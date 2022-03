Monument annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022 (ci-après « T2 FY 2022 »)

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa production et ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2022 et les six mois clos au 31 décembre 2021. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (« USD ») (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a commenté : « Je suis heureuse que le deuxième trimestre ait fait progresser le projet de l'usine de flottation de Selinsing à 37 % d'achèvement et ait attribué avec succès tous les principaux contrats aux fournisseurs d'équipements et entrepreneurs en construction. Des bons de commande pour les principaux articles de matériel à long délai ont été émis, la fabrication de la cellule de flottation s'est bien déroulée, et les travaux de génie civil ont été achevés. Nous respectons le calendrier prévu pour l'achèvement de la mise en service à sec d'ici juin 2022. Lors du projet aurifère de Murchison, les essais du programme de forage de Phase 1 ont été très encourageants et ont mis en évidence une nouvelle minéralisation à haute teneur à la cible Junction, dans une zone où il existe une marge significative pour étendre la minéralisation avec d'autres programmes de forage. Le programme de forage de Phase 2 de Murchison a commencé à cibler le pendage et la descente des gisements connus à haute teneur visant à tester l'expansion potentielle de la ressource souterraine. »

Faits marquants du deuxième trimestre :

Les résultats de forage de Phase 1 de Murchison confirment la découverte d'une nouvelle minéralisation à haute teneur à la cible Junction ;

Le forage de Phase 2 de Murchison a débuté avec 2 918 mètres (12 trous RC) forés ;

Le forage RC de Peranggih et l'échantillonnage en rainure confirment l'extension de la minéralisation d'oxyde et des fournitures potentielles à l'usine ;

Le projet de l'usine de flottation de Selinsing progresse comme prévu avec 37 % d'achèvement à ce jour ;

La production de la mine d'or Selinsing au T2 a été affectée par de fortes pluies de mousson : 1 683 onces d'or produites au T2 FY 2022 (T2 FY 2021 : 2 963 onces) ; 2 873 onces (« oz ») d'or vendues pour 5,05 millions USD au T2 FY 2022 (T2 FY 2021 : 3 754 oz pour 6,84 millions USD) ; Prix moyen trimestriel de l'or réalisé à 1 828 USD/oz au T2 FY 2022 (T2 FY 2021 : 1 889 USD/oz) ; Le coût au comptant par once vendu était de 1 810 USD/oz au T2 FY 2022 (T2 FY 2021 : 1 103 USD/oz) ; La marge brute a diminué de 106 % pour atteindre 0,15 million USD négatifs au T2 FY 2022 (T2 FY 2021 : 2,69 millions USD) ; Le coût total de maintien (« AISC ») a augmenté pour atteindre 2 146 USD/oz au T2 FY 2022 (T2 FY 2021 : 1 501 USD/oz) (section 15 « Mesures des performances non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion du T2 (« MD&A »)).





Principaux résultats financiers et production du deuxième trimestre et du semestre

Three months ended

December 31, Six months ended

December 31, 2021 2020 2021 2020 Production Ore mined (t) 85,209 112,073 160,181 193,649 Ore processed (t) 1,770,975 963,863 3,713,309 2,022,019 Average mill feed grade (g/t) 129,000 152,836 285,611 319,268 Processing recovery rate (%) 0.56 0.89 0.55 0.94 Gold recovery (oz) 63 % 58 % 64 % 61 % Gold production (1) (oz) 1,683 2,963 2,726 6,467 Gold sold (oz) 2,873 3,754 4,296 6,854 Three months ended

