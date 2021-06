Monument annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2021 (ci-après « T3 2021 ») 03/06/2021 | 15:07 Envoyer par e-mail :

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa production du troisième trimestre et ses résultats financiers pour les neuf mois clos au 31 mars 2021. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).

Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « Le T3 marque une étape importante au cours de laquelle Monument a restructuré son portefeuille d'actifs pour se concentrer sur le développement et la production aurifères en vendant le projet de base axé sur le métal Mengapur. Le produit de 30 millions USD a été reçu en vue de faire progresser le portefeuille aurifère. Le marché a réagi favorablement à cette initiative avec des volumes de transaction plus élevés en 2021 et une hausse significative de la capitalisation boursière. » « La construction de l'usine de flottation à Selinsing s'est accélérée au T3 en vue de lancer la production du projet de sulfure », a ajouté Mme Zhai. Pendant la transition, l'usine de traitement d'oxyde continue de traiter l'or lixiviable. Elle est exposée au risque de supporter des coûts au comptant et CTMO plus élevés de temps à autre, comme indiqué pendant le trimestre en cours. Les matériaux d'oxyde minéralisés de Peranggih peuvent contribuer à accroître la marge bénéficiaire. Cependant, il n'existe aucune garantie que le flux de trésorerie restera positif, en particulier au moment où la mine est fermée en raison de la pandémie de Covid-19. À Murchison, les travaux ont continué d'optimiser les cibles d'exploration régionales dans le cadre d'un vaste programme d'exploration de deux ans, avec pour objectif de faire de Murchison un projet phare de Monument. Nous tiendrons le marché informé dans toute la mesure du possible. » Faits marquants du troisième trimestre : 2 523 onces d'or (« oz ») vendues pour 4,40 millions USD (T3 2020 : 7 323 oz pour 11,62 millions USD) ;

Prix moyen trimestriel de l'or réalisé à 1 830 USD/oz (T3 2020 : 1 604 USD/oz) ;

Le coût au comptant par once vendue était de 1 315 USD/oz (T3 2020 : 892 USD/oz) ;

La marge brute a diminué de 79 % pour atteindre 1,08 million USD (T3 2020 : 5,08 millions USD) ;

1 977 oz d'or produites (T3 2020 : 5 369 oz) ;

Le coût total de maintien par once (« CTMO ») a augmenté pour atteindre 1 509 USD/oz (T3 2020 : 1 070 USD/oz) ;

Expansion de l'usine de Selinsing en deux étapes initiée avec la construction de l'usine de flottation ;

Restructuration du portefeuille d'actifs avec la vente du projet de base axé sur le métal Mengapur. Analyse de la production Three months ended Nine months ended March 31, 2021 March 31, 2021 March 31, 2021 March 31, 2021 Operating Results Unit Ore mined t 161,805 85,691 355,454 220,743 Waste removed t 930,216 780,935 2,952,235 2,424,213 Stripping ratio 5.75 9.11 8.31 10.98 Ore stockpiled t 122,495 137,442 122,495 137,442 Ore processed t 165,361 157,413 484,629 606,742 Average ore head grade g/t Au 0.72 1.49 0.86 1.12 Process recovery rate % 57.5 76.2 60.2 71.3 Gold recovery oz 2,210 5,746 8,113 15,529 Gold production oz 1,977 5,369 8,444 15,048 Gold sold oz 2,523 7,323 9,377 16,119 Production aurifère au T3 2021 de 1 977 oz, soit une diminution de 63 % par rapport à 5 369 oz au T3 2020. Cette diminution est principalement attribuable à une grande quantité de minerai à très faible teneur, avec une lixiviabilité moindre alimentant l'usine, ce qui a généré des récupérations plus faibles.

La quantité de minerai traitée au T3 2021 a augmenté pour atteindre 165 361 t, contre 157 413 t au T3 2020. L'augmentation de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable à l'augmentation de l'approvisionnement en minerai de sulfure lixiviable transitoire provenant de Selinsing, du matériau d'oxyde de Peranggih et du minerai d'oxyde à très faible teneur de Selinsing, tandis que le même trimestre de l'année dernière avait été affecté par la suspension de deux semaines dans le cadre de l'Ordonnance de contrôle des mouvements de la Malaisie en raison de la pandémie de Covid-19.

