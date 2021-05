Monument commence les travaux de l'usine de flottation à Selinsing 03/05/2021 | 10:45 Envoyer par e-mail :

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le lancement du projet de sulfure aurifère de phase 1 à Selinsing en ajoutant une usine de flottation à l'installation de traitement existante, qui produira des concentrés aurifères commercialisables à partir du minerai sulfuré de la mine d'or de Selinsing dans l'État de Pahang, en Malaisie.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « Monument a achevé la restructuration de son portefeuille d'actifs miniers en développant le projet de métaux de base Mengapur. Cela nous permet de nous concentrer sur le développement et le financement du portefeuille aurifère. » Elle a ajouté : « Nous prévoyons de dépenser jusqu'à 20 millions USD en premier lieu pour construire une usine de flottation pour générer un concentré aurifère commercialisable, dont les recettes pourront être utilisées pour ajouter l'usine de biolixiviation prévue afin de produire des lingots d'or dans le cas où un argument économique peut être démontré d'ici là. » La construction de l'usine de flottation comprend (1) une validation économique du projet visant à optimiser la conception de flottation achevée dans l'étude de faisabilité, en vue de produire un concentré aurifère commercialisable ; (2) une conception et une ingénierie de flottation détaillées ; (3) l'approvisionnement ; (4) la construction et la mise en service pour livrer l'usine finale ; et (5) le développement minier. L'équipe de construction de l'usine de flottation a été composée en incluant des membres de la gestion de projets, de l'ingénierie, de l'approvisionnement et du soutien administratif, directement supervisée par un chef de projet nouvelle recruté, qui possède 20 ans d'expérience dans la gestion de projets, la construction et l'ingénierie. Les étapes clés et les échéances du projet sont les suivantes : Travail de tests de flottation (février-mai 2021)

Test de l'usine de flottation pilote (à partir de juin 2021) ;

Début de l'approvisionnement de l'usine de flottation (juin 2021) ;

Début de la construction de l'usine de flottation (fin août 2021)

Achèvement de la construction de l'usine de flottation (avril 2022)

