un enrochement a été placé sur les pentes en amont.

Le nouveau déversoir sera construit en janvier 2024, suivi de l'installation des bassins d'infiltration et de la tuyauterie connexe au pied du talus principal. La modernisation globale du TSF devrait être achevée en février 2024. À ce jour, l'usine de flottation a produit plus de 16 000 tonnes de concentrés à une teneur de 37 g/t Au.

Des expéditions ont été faites à trois acheteurs distincts et les négociations se poursuivent avec plusieurs nouveaux clients potentiels. À ce jour, plus de 12 500 tonnes de concentrés ont été livrées aux zones franches de Johor et de Port Klang. Les permis d'exportation ont été renouvelés auprès des autorités nationales compétentes.

Le transport de la dernière livraison de 3 500 tonnes métriques humides vers la zone franche de Port Klang a été achevé et le navire doit partir à la mi-janvier 2024. La vente de 3 000 tonnes supplémentaires de concentré actuellement disponibles a été finalisée et la préparation de l'expédition du concentré vers le port est en cours. L'examen et l'amélioration des entrepôts sont en cours, y compris le renforcement des dispositifs de sécurité.