La teneur moyenne de l'alimentation de l'usine était de 0,72 g/t d'or par rapport à 1,49 g/t d'or au T3 2020. Le taux de récupération de traitement du T3 2021 a diminué pour atteindre 57,5 %, comparé à 76,2 % pour le T3 2020. La baisse du taux de récupération de traitement est principalement attribuable à la baisse des récupérations obtenues à partir du traitement du minerai sulfuré lixiviable à faible teneur de Selinsing et du matériau d'oxyde de Peranggih.

Le coût au comptant par once au T3 2021 a augmenté de 47 % pour atteindre 1 315 USD/oz, comparé à 892 USD/oz au T3 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à une réduction significative de la teneur d'alimentation de l'usine passant de 1,49 g/t d'or à 0,72 g/t d'or et à une baisse de la récupération à 57,5 % (T3 2020 : 76,2 %) en raison du traitement d'une quantité considérablement plus importante de minerai sulfuré lixiviable à faible teneur et de matériaux de Peranggih à faible teneur.

Les stocks de minerai ont diminué principalement en raison de l'impact négatif de la pénurie d'explosifs qui a entraîné une baisse du taux d'extraction pas encore compensée. La pandémie de Covid-19 n'a pas aidé à atteindre cet objectif. La Société a déployé des efforts pour améliorer l'équilibre des stocks.



Analyse financière Three months ended Nine months ended March 31, 2021 March 31, 2021 March 31, 2021 March 31, 2021 Financial results Unit Gold sales US $’000 4,397 11,618 17,151 24,567 Gross margin US $’000 1,079 5,081 6,832 10,294 Weighted average gold price London Fix PM US $/oz 1,837 1,609 1,885 1,538 Monument realized US $/oz 1,830 1,604 1,884 1,539 Cash costs per ounce sold Total cash cost per ounce US $/oz 1,315 892 1,100 886 All-in sustaining costs per ounce Total all-in sustaining cost per ounce US $/oz 1,509 1,070 1,356 1,112 Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires au T3 2021 de 4,40 millions USD contre 11,62 millions USD au T3 2020. Le chiffre d'affaires des ventes d'or est provenu de la vente de 2 523 oz (T3 2020 : 7 323 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 830 USD par once (T3 2020 : 1 604 USD par once) et de la livraison de 723 oz (T3 2020 : 723 oz) pour remplir les obligations prépayées d'or à un prix d'or London Fix PM moyen de 1 525 USD par once (T3 2020 : 1 429 USD/oz).

Les coûts totaux de production du T3 2021 ont diminué de 49 % pour atteindre 3,32 millions USD par rapport aux 6,54 millions USD du T3 2020. Le coût au comptant par once a augmenté de 47 % pour atteindre 1 315 USD/oz, comparativement à 892 USD/oz pour la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à une réduction de 52 % de la teneur d'alimentation de l'usine passant de 1,49 g/t d'or à 0,72 g/t d'or et à une baisse de la récupération à 57,5 % (T3 2020 : 76,2 %) en raison du traitement d'une quantité considérablement plus importante de minerai sulfuré lixiviable à faible teneur et d'autres minerais à faible récupération.

La marge brute pour le T3 2021 était de 1,08 million USD avant les dépenses d'exploitation et l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie. Cela marque une baisse de 79 % par rapport au niveau de 5,08 millions USD au T3 2020. La baisse de la marge brute est attribuable à une baisse du volume des ventes d'or et à une hausse des coûts au comptant compensés par une augmentation du prix moyen réalisé de l'or.

La perte nette pour le T3 2021 s'est élevée à 96,10 millions USD, ou (0,30 USD) par action, par rapport à un gain net de 1,87 million USD, ou 0,01 USD par action au T3 2020. La perte nette a été principalement causée par la dépréciation des actifs de Mengapur à la valeur qui sera réalisée une fois la vente du projet Mengapur achevée.

Au 31 mars 2021, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 7,98 millions USD, soit une baisse de 2,14 millions USD par rapport au solde de 10,12 millions USD détenu au 30 juin 2020. Au 31 mars 2021, la Société disposait d'un fonds de roulement en solde positif de 50,64 millions USD, par rapport à celui du 30 juin 2020, à 18,79 millions USD.



