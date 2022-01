Monument annonce les résultats de l'essai de phase 1 à Burnakura, y compris la découverte d'une minéralisation aurifère à haute teneur à la cible Junction 21/01/2022 | 16:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1, ci-après « Monument », ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats du programme de forage de phase 1 mené en juillet et août 2021 au projet aurifère de Murchison de la Société dans la région de Meekatharra, en Australie-Occidentale.

Le programme de phase 1 comprenait 46 trous de forage à circulation inverse (RC) (3 465 m) et 349 trous de forage AirCore (AC) (10 484 m) visant à tester de nouvelles cibles, se concentrant sur des zones situées en dehors des zones de ressources actuelles du projet de Burnakura entièrement détenu par la Société. FAITS MARQUANTS DES RÉSULTATS DE FORAGE Les intersections de forage significatives sont indiquées dans le Tableau 1 ci-dessous : Table 1: Highlights of Drill Results Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) Munro Bore Extension 21BNRC037 RC 31 36 5 1.53 21BNRC038 RC 111 113 2 0.81 and RC 119 122 3 1.91 21BNRC039 RC 60 62 2 1.56 and RC 106 108 2 3.70 FLC2 21BNRC008 RC 5 13 8 0.97 21BNRC026 RC 18 25 7 0.82 Junction 21BNAC213 AC 22 25 3 10.2 including AC 22 23 1 27.3 Voir l'Annexe 1 pour plus d'informations sur les trous. Les principaux résultats du programme de forage sont les suivants : Extension de la zone de forage de Munro : extension latérale de 160 m confirmée à l' Extension de la zone de forage de Munro , au sud-ouest du gisement historique de la zone de forage de Munro (en dehors des tènements de Monument).

extension latérale de 160 m confirmée à l' , au sud-ouest du gisement historique de la zone de forage de Munro (en dehors des tènements de Monument). Junction : nouvelle découverte d'or à haute teneur à la cible Junction (3 m à 10,2 g/t d'or, dont 1 m à 27,3 g/t d'or à partir de 21BNAC213), où le forage AC a croisé l'or sous couverture transportée en association avec une zone de cisaillement significative et sans forage historique connu ni échantillonnage de surface.

nouvelle découverte d'or à haute teneur à la cible (3 m à 10,2 g/t d'or, dont 1 m à 27,3 g/t d'or à partir de 21BNAC213), où le forage AC a croisé l'or sous couverture transportée en association avec une zone de cisaillement significative et sans forage historique connu ni échantillonnage de surface. FLC2 : la minéralisation aurifère semble être associée à divers contacts lithologiques sur la base des résultats de l'essai du programme de forage de phase 1 et du relevé géologique. Plusieurs trous peuvent devoir être étendus pour déterminer si la minéralisation peu profonde précédemment identifiée se poursuit en profondeur.

Cathy Zhai, PDG de Monument, a déclaré : « Les résultats du programme de forage de phase 1 sont très encourageants, ce qui confirme la stratégie de sélection des cibles de l'équipe d'exploration qui a été mise en œuvre pour identifier de nouvelles zones de minéralisation dans les zones sous-explorées au sein du projet aurifère de Burnakura. La découverte d'une minéralisation aurifère à haute teneur à la cible Junction est particulièrement passionnante étant donné qu'elle se trouve dans une zone sans exploration préalable connue et qu'il existe une marge significative pour étendre cette minéralisation avec d'autres programmes de forage. » PROGRAMME DE FORAGE RC/AC DE PHASE 1 Le programme de forage de phase 1 visait à tester de nouvelles cibles structurelles de haute qualité sous couverture au sein du projet de Burnakura qui pourraient conduire à l'identification de gisements aurifères peu profonds indépendants ou satellitaires afin de compléter la base de ressources actuelle du projet (Figure 1). Ces cibles incluent Authaal Est, Banderol Sud, Junction et l'Extension de la zone de forage de Munro. Le forage RC ciblant les Prospects FLC2 et FLC3 a progressé à partir du programme de forage de phase 2 afin de tirer parti de la disponibilité accrue des plateformes de forage. Ce forage ciblait des essais aurifères à haute teneur historiques à partir du forage à air comprimé (RAB) ainsi que plusieurs intersections dans les trous RC. En revanche, le programme de phase 2, qui est actuellement en cours, cible les extensions latérales et en profondeur des gisements à haute teneur connus le long de la structure North of Alliance (« NOA »), dont certaines ont été exploitées dans le passé, ce qui pourrait conduire à une expansion des ressources souterraines actuelles. La Figure 1 : zones de forage cibles de phase 1 et 2 et emplacements des colliers complétés de phase 1 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7ca6f7-f8d4-4cc3-8a4a-722d34ba2cae Le programme de forage de phase 1 a été mené entre le 3 juillet et le 21 août 2021 à l'aide d'une plateforme Schramm T450 opérée par Strike Drilling. Au total, 46 trous RC pour 3 465 m ont été réalisés, comprenant 12 trous pour 1 301 m dans la cible Extension de la zone de forage Munro et 34 trous pour 2 164 m aux Prospects FLC2 et FLC3. Au total, 349 trous AC ont été réalisés pour 10 484 m aux cibles Authaal Est, Banderol Sud et Junction, comme prévu, bien que la ligne Est de la cible Junction n'ait pas été forée en raison d'un terrain escarpé. En outre, la profondeur de rejet de la lame était généralement inférieure aux prévisions, et le nombre de mètres forés a donc été moins important que prévu. Les trous de forage étaient inclinés à 60 degrés avec des azimuts variés et les trous AC étaient espacés généralement de 25 m avec des lignes espacées d'entre 400 m et 950 m. EXTENSION DE LA ZONE DE FORAGE MUNRO Au total, 12 trous RC pour 1 301 m ont été forés à la cible Extension de la zone de forage de Munro dans trois lignes couvrant une étendue latérale minéralisée de 160 m dans le tènement M51/178. Cette minéralisation représente l'extension latérale des ressources minérales historiques non exploitées dans la zone de forage de Munro (266 