Début de la production du concentré aurifère (juin 2022) Veuillez consulter la vidéo « Update on Flotation Plant Work at Selinsing Gold Mine » (Mise à jour sur les travaux de l'usine de flottation de la mine d'or Selinsing » dans la section vidéo du site Web de Monument Mining : https://www.monumentmining.com/videos/ en parallèle du contenu suivant. PROGRÈS DE LA VALIDATION ÉCONOMIQUE Le projet de validation économique a été lancé il y a trois mois au laboratoire situé sur le site à l'aide d'échantillons de sulfure prélevés à Buffalo Reef. Les objectifs consistent à confirmer le régime de réactifs de flottation, évaluer et maximiser les avantages économiques du produit de concentré aurifère qui peuvent être obtenus par le dimensionnement des cellules de flottation et le nombre d'étapes de nettoyage. Orway Mineral Consultants (WA) Pty Ltd. (« Orway ») a été engagée pour concevoir et suivre le travail de test, et fournir une conception conceptuelle ciblée en mai 2021. Bureau Veritas, un laboratoire indépendant certifié, a été choisi pour effectuer les travaux de laboratoire. Les deux sociétés sont basées à Perth, en Australie-Occidentale. Travail de test de flottation sur site Le travail de test effectué à ce jour dans le laboratoire situé sur le site Selinsing a permis d'obtenir un concentré aurifère acceptable avec des récupérations de 83 à 92 %, contenant environ 30 à 45 g/t d'or dans des échantillons composites de matériaux frais et transitoires prélevés à Buffalo Reef. Des études de commercialisation initiales utilisant les données de flottation internes ont indiqué que des teneurs en concentré de 30 à 35 g/t d'or pouvaient être préférables. Les résultats de test obtenus avec les échantillons de Buffalo Reef Central 2 (« BRC2 ») et Buffalo Reef Central 3 (« BRC3 ») et les matériaux sulfurés frais et de transition sont résumés dans le Tableau 1. Tableau 1 : résultats des tests de flottation du site Selinsing Parameter BRC2 Transition BRC2 Sulphide BRC3 Transition BRC3 Sulphide Au Head (g/t) 3.61 2.49 2.43 2.34 S Head (%) 1.48 1.06 0.78 0.90 Mass Pull (%) 11.37 5.50 4.98 4.71 Au Conc. (g/t) 29.12 40.89 40.51 44.48 Au (Recovery) 91.69 90.14 82.89 89.22 S Conc. (%) 12.33 17.74 14.42 17.26 S (Recovery) 94.87 91.71 92.30 90.42 Un programme de forage au diamant a été mené à Buffalo Reef en janvier et février 2021, comprenant huit trous de 255 mètres. Les échantillons de carotte ont été mélangés pour fournir environ 100 kg de minerai de transition et frais à des teneurs similaires à la durée de vie du minerai de la mine. Le composite aurifère de transition contenait un total de 102,5 kg à une teneur moyenne de 1,60 g/t d'or et le composite frais comprenait 93,5 kg à une teneur de 1,80 g/t d'or. Ce programme d'échantillon est résumé dans le Tableau 2. Tableau 2 : échantillons composites de minerai frais et de transition Transition Ore Composite Fresh Ore Composite Weight kg Grade g/t Au Weight kg Grade g/t Au BRC2 28.5 2.45 34.5 2.09 BRC3 35.0 1.59 17.0 1.74 BRC4 20.0 0.64 40.0 1.60 BRN 19.0 1.35 2.0 1.16 Total / average 102.5 1.60 93.5 1.80 LOM grade 1.70 1.85 Travail de test de flottation hors site Les échantillons composites ont été envoyés à Bureau Veritas pour des tests indépendants. Le programme de tests prévu comprend les tests de tête, la mise en place du broyage, les tests du concentré grossier initial et les tests de nettoyage du concentré grossier. Le travail de test facultatif comprend une étape de rebroyage du concentré grossier et un test minéralogique QEMSCAN. Les premiers résultats des tests ont été excellents avec des teneurs en concentré grossier allant jusqu'à 45,1 à 48,7 g/t d'or pour le minerai de transition et 36,7 à 39,6 g/t d'or pour le minerai frais ; les récupérations d'or étaient également bonnes avec les deux premiers concentrés grossiers récupérant jusqu'à 83 % de l'or du minerai de transition et 93 % de l'or du minerai frais. La teneur en éléments potentiellement pénalisants tels que l'arsenic a été inférieure aux seuils. Concentré grossier – le test de nettoyage sur les deux types de minerai se poursuit et sera terminé prochainement. Les résultats du test de flottation permettront à Orway de compléter la conception de l'ingénierie du processus, y compris les critères de conception du processus, le résumé des équipements majeurs, le schéma de traitement, le bilan massique et l'estimation des consommables. Les résultats du test de flottation seront également utilisés pour faire progresser les études de commercialisation déjà initiées. Les données du test de flottation seront utilisées pour déterminer la teneur en concentré aurifère et la récupération optimales pour maximiser les revenus. POURSUITE DES TRAVAUX DE PRÉPARATION Un plan d'approvisionnement basé sur le calendrier du projet a été mis au point. Tous les fournisseurs potentiels d'équipements majeurs ont été identifiés et le processus d'appel d'offres a été lancé. La stratégie d'approvisionnement pour les articles à long délai a été définie. Mincore Pty Ltd de Melbourne, en Australie, a été confirmée en tant qu'ingénieurs de conception détaillée pour la phase 1 du projet d'expansion. Le contrat de conception technique détaillée est en cours de préparation et sera émis une fois l'étape de conception technique des processus terminée. Des réunions hebdomadaires entre l'équipe du site de Selinsing et le personnel de Mincore ont déjà été organisées afin d'optimiser l'agencement de l'usine et la sélection de l'équipement et de résoudre les premiers problèmes de conception. Le défrichage a commencé et certains déchets miniers ont été utilisés pour rehausser la surface du chantier. La construction de la prochaine élévation de l'installation de stockage des résidus progresse bien, les déchets miniers provenant de l'extension Sud du puits 4 de Selinsing fournissant un remplissage de la Zone C au niveau des interfosses et des barrages du Sud. Les préparatifs des fondations pour le remblai principal ont bien avancé et le remplissage en vrac devrait commencer au début du mois de mai en utilisant les déchets provenant du développement des puits de Buffalo Reef. Une nouvelle usine pilote de flottation a été commandée avec un broyeur à boulets et un classificateur, des conditionneurs, une flottation dégrossissage-épuisage, trois étapes de flottation de nettoyage et des pompes à réactifs. L'usine pilote sera utilisée pour fournir des échantillons de concentré pour les tests d'épaississement et de filtration, pour fournir une formation aux opérateurs de flottation, pour améliorer les régimes de réactifs, et pour tester individuellement les sources de minerai frais et de transition pour détecter tout écart par rapport à la réponse de flottation attendue. La région économique de la côte Est (ECER) et l'Autorité malaisienne pour le développement de l'investissement (MITA) ont été contactées pour lancer le processus de demande de licence de fabrication de flottation et procéder à la modification de la demande de prime d'incitation au capital pour notre production de concentré aurifère. Tous les autres permis relatifs à la construction de l'usine de flottation ont été obtenus. Les résultats du test de flottation seront utilisés pour faire progresser les études de commercialisation, qui ont déjà été initiées, afin de déterminer la teneur en concentré aurifère et la récupération optimales pour maximiser les revenus. Nous prévoyons que les tests se terminent en mai, et que les essais et l'approvisionnement de l'usine pilote de flottation puissent commencer en juin. Personnel qualifié Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été préparées par Charlie Northfield, B.Sc.(Hons), ACSM, de Monument Mining Limited ; examinées et approuvées par Michael John Kitney, MAICD, MSc, MAusIMM, une personne qualifiée au sens de la norme NI43-101. À propos de Monument Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines. Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6 POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter : Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com « Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ». Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.



