Monument débute le programme de forage de phase 2 dans le cadre du projet aurifère de Murchison

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1, ci-après « Monument », ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le début d’un programme de forage d’exploration de phase 2 à Burnakura, l’un des principaux projets aurifères de Murchison dans la région de Meekatharra, en Australie-Occidentale. Les forages de la phase 1 et la phase 2 qui ont été complétés en août font partie tous les deux d’un programme d’exploration de deux ans visant à tester le potentiel de Murchison pour la découverte aurifère.



Contrairement au programme de forage de phase 1 qui se concentrait sur des zones non explorées au sud de Burnakura, le programme de la phase 2 cible les gisements à haute teneur connus en aval-pendage et en profondeur dont certains ont été exploités historiquement. Le forage vise à tester l’expansion potentielle de la ressource souterraine. L’espacement d'extension par rapport au forage existant est large pour augmenter la probabilité de découverte de minéralisation dans la zone de la structure NOA (Figure 1).

La Figure 1 : Emplacements d’exploration de Murchison est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bfe4993-e938-49f6-8abb-9fe6220d2afe

Cathy Zhai, PDG, a déclaré : « Notre équipe de Murchison est ravie de commencer le programme de forage de phase 2 après avoir accompli un travail considérable pour identifier ces cibles de haute qualité. L’objectif de ce programme est de tester les zones cibles afin d’identifier potentiellement de nouvelles ressources à Burnakura pour améliorer l’économie du projet. Les plateformes de forage ont été sécurisées et le forage a déjà commencé. »

À ce jour, tous les résultats d’essai du programme de forage de phase 1 ont été reçus et seront annoncés une fois l’interprétation terminée.

FAITS MARQUANTS DE LA PHASE 2

La structure NOA a déjà démontré qu’elle contient une minéralisation pouvant soutenir une exploitation souterraine.

Le gisement NOA 2 produisait traditionnellement une teneur élevée à partir d’exploitations à ciel ouvert et souterraines.

Le programme de phase 2 cible la minéralisation dans des teneurs économiques et des épaisseurs sous NOA 1, NOA 2, NOA 4-6 et NOA 7/8.

L’analyse et les résultats de ce programme stimuleront des phases d’exploration ultérieures.

Ce programme de forage devrait être achevé d’ici février 2022.



RÉSUMÉ DU PROGRAMME

Un total de 5 546 mètres de forage est prévu dans le cadre du programme de forage de phase 2, combinant la circulation inverse (« RC ») et le forage au diamant (« DD »), dont l’achèvement est prévu pour février 2022. Tous les travaux de pré-forage, y compris la préparation de plateformes de forage, le peaufinage de la planification et de la logistique des trous de forage, les études sur le patrimoine et l’environnement, ainsi que les demandes de permis de travail (« PT ») pour les zones ont été achevés. Le contrat de forage a été attribué à Minch Enterprises Pty Ltd opérant sous le nom de Frontline Drilling Australia (« Frontline »), qui fournira une plateforme de forage RC KWL 700 pour le forage RC et une plateforme de forage KWL 1600 pour le forage DD. La première date de début des travaux était initialement prévue pour janvier de l’année prochaine. Cependant, en travaillant conjointement avec Frontline, la Société est parvenue à accélérer le déploiement de la plateforme de forage RC et l’a réservée pour une période initiale de trois mois à compter de la troisième semaine de novembre 2021.

Tous les échantillons prélevés dans le cadre du programme de forage seront envoyés au laboratoire d’ALS Geochemistry à Wangara, en Australie-Occidentale, pour une analyse aurifère et multi-éléments. Les résultats devraient être reçus à partir de mars 2022.

Le deuxième programme de forage débutera sur une série de cibles à fort potentiel identifiées dans le projet de Burnakura tel que présenté dans la Figure 2. Le programme se concentrera sur la structure NOA liée à la zone de cisaillement régionale de Burnakura et est identifié sur 2,5 km dans une direction nord-nord-ouest. Les mines à ciel ouvert le long de cette structure ont produit d’importantes onces d’or à partir de cinq gisements. Les détails du programme de forage sont présentés dans le Tableau 1.

Table 1: Drill Program Summary Drill Area Holes RC Metres DD Metres NOA 7/8 6 1,200 1,040 NOA 4-6 2 400 215 NOA 2 4 800 450 NOA 1 5 1,000 270 New Alliance 1 165 - Total 18 3,565 1,975

La Figure 2 : Emplacements cibles à fort potentiel du projet de Burnakura est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b51519e-35b6-43d3-857c-9a2967b3945d

NOA 7/8

Le gisement NOA 7/8 est le dernier puits ouvert exploité le long de la structure NOA. La minéralisation aurifère de haute teneur sous le puits actuel s’étend jusqu’à 200 m verticalement sous la surface. Selon les indications, il s’agit d’épaisseur et de teneurs qui pourraient soutenir un développement souterrain. La minéralisation reste ouverte en aval-pendage, mais semble être tronquée au nord par une faille de direction nord-est qui descend vers l’ouest.