000 t à 1,6 g/t d'or, tel qu'indiqué dans le « Technical Project Review and Independent Valuation Report (Short Form) » préparé par Giralia Resources NL et examiné par Ravensgate Mining Industry Consultants en janvier 2011). Les trous de forage étaient espacés de 40 à 50 m et forés à des profondeurs comprises entre 60 et 160 m. La surface a également été cartographiée à une échelle de 1:2000 (Figure 2). La Figure 2 : forage à l'Extension de la zone de forage de Munro est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23a5be2f-2b5f-45bf-a69a-4b6853f7801f La minéralisation étendue au gisement de la zone de forage de Munro a été confirmée par forage RC. Les interceptions minéralisées incluent les suivantes et sont indiquées dans le Tableau 2 ci-dessous : 5 m à 1,53 g/t à partir de 31 m en profondeur (21BNRC037), 2 m à 3,70 g/t à partir de 106 m en profondeur (21BNRC039) et 3 m à 1,91 g/t à partir de 119 m en profondeur (21BNRC038). Table 2: Munro Bore Extension Highlights Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) Munro Bore Extension 21BNRC005 RC 119 120 1 1.00 21BNRC037 RC 31 36 5 1.53 and RC 71 72 1 1.00 21BNRC038 RC 111 113 2 0.81 and RC 119 122 3 1.91 and RC 129 130 1 2.35 21BNRC039 RC 60 62 2 1.56 and RC 106 108 2 3.70 21BNRC041 RC 34 37 3 0.99 21BNRC042 RC 56 58 2 1.16 and RC 65 66 1 1.49 Les principaux intervalles minéralisés se trouvent dans une zone de cisaillement sur une largeur de 45 à 65 m, qui est hébergée dans des roches volcaniques de granodiorite, de basalte et dacitiques/felsiques. La minéralisation aurifère semble être associée à une pyrite disséminée jusqu'à 3 %, dans des roches cisaillées et altérées de manière variable. La zone de cisaillement se prolonge dans une direction Nord-Est, descendant d'environ 70 degrés au Nord-Ouest, et semble être une continuation de la structure du tènement M51/338 adjacent, qui abrite le gisement de la zone de forage de Munro. La zone de cisaillement est située au contact Est d'une intrusion circulaire granitique d'un diamètre d'environ 1,3 km. La déformation s'est concentrée sur le bord de l'intrusion au sein d'un ensemble intercalé plus ductile de roches volcaniques felsiques et basaltes. Bien que les intersections minéralisées rapportées présentent une teneur relativement faible, elles sont contenues dans une large zone de cisaillement minéralisée avec une teneur en or anormale disséminée dans toute la zone qui se situe à un contact lithologique favorable. Un modèle géologique sera élaboré pour aider à mieux cibler la zone de cisaillement vers le Sud-Ouest le long du contact granite. En outre, la minéralisation sera évaluée pour la possibilité d'un forage intercalaire RC peu profond, ciblant les ressources proches de la surface. CIBLE JUNCTION Cette cible représente une convergence majeure entre une hauteur magnétique orientée Est-Ouest et une hauteur magnétique orientée Nord-Sud, qui coïncide avec un creux magnétique apparent. Au total, 192 trous pour 5 847 m de forage AC ont été réalisés à la cible Junction (Figure 3). Une ligne planifiée plus à l'Est n'a pas été forée car la topographie est abrupte et ne peut accueillir une grande plateforme de forage. La Figure 3 : forage terminé au prospect Junction est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e182a1bf-594d-4936-8e3c-6b764377daf8 Une meilleure intersection de 3 m à 10,2 g/t d'or à partir de 22 m en profondeur a été renvoyée à partir de 21BNAC213, qui comprenait 1 m à 27,3 g/t d'or comme indiqué ci-dessous (Tableau 3) : Table 3: Junction Best Intercepts Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) Junction 21BNAC213 AC 22 25 3 10.2 Including AC 22 23 1 27.3 Il existe également une minéralisation aurifère de faible niveau dans les trous adjacents, y compris 21BNAC211 (0 à 4 m à 0,22 g/t d'or et 4 à 8 m à 0,15 g/t d'or), 21BNAC212 (0 à 4 m à 0,32 g/t d'or, 4 à 8 m à 0,14 g/t d'or et 8 à 12 m à 0,17 g/t d'or), 21BNAC213 (0 à 4 m à 0,16 g/t d'or) et 21BNAC214 (4 à 8 m à 0,11 g/t d'or). L'intersection minéralisée à 21BNAC213 est associée à une zone de cisaillement contenant des métasédiments fortement cisaillés et altérés en séricite abritant des veines de quartz gris/bleu foncé avec des sulfures très fins. La lithologie de l'éponte supérieure consiste en un métasédiment fin et l'éponte inférieure est composée d'ultramafiques riches en talc. Le forage à la cible Junction a intercepté des intervalles étroits de métasédiments, y compris des horizons de formation de fer rubané mineur, et des horizons mafiques et ultramafiques, dans un granite faible à modérément déformé. La largeur totale de l'ensemble de roches vertes varie de 100 m à 800 m. La cartographie géologique a été achevée le long d'une ligne Nord-Sud d'environ 800 m à l'est du trou 21BNRC213. Les mesures structurelles indiquent que la foliation descend vers le Nord à 71 degrés en moyenne avec un axe moyen de 255 degrés. Trois échantillons choisis ont été prélevés sur une veine de quartz au sein d'une structure de cisaillement/de faille qui affleure à 800 m au Nord-Est et le long de la percée du trou 21BNAC213. Les échantillons ont montré des résultats faiblement anormaux (meilleures valeurs Au de 0,10 et 0,11 g/t) et indiquent que la minéralisation dans le trou 21BNAC213 pourrait être associée à un système de cisaillement à plus grande échelle. L'intersection à haute teneur à 21BNAC213 est particulièrement importante car elle se trouve dans une zone sous couverture transportée qui n'a pas de forage historique connu ni d'échantillonnage de surface, et la minéralisation aurifère est associée à une zone de cisaillement significative. Il existe un potentiel significatif de délimiter un grand système minéralisé près de la surface avec un autre forage d'exploration réussi alors que l'intersection est ouverte à la fois le long de la direction stratigraphique et en aval-pendage. À l'est de 21BNAC213, il y a une longueur d'aval-pendage d'environ 5 km dans la zone du projet de Monument sans échantillonnage connu, à l'exception des trois échantillons choisis