December 31, Six months ended

December 31, 2021 2020 2021 2020 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 5,046 6,835 7,429 12,754 Gross margin from mining operations (153 ) 2,694 195 5,753 Income before other items (2,124 ) 1,159 (2,879 ) 3,102 Net loss (2,502 ) (649 ) (3,769 ) (511 ) Cash flows (used in) provided by operations (4,023 ) 796 (4,000 ) 1,543 Working capital 38,605 20,384 38,605 20,384 Loss per share – basic and diluted (US$/share) (0.01 ) (0.00 ) (0.01 ) (0.00 ) Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,828 1,889 1,823 1,899 Cash cost per ounce sold: Mining 728 365 660 323 Processing 897 552 838 520 Royalties 164 172 165 168 Operations, net of silver recovery 21 14 20 10 Total cash cost per ounce sold 1,810 1,103 1,683 1,021 By-product silver recovery 0 1 0 1 Operation expenses 0 40 11 26 Corporate expenses 9 6 7 7 Accretion of asset retirement obligation 13 9 16 10 Exploration and evaluation expenditures 47 19 35 16 Sustaining capital expenditures 267 323 361 219 Total all-in sustaining costs per ounce sold 2,146 1,501 2,114 1,300

(1) Lingots d'or bons pour livraison selon la London Bullion Market Association (« LBMA »), net de doré en transit et ajustement de raffinage.

(2) Monument a réalisé 1 828 USD/oz pour les trois mois clos le 31 décembre 2021, ce qui exclut l'or prépayé livré de 723 oz à des fins de comparaison.

(3) Le coût au comptant total comprend les coûts de production, notamment d'exploitation minière, de traitement, d'entretien des installations de gestion des résidus et d'administration des camps, les redevances et les coûts d'exploitation tels que les frais de stockage, d'arrêt temporaire de la production minière, de développement communautaire et de propriété, déduction faite des crédits de sous-produits. Le coût au comptant exclut l'amortissement, la déplétion, les dépenses de désactualisation, les coûts de production en suspens, les dépenses en capital, les dépenses d'exploration et les dépenses d'administration d'entreprise. Les lecteurs sont invités à se reporter à la section 15 « Mesures de performances non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du T2.

(4) Le coût total de maintien par once inclut les coûts totaux au comptant et ajoute les dépenses de maintien du capital, les dépenses administratives d'entreprise pour la mine d'or Selinsing, y compris la rémunération en actions, les coûts d'exploration et d'évaluation, ainsi que la désactualisation des obligations de mise hors service des actifs. Certaines autres dépenses en espèces, y compris les paiements fiscaux et les coûts d'acquisition, ne sont pas incluses. Les lecteurs sont invités à se reporter à la section 15 : « Mesures de performances non conformes aux PCGR » du rapport de gestion du T2.

Analyse de la production du T2 FY 2022

La production d'or au T2 FY 2022 s'est élevée à 1 683 oz, soit une baisse de 43 % par rapport aux 2 963 oz au T2 FY 2021. La diminution est attribuable à de fortes pluies et à une grande quantité de minerai à très faible teneur alimenté dans le broyeur, bien que la récupération aurifère ait été légèrement plus élevée.

Le minerai traité au T2 FY 2022 a diminué pour atteindre 129 000 t, comparé à 152 836 t pour le T2 FY 2021. La diminution de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable à une diminution du minerai d'oxyde et aux anciens résidus alimentés dans l'usine.

La teneur moyenne de l'alimentation de l'usine était de 0,56 g/t d'or au T2 FY 2022 par rapport à 0,89 g/t d'or au T2 FY 2021. Le taux de récupération du traitement au T2 FY 2022 a augmenté pour atteindre 63,2 %, comparé à 58,4 % au T2 FY 2021. La légère augmentation du taux de récupération du traitement est principalement attribuable à une augmentation significative des matériaux d'oxyde de Peranggih en cours de traitement.

Le coût au comptant par once du T2 FY 2022 a augmenté de 64 % pour atteindre 1 810 USD/oz, comparé à 1 103 USD/oz pour le T2 FY 2021. Cette augmentation est principalement attribuable à une réduction significative de la teneur d'alimentation de l'usine passant de 0,89 g/t d'or à 0,56 g/t d'or et au traitement d'une quantité considérablement plus importante de minerai sulfuré lixiviable à faible teneur et de matériaux de Peranggih à faible teneur.

Les stocks de minerai ont diminué principalement en raison de la baisse du taux d'extraction en grande partie due à de fortes pluies dans le puits de Selinsing et le puits de Peranggih, en particulier vers la fin du trimestre.