Il est proposé de forer six trous RC avec des résidus de diamant pour tester la minéralisation entre 220 m et 340 m verticalement sous la surface. Un total de 1 200 m RC et 1 040 m DD ont été planifiés (Figure 3).

La Figure 3 : Une longue section orientée vers l’ouest jusqu’à NOA 7/8 montrant l’emplacement cible des trous de forage planifiés est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8455775-bead-46d5-b684-b14cfd6465ce

NOA 4-6

Les gisements NOA 4-6 se composent de modestes zones peu profondes de minéralisation le long de la structure NOA. Ils ont été exploités par deux puits ouverts peu profonds. Le forage RC a testé la minéralisation pour des extensions en profondeur jusqu’à NOA 4-6 à une profondeur d’environ 130 m.

Deux trous RC avec des résidus de diamant visent à tester le potentiel de minéralisation économique à une profondeur de 240 m verticalement sous la surface, 100 m sous le forage existant. Au total, 400 m de RC et 220 m de DD sont prévus.

NOA 2

Le gisement NOA 2 produisait historiquement de l’or à haute teneur à partir d’une exploitation à ciel ouvert et souterraine. Sa minéralisation est tronquée au sud par une faille EW majeure qui le sépare du gisement NOA 1. La minéralisation s’accentue en aval-pendage, coïncidant avec une diminution de la teneur.

Au total, quatre trous RC avec des résidus de diamant sont proposés pour tester la poursuite et la répétition de la minéralisation en profondeur, jusqu’à 280 m verticalement sous la surface, y compris les 800 m RC et 450 m DD prévus (Figure 4).

La Figure 4 : Une section longue orientée vers l’ouest à travers NOA 2 montrant la structure et les cibles de trous de forage planifiées est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3efce8b4-6586-4f8b-bbcb-06c0e870a00a

NOA 1

Le gisement NOA 1 est le gisement exploité le plus au sud avec plusieurs intersections aurifères à haute teneur, dont 7 m à 9,0 g/t d’or à partir du trou de forage 16MRC107. En 2020, le trou de forage 20MRD013, le trou le plus profond foré à NOA 1, a croisé 1 m à 7,55 g/t d’or. Il est tronqué au nord par une faille EW majeure. Le forage peu profond au sud du puits NOA 1 n’a pas permis de recouper la minéralisation économique.

Au total, cinq trous profonds sont prévus, comprenant des pré-colliers RC avec des résidus de diamant ciblant la zone minéralisée interprétée avec des points de perçage de 150 à 250 m verticalement sous la surface. Au total, 1 000 m RC et 270 m DC ont été inclus dans le programme (Figure 5).

La Figure 5 : Une longue section du NOA 1 orientée vers l’ouest montrant la structure et les cibles de trous de forage planifiées est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00365484-74c9-4e81-8de0-57b3d306d262

NEW ALLIANCE

Le puits à ciel ouvert de New Alliance a produit environ 30 Koz d’or dans le passé et sa minéralisation est constamment à teneur faible-moyenne, mais contient un petit corps (50 x 30 m) de minéralisation à très haute teneur à l’extrémité nord du puits à une profondeur d’environ 75 m. Le corps à haute teneur est situé à un contact lithologique entre les tufs et les ultramafiques dans la zone de transition. La meilleure intersection au sein du corps est de 10 m à 18,2 g/t d’or (trou de forage NARC001). Deux forages d’extension RC graduels de 40 m ont partiellement fermé la direction de l’aval-pendage du corps à haute teneur.

Un trou RC de 170 m est proposé pour tester la minéralisation aurifère à haute teneur en profondeur sous l’extrémité nord du puits.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été réunies par Adrian Woodfield, Géologue en chef de la Société, révisées et approuvées par Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, Personne qualifiée au sens de la norme NI43-101 retenue par Golder Associates Pty Ltd.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d’or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et la coentreprise Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION, veuillez consulter le site web de la société à l’adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de termes prospectifs comme « envisage », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s’y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d’ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d’exploration en cours ; les incertitudes quant à l’avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l’industrie minière et les autres risques décrits dans l’analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d’or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l’exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l’or et d’autres minéraux ; le calendrier et l’ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d’exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d’exploration ; les problèmes d’exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l’analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d’autres facteurs empêchent d’obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.