décrits dans le présent communiqué. PROSPECT FLC2 La cible FLC2 se situe à environ 400 m au sud du puits Banderol et semble être associée à la poursuite vers le Sud du même contact structurel que celui qui héberge la minéralisation à l'intérieur du puits. On estime que le puits Banderol produisait 28 koz d'or à 2,9 g/t Au avant 2005 (voir le rapport « Updated Mineral Resource, Burnakura Project, Western Australia, Australia NI 43-101 Technical Report ». SRK, juillet 2018). Au total, 30 trous pour 1 882 m ont été forés à FLC2 (Figure 4). La Figure 4 : forage RC de phase 1 au Prospect FLC2 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf11dff1-f4f5-4a6d-b09f-c0004089f8a4 La meilleure interception est 8 m à 0,97 g/t d'or à partir de 5 m de profondeur à 21BNRC008. Il existe plusieurs autres interceptions étroites à faible teneur affichant des teneurs similaires aux intersections historiques, dont 7 m à 0,82 g/t d'or à partir de 18 m de profondeur dans 21BNRC026 (Tableau 4). Table 4: FLC2 Prospect Highlights Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) FLC2 21BNRC008 RC 5 13 8 0.97 21BNRC011 RC 29 30 1 2.05 21BNRC013 RC 21 22 1 1.10 21BNRC015 RC 38 39 1 1.05 and RC 43 44 1 2.30 21BNRC020 RC 55 58 3 0.85 21BNRC021 RC 55 56 1 1.33 21BNRC026 RC 18 25 7 0.82 21BNRC030 RC 23 24 1 1.20 Le forage précédent comprenait des clôtures de forage RAB, à 80 m de distance et avec un espacement de 40 m entre les trous forés à une profondeur de 40 m. Bien que la minéralisation aurifère à faible teneur ait été recoupée, avec une meilleure intersection de 10 m à 3,4 g/t d'or et de 3 m à 5,0 g/t d'or, le forage de percussion plus profond ciblant les résultats du RAB à teneur plus élevée en aval-pendage n'a pas réussi à croiser la minéralisation de la teneur ou de l'épaisseur économique. La base de l'oxydation complète se situe à une moyenne de 30 m de profondeur tandis que le sommet de la roche fraîche est situé à une profondeur d'environ 45 m. Les résultats du forage et le relevé géologique du forage de phase 1 indiquent que la minéralisation est généralement associée à des contacts lithologiques mafiques et ultramafiques ainsi qu'ultramafiques et lithologiques granitiques. Il existe également des preuves d'enrichissement supergène. La localisation des cisaillements le long de divers contacts lithologiques combinés à l'enrichissement supergène a distribué la minéralisation à travers un pendage de plus de 800 m et le long d'un pendage d'environ 700 m. Pour cibler davantage cette minéralisation et se concentrer sur les zones les plus prometteuses, une interprétation géologique plus détaillée basée sur toutes les images magnétiques aériennes et de forage devra être réalisée. En outre, certains des trous de forage de phase 1 devront peut-être être étendus dans les futurs programmes de forage afin d'établir davantage la continuité de la minéralisation en aval. PROSPECT FLC3 Le Prospect FLC3 est situé à 1,2 km au sud du puits Federal City et comprend plusieurs interceptions aurifères historiques à haute teneur peu profondes qui ont été enregistrées sur une longueur de pendage très courte, dont 10 m à 10,9 g/t (FCPH1526). Huit lignes de forage RAB ont été précédemment forées autour de FCPH1526 dans le but de délimiter la minéralisation à haute teneur. Toutefois, elles n'ont recoupé qu'une très faible teneur anormale en or, limitant l'extension latérale à 200 m (Figure 5). L'interprétation de la minéralisation dans les trous de forage indique que la minéralisation s'oriente vers une direction approximative Nord-Sud. Dans le cadre du programme de forage de phase 1, 4 trous RC (282 m) ont été forés pour tester la minéralisation à haute teneur de 40 m au nord et au sud de FCPH1526 et étudier la continuité en aval-pendage. La cartographie de surface a également été réalisée, mais la zone d'affleurement est limitée. La Figure 5 : forage RC de phase 1 au Prospect FLC3 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc6cdd7f-f943-4405-a645-d7d71192c38e Aucun résultat anormal n'a été reçu des trous de forage FLC3 de phase 1 et il semble qu'il y ait un potentiel limité pour développer davantage le Prospect FLC3 dans la zone de forage immédiat. Cependant, il existe une longueur d'aval-pendage considérable au nord et au sud du Prospect FLC3 qui n'a pas été forée et ces zones seront évaluées dans le cadre de la stratégie de développement de cibles en cours de Monument. CIBLE BANDEROL SUD La cible Banderol Sud est située à environ 2 km au sud du puits de Banderol où le minerai aurifère a été extrait d'une structure orientée Nord-Sud et traité sur le site de l'usine de Burnakura (Figure 6). Aucune ressource résiduelle n'est signalée à Banderol. Au total, 127 trous AC (21BNAC031-157) pour 3 465 m de forage ont été réalisés sur la cible Banderol Sud. Les meilleures intersections comprenaient 4 m à 0,53 g/t d'or à 21BNAC031 et 4 m à 0,51 g/t d'or à 21BNAC129. La Figure 6 : forage de phase 1 à la cible Banderol Sud est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fcb3cd1-45b1-4b66-92d6-061bc31d4ee3 Une séquence dominée par des roches volcaniques felsiques avec des roches mafiques et ultramafiques et de granodiorite en faible quantité a été recoupée. La couverture transportée est généralement très peu profonde et inférieure à 1 m d'épaisseur. Bien que l'intersection à 21BNAC031 puisse être associée à une tendance connue de minéralisation nord-ouest dans le granite, l'intersection à 21BNAC129 est associée aux veines de quartz d'une orientation inconnue et devra faire l'objet d'un examen plus approfondi. Les informations géologiques nouvellement acquises seront intégrées dans l'interprétation actuelle pour aider à cibler l'exploration future. PROCHAINES ÉTAPES Les travaux de suivi du programme de forage de phase 1 seront initialement axés sur la passionnante cible Junction et peuvent inclure les éléments suivants : Une cartographie géologique supplémentaire plus à l'est de la cible Junction, ce qui aidera à délimiter les zones qui seraient adaptées à l'échantillonnage du sol.