Analyse financière du T2 FY 2022

Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires au T2 FY 2022 de 5,05 millions USD contre 6,84 millions USD au T2 FY 2021. Le chiffre d'affaires des ventes d'or a été dérivé de la vente de 2 150 oz (T2 FY 2021 : 3 050 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 828 USD par once (T2 FY 2021 : 1 889 USD par once) et la livraison de 723 oz (T2 FY 2021 : 704 oz à 1 525 USD l'once d'équivalent en or) pour remplir les obligations prépayées d'or.

Les coûts totaux de production du T2 FY 2022 ont augmenté de 26 % pour atteindre 5,20 millions USD par rapport aux 4,14 millions USD du T1 FY 2021. Le coût au comptant par once a augmenté de 64 % pour atteindre 1 810 USD/oz, comparativement à 1 103 USD/oz pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation est attribuable à une diminution de 45 % de la teneur d'alimentation de l'usine de 0,89 g/t d'or à 0,56 g/t d'or, à de fortes pluies, compensé par une baisse de la récupération à 63,2 % (T2 FY 2021 : 58,4 %) en raison du traitement d'une quantité considérablement plus importante de minerai sulfuré lixiviable et d'autres minerais à faible teneur.

La marge brute pour le T2 FY 2022 était négative de 0,15 million USD avant les dépenses d'exploitation et l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie. Cela marque une baisse de 106 % par rapport au niveau de 2,69 millions USD au T2 FY 2021. La baisse de la marge brute est attribuable à une alimentation en minerai de moindre teneur, au volume d'or vendu beaucoup plus faible et à l'augmentation des coûts au comptant.

La perte nette pour le T2 FY 2022 s'est élevée à 2,50 millions USD, ou (0,01 USD) par action, par rapport à une perte nette de 0,65 million USD, ou (0,00 USD) par action au T2 FY 2021. La perte nette a été principalement causée par la baisse des marges d'exploitation impactées par de fortes pluies.

Au 31 décembre 2021, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 27,79 millions USD, soit une diminution de 10,83 millions USD par rapport au solde de 38,62 millions USD au 30 juin 2021 en raison de 4 millions USD utilisés dans les activités d'exploitation, 5,5 millions USD de coût de développement dans Selinsing, dont 3,8 millions USD dépensés dans le développement de projets de sulfure et 1,3 million USD dans les activités d'exploration et de maintenance de Murchison. Au 31 décembre 2021, la Société disposait d'un fonds de roulement en solde positif de 38,61 millions USD, par rapport à celui du 30 juin 2021, à 48,54 millions USD.



Développement

Mine d'or Selinsing

Le développement du projet de sulfure comprend le projet d'usine de flottation de Phase 1 et l'usine de lixiviation BIOX® de Phase 2. La construction de l'usine de flottation comprend : la gestion de projet, la validation de projet, la conception et l'ingénierie de la flottation, l'approvisionnement, la construction et la mise en service. Le développement minier incluait la modernisation des installations de stockage de résidus, les repoussées de puits et le détournement de rivières. L'usine de flottation devrait être achevée d'ici juin 2022, avec un coût estimé jusqu'à 20 millions USD. Au 31 décembre 2021, 37 % du projet global était terminé.

Au cours du T2 FY 2022, Mincore Pty Ltd. (« Mincore ») a achevé la conception technique détaillée de l'usine de flottation. Les spécifications des équipements et les fiches techniques ont été complétées, et des relevés de matériel et des nomenclatures ont été émis pour l'instrumentation du béton, de l'acier de construction, des tuyaux, des vannes et des câbles électriques. Tous les dessins structurels et de génie civil, les plans mécaniques et de tuyauterie ont été émis pour la construction. Les bons de commande pour les principaux éléments d'équipement à long délai ont été envoyés aux fabricants sélectionnés. Au cours du trimestre, le contrat de construction a été attribué à Seong Henng Engineering Works Sdn Bhd, un entrepreneur malaisien expérimenté qui a réalisé la construction de l'usine d'oxyde de Selinsing il y a plus de 10 ans.