Développement Mine d'or Selinsing Au cours du troisième trimestre, la mine d'or Selinsing a privilégié la construction de l'usine de flottation pour la première phase du projet de production d'or de sulfure. Orway Mineral Consultants (WA) Pty Ltd. a été engagée pour optimiser la conception de la flottation en se basant sur le travail d'étude de faisabilité terminé en janvier 2019 afin de produire des concentrés aurifères commercialisables. Le laboratoire sur site a poursuivi ses tests sur l'adaptation et la multiplication par biolixiviation de l'inoculum au niveau du concentré de flottation. Après la fin du trimestre, les essais ont été achevés par Orway en mai en attendant la publication du rapport final. Les tests sur les concentrés externes se sont poursuivis dans l'usine de traitement d'oxyde actuelle. Projet aurifère de Murchison Les travaux de développement de Murchison se sont concentrés sur l'optimisation des cibles d'exploration régionales et l'évaluation des opportunités de production précoce. Le plan minier a été achevé par la direction et l'examen indépendant mené par SRK a été reçu en mai avec des recommandations. Il est actuellement examiné par la direction et le conseil d'administration. La portée de l'étude de SRK avait été étendue à la géotechnique, à l'hydrologie, au respect des normes environnementales, ainsi qu'à la modélisation des ressources, à l'optimisation et à la planification des activités minières et aux récupérations métallurgiques. Progrès des explorations Malaisie À Selinsing, un programme de forage RC a été achevé, composé de 1 128 m sur 19 trous aux puits 4, 5 et 6. Au total, 1 051 échantillons ont été collectés. Le programme de forage vise à déterminer les zones de minéralisation présentant des teneurs moyennes pouvant faire l'objet d'une exploitation économique à court terme. Une fois ces zones déterminées, des matériaux seront extraits pour alimenter l'usine de traitement. À Peranggih, au cours du trimestre, 19 033 m de trous à forage GC peu profonds et à espacement fermé de 5 x 5 m pour une profondeur maximale de 10 m ont été forés pour combler l'écart existant et étendre la couverture de la minéralisation de surface le long de l'étendue latérale de 540 m. Australie-Occidentale La Société a commencé à travailler sur un budget et une stratégie ambitieuse d'exploration d'une durée de 2 ans, dans le but d'ajouter des ressources supplémentaires significatives à la base de ressources actuelle. La stratégie consistera à tester le pendage de la minéralisation à haute teneur au-dessous des puits existants ainsi qu'à tester certaines des cibles régionales hautement prioritaires par le biais de l'exploration des zones vierges de l'ensemble des terres de Burnakura et Gabanintha ciblant la découverte de gisements aurifères autonomes peu profonds ou satellitaires. Les activités de délivrance de permis de travail sur le terrain avaient commencé avec les activités de préparation du sol en cours pour faciliter le déploiement de la plateforme AC sur le site au fur et à mesure qu'elle devient disponible. Transaction Mengapur Au cours du trimestre, le 8 janvier 2021, Monument a conclu un Accord définitif d'achat et de vente avec Fortress Minerals Limited (« Fortress w») en vue de vendre à Fortress 100 % des actions de Monument Mengapur Sdn Bhd (« MMSB »). À la même date, Monument a également conclu un accord de redevance avec Fortress et un accord d'entiercement supplémentaire avec Fortress et Madison Pacific PTE. Limited. La vente de Mengapur a été clôturée après la fin du T3, et Monument a reçu une contrepartie en espèces de 30,00 millions USD, et a également droit à une redevance de 1,25 % du chiffre d'affaires brut sur tous les produits générés dans le cadre du projet Mengapur. Mise à jour sur la Covid-19 Après la clôture du trimestre, la mine a été temporairement fermée pendant deux semaines du 18 mai au 28 mai 2021, à la suite de cas positifs de Covid-19. Après quoi, les activités ont pu reprendre sans qu'aucun autre cas positif n'ait été détecté. Une nouvelle ordonnance de contrôle des mouvements a été annoncée en Malaisie à l'échelle nationale en raison de la hausse du nombre de cas de Covid-19 qui a à nouveau atteint un niveau élevé, comprenant la limitation des activités de fabrication aux services essentiels uniquement du 1er juin au 14 juin 2021. Au cours de cette période, la mine d'or Selinsing maintiendra une main-d'œuvre de 10 % uniquement sur le site de la mine pour assurer les services essentiels. La Société suit en permanence la situation et met en œuvre les procédures opérationnelles standard de la Société pour la pandémie de Covid-19. À propos de Monument Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et la coentreprise Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines. Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6 POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter : Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com « Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ». Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.