L'échantillonnage du sol à la cible Junction vers l'est de la ligne forée plus à l'Est dans des zones qui ne sont pas sous couverture transportée.

Le forage AC intercalaire des lignes à l'est et à l'ouest de 21BNAC213.

Le suivi du programme de forage RC à la cible Junction. ASSURANCE QUALITÉ ET CONTRÔLE QUALITÉ Tous les forages effectués par Monument ont utilisé les procédures et méthodologies suivantes et ont été effectués par Strike Drilling Pty Ltd sous la supervision du personnel de Monument. Le forage RC a été réalisé au moyen d'un marteau pneumatique pour échantillonnage de front de taille de 5 pouces, et les échantillons ont été recueillis dans des sacs en plastique de 60 litres. Des échantillons ont été prélevés sous forme de scissions de 1 m du cyclone ou de composites de 4 m des sacs en plastique de 60 litres. Les échantillons ont été conservés au sec en maintenant une pression d'air suffisante pour exclure la perméation des eaux souterraines. Toutefois, un très petit nombre d'échantillons RC issus de ce programme de forage étaient humides ou mouillés. Le forage AC a été effectué avec une lame de 4 pouces et les déblais ont été prélevés à des intervalles d'un mètre et répartis entre un sac de toile et une portion placée sur le sol pour échantillonnage de composites de 4 m par sondage. Les échantillons en sac de toile de 1 m ont été conservés sur le site de forage jusqu'à ce que les résultats de l'essai soient reçus et validés. Les composites recoupant plus de 0,1 g/t Au ont été sous-échantillonnés au moyen de sacs en toile de 1 m. Des échantillons de rejet grossiers de tous les échantillons minéralisés correspondant à des intervalles Au significatifs seront retenus et conservés sur le site du chantier central supervisé par la Société. Tous les échantillons de forage ont été expédiés au laboratoire ALS Geochemistry de Townsville (Queensland) pour préparation et analyse. Tous les échantillons ont fait l'objet d'une analyse aurifère de routine à l'aide d'une charge de 50 grammes et d'un essai au feu avec phase finale par absorption atomique. Certains échantillons ont été dissous par un procédé de digestion à quatre acides, puis 33 éléments ont été dosés en phase finale par technologie ICP-AES. Les procédures de contrôle qualité ont inclus l'insertion systématique d'échantillons à blanc (1 échantillon sur 50), de doublons (1 échantillon sur 40) et d'échantillons de référence (1 échantillon sur 20) dans le flux d'échantillonnage. Les résultats des matériaux de référence insérés, y compris blancs et de référence, ont été jugés conformes aux meilleures pratiques de l'industrie. Toutes les normes insérées correspondaient à 2 écarts-types de valeurs certifiées à l'exception d'un échantillon qui a été retourné avec plusieurs échantillons adjacents à titre d'intervalle. Les nouvelles normes insérées sont passées à moins de 2 écarts-types par rapport aux valeurs attendues. Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été réunies par Adrian Woolford, Géologue en chef de la Société, révisées et approuvées par Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, Personne qualifiée au sens de la norme NI43-101 retenue par Golder Associates Pty Ltd. À propos de Monument Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines. Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6 POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION, veuillez consulter le site web de la société à l’adresse www.monumentmining.com ou contacter : Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. :+1-604-638-1661x102 rcushing@monumentmining.com « Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ». Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Annexe 1 – Résumé des détails du collier de forage de phase 1 et des essais significatifs Les coordonnées sont indiquées dans le système de grille MGA94, Zone 50. Les résultats sont indiqués non plafonnés. NSR signifie « aucun résultat significatif ». Les interceptions Au RC (21 trous BNRC) significatives sont définies comme toute intersection supérieure à 1 m à 1 g/t d'or et AC (les interceptions significatives de 21 trous BNAC sont définies comme toute intersection supérieure à 1 m à 0,5 g/t d'or). Détails du collier du trou de forage RC et essais significatifs Hole ID Target Easting Northing RL Azi Dip EOH (m) Depth From (m) Depth To (m) Length (m) Au grade (g/t) 21BNRC001 Munro Bore Extension 643501 7002621 499 128 -60 62 - - - NSR 21BNRC002 Munro Bore Extension 643458 7002551 497 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC003 Munro Bore Extension 643405 7002487 496 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC004 Munro Bore Extension 643389 7002712 499 128 -60 160 - - - NSR 21BNRC005 Munro Bore Extension 643350 7002642 499 130 -60 156 119 120 1 1.0 21BNRC006 Munro Bore Extension 643302 7002576 497 126 -60 153 - - - NSR 21BNRC007 FLC2 641830 7004449 483 135 -60 94 - - - NSR 21BNRC008 FLC2 641846 7004381 484 134 -60 95 5 13 8 0.97 21BNRC009 FLC2 641879 7004359 484 131 -60 94 - - - NSR 21BNRC010 FLC2 641911 7004227 484 134 -60 67 - - - NSR 21BNRC011 FLC2 641943 7004203 484 137 -60 59 29 30 1 2.05 21BNRC012 FLC2 641973 7004174 483 131 -60 89 - - - NSR 21BNRC013 FLC2 642092 7004131 484 133 -60 65 21 22 1 1.1 21BNRC014 FLC2 642123 7004105 485 136 -60 47 - - - NSR 21BNRC015 FLC2 642152 7004076 485 130 -60 83 38 39 1 1.05 21BNRC015 FLC2 43 44 1 2.3 21BNRC016 FLC2 642143 7004165 484 133 -60 60 - - - NSR 21BNRC017 FLC2 642167 7004142 485 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC018 FLC2 642189 7004126 485 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC019 FLC2 642212 7004108 485 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC020 FLC2 642232 7004093 485 131 -60 80 55 58 3 0.85 21BNRC021 FLC2 642129 7003865 486 130 -60 60 55 56 1 1.33 21BNRC022 FLC2 642110 7003881 486 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC023 FLC2 642092 7003900 486 131 -60 60 - - - NSR 21BNRC024 FLC2 642064 7003921 485 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC025 FLC2 642460 7004082 486 131 -60 43 - - - NSR 21BNRC026 FLC2 642437 7004102 486 131 -60 52 18 25 7 0.82 21BNRC027 FLC2 642418 7004120 485 132 -60 59 - - - NSR 21BNRC028 FLC2 642395 7004139 484 133 -60 53 - - - NSR 21BNRC029 FLC2 642556 7004198 485 133 -60 46 - - - NSR 21BNRC030 FLC2 642533 7004211 485 131 -60 60 23 24 1 1.2 21BNRC031 FLC2 642506 7004229 485 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC032 FLC2 642630 7004212 485 130 -60 46 - - - NSR 21BNRC033 FLC2 642604 7004227 485 131 -60 50 - - - NSR 21BNRC034 FLC2 642583 7004245 485 133 -60 40 - - - NSR 21BNRC035 FLC2 642561 7004261 485 133 -60 60 - - - NSR 21BNRC036 FLC2 642183 7004051 485 134 -60 60 - - - NSR 21BNRC037 Munro Bore Extension 643469 7002647 499 130 -60 80 31 36 5 1.53 21BNRC037 Munro Bore Extension 71 72 1 1.00 21BNRC038 Munro Bore Extension 643429 7002682 500 129 -60 149 111 113 2 0.81 21BNRC038 Munro Bore Extension 119 122 3 1.91 21BNRC038 Munro Bore Extension 129 130 1 2.35 21BNRC039 Munro Bore Extension 643385 7002613 498 132 -61 143 60 62 2 1.56 21BNRC039 Munro Bore Extension 106 108 2 3.70 21BNRC040 Munro Bore Extension 643425 7002579 498 131 -60 80 - - - NSR 21BNRC041 Munro Bore Extension 643373 7002514 496 128 -60 80 34 37 3 0.99 21BNRC042 Munro Bore Extension 643338 7002547 497 131 -60 118 56 58 2 1.16 21BNRC042 Munro Bore