Au cours du T2 FY 2022, le travail de R&D a produit l'échantillon de concentré de flottation pour le test de filtration sous pression par le fournisseur de filtre-presse McLanahan. L'usine pilote a également franchi une étape clé : elle a été mise en service avec succès, avec un broyeur à boulets et un classificateur, des cellules de flottation de dégrossissage/épuisage et trois étapes de flottation de nettoyage. Des échantillons de concentré de flottation ont été produits, et un échantillon a été envoyé à McLanahan pour un test de filtre-presse. Des tests de lixiviation d'antimoine ont été réalisés pour soutenir les efforts marketing des concentrés aurifères.

L'expansion de l'installation de stockage de queue a progressé de 91,9 % au 31 décembre 2021, atteignant le 537 m RL, ce qui fournit une capacité adéquate jusqu'en mai 2023.

Projet aurifère de Murchison

Aucun développement minier n'a été prévu au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2022, l'accent étant mis sur l'exploration à Murchison. Le développement du projet de Murchison est suspendu. L'usine de traitement et d'autres installations sont en cours d'entretien et de maintenance et elles sont en bon état. Les hébergements et la restauration du site sont entièrement fonctionnels pour accueillir les activités administratives, d'exploration et minières.

Progrès des explorations

Malaisie

Peranggih se concentre actuellement sur l'identification de matériaux exploitables supplémentaires en vue d'étendre la production à partir de l'usine d'oxyde de Selinsing. Dans les programmes de forage à circulation inverse (« RC ») de Phase 1 et 2 à Peranggih, environ 70 % des trous ont atteint une minéralisation aurifère au-dessus d'une coupure d'oxyde (>0,35 g/t d'or) à moins de 50 m sous la surface, définissant une zone minéralisée de 830 m de long et 60 m de large. L'exploration au cours du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2022 comprend 396 échantillons en rainure, qui ont testé des extensions à la minéralisation connue à Peranggih, où un forage RC de suivi est prévu au T3 FY 2022, et un nouveau prospect à Mentique, où une cartographie et un échantillonnage supplémentaires doivent être entrepris.

Australie-Occidentale

Dans le cadre du projet aurifère de Murchison, l'achèvement du programme de forage RC et Air-Core (« AC ») de Phase 1 a été annoncé et comprenait 3 465 m dans 46 trous RC et 10 484 m dans 349 trous AC, qui ont été conçus pour tester de nouvelles cibles loin des ressources connues. Tous les essais du forage de Phase 1 ont été reçus en janvier 2022, après la fin du deuxième trimestre, et les interceptions significatives comprennent 5 m à 1,53 g/t d'or à partir de 31 m (21BNRC037), 2 m à 0,81 g/t d'or à partir de 111 m et 3 m à 1,91 g/t d'or à partir de 119 m (21BNRC038) et 2 m à 1,56 g/t d'or à partir de 60 m et 2 m à 3,70 g/t d'or à partir de 106 m (21BNRC039) à la zone de forage de Munro, 8 m à 0,97 g/t d'or à partir de 5 m (21BNRC008) et 7 m à 0,82 g/t d'or à partir de 18 m (21BNRC026) à FLC2, et 3 m à 10,2 g/t d'or à partir de 22 m (21BNAC213) à la cible Junction récemment découverte.

Un programme de forage RC et diamantifères (DD) de Phase 2 a débuté en novembre 2021, et un total de 2 918 m dans 12 trous RC a été achevé au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2022, avec des essais pour des extensions de la minéralisation et des ressources connues dans les zones cibles NOA1, NOA2, NOA78 et Alliance. 1 406 échantillons RC du forage de Phase 2 ont été envoyés à ALS Geochemistry à Perth au cours du trimestre. Le forage DD a été réorganisé et reporté à mars 2022 en raison de la disponibilité des plateformes de forage. Le programme de forage de Phase 2 devrait être achevé d'ici la fin mars 2022.