Extension 65 66 1 1.49 21BNRC043 FLC3 643839 7004335 490 93 -60 64 - - - NSR 21BNRC044 FLC3 643801 7004327 489 93 -62 82 - - - NSR 21BNRC045 FLC3 643831 7004233 492 94 -61 60 - - - NSR 21BNRC046 FLC3 643801 7004232 491 97 -61 76 - - - NSR AC Drill Hole Collar Details and Significant Assays Hole ID Target Easting Northing RL Azi Dip EOH (m) Depth From (m) Depth To (m) Length (m) Au grade (g/t) 21BNAC001 Authaal East 645757 7005621 478 130 -60 27 - - - NSR 21BNAC002 Authaal East 645741 7005634 477 130 -60 15 - - - NSR 21BNAC003 Authaal East 645722 7005650 477 130 -60 13 - - - NSR 21BNAC004 Authaal East 645702 7005660 477 130 -60 49 - - - NSR 21BNAC005 Authaal East 645687 7005672 477 130 -60 37 - - - NSR 21BNAC006 Authaal East 645662 7005695 476 130 -60 41 - - - NSR 21BNAC007 Authaal East 645649 7005707 476 130 -60 19 - - - NSR 21BNAC008 Authaal East 645624 7005728 476 130 -60 43 - - - NSR 21BNAC009 Authaal East 645606 7005743 475 130 -60 48 - - - NSR 21BNAC010 Authaal East 645592 7005757 475 130 -60 42 - - - NSR 21BNAC011 Authaal East 645566 7005774 475 130 -60 41 - - - NSR 21BNAC012 Authaal East 645545 7005793 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC013 Authaal East 645530 7005803 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC014 Authaal East 645508 7005822 474 130 -60 43 - - - NSR 21BNAC015 Authaal East 645497 7005835 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC016 Authaal East 645480 7005847 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC017 Authaal East 645442 7005880 473 130 -60 60 - - - NSR 21BNAC018 Authaal East 645412 7005892 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC019 Authaal East 645388 7005911 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC020 Authaal East 645375 7005922 473 130 -60 39 - - - NSR 21BNAC021 Authaal East 645353 7005933 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC022 Authaal East 645334 7005966 473 130 -60 54 - - - NSR 21BNAC023 Authaal East 645316 7005981 473 130 -60 42 - - - NSR 21BNAC024 Authaal East 645295 7005996 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC025 Authaal East 645279 7006009 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC026 Authaal East 645264 7006028 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC027 Authaal East 645234 7006046 474 130 -60 38 - - - NSR 21BNAC028 Authaal East 645218 7006061 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC029 Authaal East 645202 7006075 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC030 Authaal East 645181 7006091 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC031 Banderol South 642601 7002646 497 90 -60 40 28 32 4 0.53 21BNAC032 Banderol South 642578 7002647 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC033 Banderol South 642554 7002648 497 90 -60 33 - - - NSR 21BNAC034 Banderol South 642528 7002648 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC035 Banderol South 642503 7002646 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC036 Banderol South 642478 7002647 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC037 Banderol South 642452 7002647 498 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC038 Banderol South 642429 7002650 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC039 Banderol South 642404 7002648 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC040 Banderol South 642377 7002646 498 90 -60 31 - - - NSR 21BNAC041 Banderol South 642354 7002646 498 90 -60 27 - - - NSR 21BNAC042 Banderol South 642327 7002647 499 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC043 Banderol South 642304 7002648 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC044 Banderol South 642271 7002632 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC045 Banderol South 642247 7002636 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC046 Banderol South 642227 7002646 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC047 Banderol South 642200 7002649 499 90 -60 32 - - - NSR 21BNAC048 Banderol South 642175 7002649 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC049 Banderol South 642152 7002650 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC050 Banderol South 642134 7002649 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC051 Banderol South 642103 7002646 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC052 Banderol South 642078 7002646 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC053 Banderol South 642059 7002646 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC054 Banderol South 642028 7002618 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC055 Banderol South 642000 7002643 503 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC056 Banderol South 641978 7002644 503 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC057 Banderol South 641952 7002646 503 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC058 Banderol South 641926 7002646 503 90 -60 23 - - - NSR 21BNAC059 Banderol South 641799 7002644 500 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC060 Banderol South 641776 7002647 499 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC061 Banderol South 641757 7002647 498 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC062 Banderol South 641729 7002646 497 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC063 Banderol South 641704 7002647 495 90 -60 5 - - - NSR 21BNAC064 Banderol South 641678 7002645 495 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC065 Banderol South 641652 7002646 494 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC066 Banderol South 641629 7002648 493 90 -60 4 - - - NSR 21BNAC067 Banderol South 641603 7002647 492 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC068 Banderol South 642753 7002250 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC069 Banderol South 642731 7002248 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC070 Banderol South 642708 7002246 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC071 Banderol South 642682 7002246 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC072 Banderol South 642653 7002245 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC073 Banderol South 642630 7002245 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC074 Banderol South 642608 7002242 499 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC075 Banderol South 642581 7002243 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC076 Banderol South 642554 7002243 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC077 Banderol South 642528 7002244 499 90 -60 48 - - - NSR 21BNAC078 Banderol South 642506 7002244 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC079 Banderol South 642482 7002246 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC080 Banderol South 642457 7002246 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC081 Banderol South 642431 7002246 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC082 Banderol South 642407 7002247 500 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC083 Banderol South 642332 7002242 498 90 -60 11 - - - NSR 21BNAC084 Banderol South 642304 7002240 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC085 Banderol South 642279 7002245 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC086 Banderol South 642254 7002246 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC087 Banderol South 642230 7002246 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC088 Banderol South 642205 7002246 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC089 Banderol South 642177 7002245 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC090 Banderol South 642152 7002259 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC091 Banderol South 642127 7002251 495 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC092 Banderol South 642106 7002245 495 90 -60 35 - - - NSR 21BNAC093 Banderol South 642078 7002242 494 90 -60 39 - - - NSR 21BNAC094 Banderol South 642055 7002247 494 90 -60 23 - - - NSR 21BNAC095 Banderol South 642030 7002249 494 90 -60 38 - - - NSR 21BNAC096 Banderol South 642004 7002247 494 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC097 Banderol South 641979 7002246 494 90 -60 23 - - - NSR 21BNAC098 Banderol South 641954 7002246 494 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC099 Banderol South 641930 7002248 495 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC100 Banderol South 641905 7002248 495 90 -60 5 - - - NSR 21BNAC101 Banderol South 641881 7002246 495 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC102 Banderol South 641854 7002248 495 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC103 Banderol South 641831 7002247 494 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC104 Banderol South 641804 7002246 493 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC105 Banderol South 641778 7002245 492 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC106 Banderol South 641750 7002246 491 90 -60 3 - - - NSR 21BNAC107 Banderol South 641730 7002248 491 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC108 Banderol South 641706 7002245 490 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC109 Banderol South 641677 7002246 490 90 -60 4 - - - NSR 21BNAC110 Banderol South 641608 7002247 490 90 -60 7 - - - NSR 21BNAC111 Banderol South 641556 7002247 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC112 Banderol South 641505 7002247 489 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC113 Banderol South 642719 7001810 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC114 Banderol South 642703 7001810 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC115 Banderol South 642681 7001810 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC116 Banderol South 642650 7001809 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC117 Banderol South 642634 7001807 500 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC118 Banderol South 642602 7001808 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC119 Banderol South 642576 7001808 499 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC120 Banderol South 642551 7001808 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC121 Banderol South 642525 7001806 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC122 Banderol South 642500 7001805 496 90 -60 25 - - - NSR 21BNAC123 Banderol South 642476 7001807 496 90 -60 34 - - - NSR 21BNAC124 Banderol South 642451 7001807 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC125 Banderol South 642429 7001809 495 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC126 Banderol South 642404 7001807 495 90 -60 15 - - - NSR 21BNAC127 Banderol South 642351 7001809 495 90 -60 29 - - - NSR 21BNAC128 Banderol South 642328 7001809 495 90 -60 31 - - - NSR 21BNAC129 Banderol South 642303 7001810 494 90 -60 32 24 28 4 0.51 21BNAC130 Banderol South 642278 7001810 494 90 -60 35 - - - NSR 21BNAC131 Banderol South 642253 7001809 494 90 -60 28 - - - NSR 21BNAC132 Banderol South 642230 7001810 494 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC133 Banderol South 642201 7001812 493 90 -60 20 - - - NSR 21BNAC134 Banderol South 642181 7001816 493 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC135 Banderol South 642154 7001817 493 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC136 Banderol South 642130 7001818 493 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC137 Banderol South 642097 7001804 492 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC138 Banderol South 642077 7001809 492 90 -60 14 - - - NSR 21BNAC139 Banderol South 642057 7001808 492 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC140 Banderol South 642030 7001810 492 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC141 Banderol South 642004 7001812 492 90 -60 20 - - - NSR 21BNAC142 Banderol South 641979 7001811 491 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC143 Banderol South 641957 7001812 491 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC144 Banderol South 641934 7001810 491 90 -60 15 - - - NSR 21BNAC145 Banderol South 641904 7001809 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC146 Banderol South 641877 7001810 490 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC147 Banderol South 641856 7001809 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC148 Banderol South 641828 7001808 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC149 Banderol South 641804 7001808 490 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC150 Banderol South 641752 7001808 490 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC151 Banderol South 641723 7001808 490 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC152 Banderol South 641677 7001808 490 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC153 Banderol South 641654 7001809 490 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC154 Banderol South 641630 7001811 490 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC155 Banderol South 641579 7001810 490 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC156 Banderol South 641551 7001810 490 90 -60 37 - - - NSR 21BNAC157 Banderol South 641527 7001807 490 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC158 Junction 642744 7000343 506 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC159 Junction 642718 7000347 509 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC160 Junction 642696 7000345 508 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC161 Junction 642671 7000350 505 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC162 Junction 642652 7000352 505 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC163 Junction 642623 7000355 505 90 -60 14 - - - NSR 21BNAC164 Junction 642598 7000356 507 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC165 Junction 642574 7000355 508 90 -60 21 - - - NSR 21BNAC166 Junction 642555 7000353 507 90 -60 35 - - - NSR 21BNAC167 Junction 642538 7000354 505 90 -60 34 - - - NSR 21BNAC168 Junction 642512 7000352 504 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC169 Junction 642489 7000352 505 90 -60 38 - - - NSR 21BNAC170 Junction 642463 7000354 504 90 -60 39 - - - NSR 21BNAC171 Junction 642443 7000353 506 90 -60 33 - - - NSR 21BNAC172 Junction 642417 7000354 504 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC173 Junction 642394 7000353 503 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC174 Junction 642367 7000355 501 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC175 Junction 642346 7000354 505 90 -60 4 - - - NSR 21BNAC176 Junction 642321 7000353 504 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC177 Junction 642297 7000358 502 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC178 Junction 642272 7000354 504 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC179 Junction 642250 7000353 505 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC180 Junction 642222 7000350 504 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC181 Junction 642194 7000343 502 90 -60 5 - - - NSR 21BNAC182 Junction 642169 7000347 500 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC183 Junction 642148 7000352 505 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC184 Junction 642127 7000352 501 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC185 Junction 642101 7000357 502 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC186 Junction 642074 7000354 502 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC187 Junction 642044 7000347 504 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC188 Junction 642024 7000347 502 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC189 Junction 642001 7000352 502 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC190 Junction 641973 7000352 503 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC191 Junction 641945 7000351 504 90 -60 11 - - - NSR 21BNAC192 Junction 641925 7000352 500 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC193 Junction 641898 7000345 502 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC194 Junction 641879 7000344 501 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC195 Junction 641847 7000347 500 90 -60 46 - - - NSR 21BNAC196 Junction 641827 7000352 502 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC197 Junction 641799 7000352 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC198 Junction 641782 7000354 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC199 Junction 642147 6998750 505 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC200 Junction 642148 6998770 507 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC201 Junction 642152 6998799 508 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC202 Junction 642155 6998824 510 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC203 Junction 642155 6998846 510 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC204 Junction 642155 6998871 509 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC205 Junction 642156 6998894 508 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC206 Junction 642157 6998924 512 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC207 Junction 642158 6998947 509 180 -60 10 - - - NSR 21BNAC208 Junction 642155 6998969 512 180 -60 13 - - - NSR 21BNAC209 Junction 642157 6998999 509 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC210 Junction 642155 6999029 511 180 -60 34 - - - NSR 21BNAC211 Junction 642155 6999052 510 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC212 Junction 642155 6999078 512 180 -60 34 - - - NSR 21BNAC213 Junction 642155 6999100 512 180 -60 40 22 25 3 10.2 Including Junction 22 23 1 27.3 21BNAC214 Junction 642154 6999127 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC215 Junction 642154 6999155 510 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC216 Junction 642153 6999178 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC217 Junction 642152 6999202 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC218 Junction 642153 6999227 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC219 Junction 642153 6999258 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC220 Junction 642152 6999281 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC221 Junction 642151 6999308 510 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC222 Junction 642149 6999337 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC223 Junction 642148 6999355 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC224 Junction 642148 6999378 510 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC225 Junction 642149 6999403 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC226 Junction 642150 6999429 508 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC227 Junction 642152 6999454 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC228 Junction 642151 6999481 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC229 Junction 642152 6999509 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC230 Junction 642154 6999532 511 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC231 Junction 642153 6999559 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC232 Junction 642153 6999581 512 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC233 Junction 642157 6999606 514 180 -60 23 - - - NSR 21BNAC234 Junction 642154 6999630 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC235 Junction 642156 6999650 510 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC236 Junction 642154 6999679 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC237 Junction 642156 6999709 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC238 Junction 642156 6999731 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC239 Junction 642158 6999750 515 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC240 Junction 642157 6999777 514 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC241 Junction 642155 6999802 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC242 Junction 642158 6999823 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC243 Junction 642156 6999852 512 180 -60 21 - - - NSR 21BNAC244 Junction 642158 6999878 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC245 Junction 642156 6999894 514 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC246 Junction 642156 6999919 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC247 Junction 642156 6999949 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC248 Junction 642155 6999969 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC249 Junction 642156 6999995 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC250 Junction 642157 7000022 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC251 Junction 642158 7000043 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC252 Junction 642157 7000070 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC253 Junction 642152 7000103 511 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC254 Junction 640498 6998647 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC255 Junction 640496 6998670 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC256 Junction 640496 6998692 505 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC257 Junction 640496 6998716 505 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC258 Junction 640496 6998740 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC259 Junction 640495 6998771 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC260 Junction 640497 6998796 503 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC261 Junction 640496 6998825 503 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC262 Junction 640495 6998848 506 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC263 Junction 640496 6998873 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC264 Junction 640494 6998899 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC265 Junction 640495 6998924 504 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC266 Junction 640494 6998947 505 180 -60 22 - - - NSR 21BNAC267 Junction 640493 6998970 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC268 Junction 640493 6998993 504 180 -60 17 - - - NSR 21BNAC269 Junction 640496 6999023 504 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC270 Junction 640498 6999049 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC271 Junction 640499 6999076 502 180 -60 16 - - - NSR 21BNAC272 Junction 640498 6999097 503 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC273 Junction 640500 6999117 503 180 -60 18 - - - NSR 21BNAC274 Junction 640500 6999144 502 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC275 Junction 640502 6999169 502 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC276 Junction 640501 6999198 501 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC277 Junction 640502 6999222 501 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC278 Junction 640503 6999245 499 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC279 Junction 640504 6999274 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC280 Junction 640503 6999300 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC281 Junction 640503 6999322 502 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC282 Junction 640503 6999349 501 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC283 Junction 640503 6999372 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC284 Junction 640505 6999395 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC285 Junction 640504 6999419 502 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC286 Junction 640507 6999443 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC287 Junction 640507 6999468 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC288 Junction 640507 6999498 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC289 Junction 640505 6999521 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC290 Junction 640506 6999548 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC291 Junction 640503 6999577 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC292 Junction 640501 6999603 502 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC293 Junction 640499 6999626 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC294 Junction 640500 6999649 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC295 Junction 641347 6999348 496 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC296 Junction 641343 6999368 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC297 Junction 641346 6999389 496 180 -60 38 - - - NSR 21BNAC298 Junction 641346 6999420 497 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC299 Junction 641345 6999445 498 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC300 Junction 641345 6999475 498 180 -60 23 - - - NSR 21BNAC301 Junction 641347 6999500 501 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC302 Junction 641347 6999522 499 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC303 Junction 641347 6999549 500 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC304 Junction 641345 6999572 502 180 -60 26 - - - NSR 21BNAC305 Junction 641348 6999592 501 180 -60 24 - - - NSR 21BNAC306 Junction 641348 6999621 500 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC307 Junction 641352 6999641 502 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC308 Junction 639703 6998651 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC309 Junction 639701 6998671 500 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC310 Junction 639705 6998722 500 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC311 Junction 639700 6998771 499 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC312 Junction 639698 6998821 499 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC313 Junction 639696 6998872 500 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC314 Junction 639698 6998916 501 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC315 Junction 639697 6998972 502 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC316 Junction 639697 6999017 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC317 Junction 639701 6999071 499 180 -60 33 - - - NSR 21BNAC318 Junction 639698 6999124 497 180 -60 50 - - - NSR 21BNAC319 Junction 639699 6999146 499 180 -60 72 - - - NSR 21BNAC320 Junction 639700 6999172 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC321 Junction 639701 6999198 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC322 Junction 639702 6999220 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC323 Junction 639703 6999244 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC324 Junction 639702 6999282 497 180 -60 42 - - - NSR 21BNAC325 Junction 639701 6999316 499 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC326 Junction 639699 6999337 499 180 -60 39 - - - NSR

Hole ID Target Easting Northing RL Azi Dip EOH (m) Depth From (m) Depth To (m) Length (m) Au grade (g/t) 21BNAC327 Junction 639693 6999377 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC328 Junction 639689 6999420 500 180 -60 34 - - - NSR 21BNAC329 Junction 639690 6999447 498 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC330 Junction 639691 6999477 499 180 -60 31 - - - NSR 21BNAC331 Junction 639692 6999497 502 180 -60 33 - - - NSR 21BNAC332 Junction 639693 6999519 500 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC333 Junction 639694 6999568 500 180 -60 23 - - - NSR 21BNAC334 Junction 639698 6999642 500 180 -60 10 - - - NSR 21BNAC335 Junction 641357 6998646 495 180 -60 31 - - - NSR 21BNAC336 Junction 641364 6998695 495 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC337 Junction 641353 6998741 495 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC338 Junction 641352 6998795 498 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC339 Junction 641360 6998853 495 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC340 Junction 641354 6998893 496 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC341 Junction 641357 6998950 498 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC342 Junction 641359 6998974 495 180 -60 32 - - - NSR 21BNAC343 Junction 641360 6998994 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC344 Junction 641351 6999028 494 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC345 Junction 641349 6999070 494 180 -60 18 - - - NSR 21BNAC346 Junction 641351 6999123 497 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC347 Junction 641353 6999174 495 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC348 Junction 641345 6999211 493 180 -60 33 - - - NSR 21BNAC349 Junction 641345 6999273 494 180 -60 36 - - - NSR

Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MONUMENT MINING LIMITED 16:44 Monument annonce les résultats de l'essai de phase 1 à Burnakura, y compris la découver.. GL 19/01 Monument annonce les résultats d'analyse de la phase 1 de Burnakura, notamment une tene.. CI 2021 Monument débute le programme de forage de phase 2 dans le cadre du projet aurifère de M.. GL 2021 Monument annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022 (ci-après « T1.. GL 2021 Monument annonce des résultats de forage sur le prospect aurifère de Peranggih en Malai.. GL 2021 Monument annonce des résultats de forage sur le prospect aurifère de Peranggih en Malai.. GL 2021 Monument Mining annonce des résultats de forage sur la zone d'intérêt aurifère de Peran.. MT 2021 Monument Mining annonce les résultats de son Assemblée générale annuelle des actionnair.. GL 2021 MONUMENT MINING : poursuit la construction de son usine de flottation à la mine d'or Selin.. GL 2021 Monument poursuit la construction de son usine de flottation à la mine d'or Selinsing e.. GL