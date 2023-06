Monument se dirige vers une production commerciale à la mine d'or Selinsing

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») est heureuse de faire le point sur les progrès du projet de sulfure de Selinsing. La montée en puissance de l'usine de flottation a bien avancé, avec le taux de charge d'alimentation de 113 tonnes sèches par heure atteint, soit 95 % de la capacité nominale de 119 tonnes sèches par heure. La construction de l'usine et le développement de la mine ont nécessité 18 millions de dollars au total, dans le respect du budget.



Cathy Zhai, présidente et PDG, a commenté : « Nous sommes très satisfaits de l'avancement de la montée en puissance de l'usine de flottation alors que nous nous dirigeons vers une production commerciale complète. Nous avons commencé la production de sulfure en janvier 2023 et nous continuons d'effectuer des tests et des ajustements afin d'améliorer les performances de l'usine via le plan d'action. Malgré plusieurs arrêts fortuits de l'usine de mars à mai, l'usine devrait atteindre ou avoisiner son niveau de pleine production d'ici juin 2023, dans la période de montée en puissance planifiée de trois à six mois. À ce jour, l'usine de flottation a produit environ 3 450 tonnes métriques sèches (« DMT ») de concentré avec une teneur moyenne de 36,20 g/t d'or, contenant 4 015 onces troy d'or. Plusieurs permis d'exportation ont été récemment accordés par l'autorité compétente et des expéditions de concentré sont actuellement en cours. »

La Figure 1. Concentré sous une tente est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f39acde0-f30d-4cb5-ba04-acfcffe21613

La Figure 2. Construction de stockage de concentré est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/616859ef-54ec-4981-af79-7bf9dbeb3575

Montée en puissance de la production de l'usine de flottation

La montée en puissance de l'usine de flottation s'est poursuivie, avec le taux de charge d'alimentation de 113 tonnes sèches par heure atteint, soit 95 % de la capacité nominale de 119 tonnes sèches par heure. Lors du processus de montée en puissance, des goulots d'étranglement ont été identifiés et l'équipe a travaillé pour les corriger afin de passer à une production commerciale. La période de montée en puissance devrait être terminée en juin 2023.

Certains défauts de conception ont été détectés et la révision des conceptions a été reçue pour améliorer l'efficacité des performances, y compris la conception d'une nouvelle trémie pour résidus de flottation plus grossiers et du pipework associé, des schémas structurels et de génie civil ainsi que des spécifications pour les nouvelles pompes de trop-plein d'épaississant de concentré. L'aspiration de la pompe et les conduites de distribution seront optimisées ainsi que l'alimentation électrique vers les plus gros moteurs nécessaires. Aucun des travaux ci-dessus n'a d'impact important sur les opérations actuelles de notre usine de flottation.

L'usine de flottation a subi des arrêts majeurs de début mars jusqu'à la première semaine de mai. La boîte de vitesse de l'entraînement du râteau de l'épaississant de concentré Metso-Outotec a été cassée et remplacée par une nouvelle boîte de vitesse assemblée en Australie, expédiée par avion en Malaisie et installée. L'épaississant de concentré a ensuite été remis en service et tous les concentrés ont été récupérés dans le circuit. Une nouvelle perte de production s'est produite en avril jusqu'au mois de mai, car les toiles pour filtre-presse ont commencé à se dégrader prématurément en raison de défauts de fabrication ; le fournisseur a reconnu les défauts et fournira deux nouveaux jeux de toiles pour filtre beaucoup plus perméables. En attendant, des toiles pour filtre-presse de remplacement ont été trouvées auprès de fournisseurs locaux qui les ont livrées. La direction se concentre sur l'examen de toutes les pièces critiques et sur l'avancement du plan d'approvisionnement.

La construction d'un nouveau hangar pour concentré s'est poursuivie, le sol en béton a été coulé et le montage de la charpente métallique a commencé. Le hangar doit être terminé d'ici mi-juin et il aura une capacité suffisante pour plus de 4 500 tonnes de concentré, soit la production d'un mois.

La construction d'un pont bascule d'une capacité de 100 tonnes a été achevée, et celui-ci a été étalonné et certifié par la Metrology Corporation Malaysia.

La fabrication d'un système d'ensachage en vrac d'une (1) tonne a été terminée au Royaume-Uni et il est prêt à être expédié en Malaisie.

La Figure 3 : Pont bascule est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/184810b7-a354-4785-a5d4-e65d2c2e99d0

La Figure 4 : Zone de stockage du nitrate d'ammonium est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0da4743-e701-4cae-8553-f15f6ce7be1f

Extraction

L'extraction minière des premiers étages des puits BRC2 et BRC3 à Buffalo Reef s'est poursuivie, le minerai de sulfure de transition a été livré sur l'aire du tout-venant et le minerai oxydé à des stocks situés à d'autres endroits. Le stock d'environ un mois d'alimentation de l'usine de traitement de 80 000 tonnes a été maintenu, avec une production d'extraction minière au cours des six prochains mois qui devrait porter ce chiffre à au moins trois mois ou 240 000 tonnes de minerai. L'arrivée d'une nouvelle flotte d'extraction minière aidera à améliorer les taux d'extraction minière.

De fortes pluies inattendues en février 2023 ont ralenti les taux d'extraction minière et des pénuries de livraison d'explosifs se sont produits avec le fournisseur Austin Powders du fait de sa mise en application d'une politique plus stricte en matière de transports routiers d'explosifs. L'ouverture d'un nouvel établissement de stockage à Bentong permettra d'améliorer la situation de l'approvisionnement en explosifs, car il est situé bien plus près que l'approvisionnement actuel à Kuala Lumpur. En outre, un nouveau dépôt de matières premières, dont du nitrate d'ammonium, est en cours de construction au site minier de Selinsing. Ces développements assureront la disponibilité d'explosifs à l'avenir en fournissant des solutions alternatives. La construction de cette installation est en cours et son début d'utilisation est prévu pour juin 2023.

Permis gouvernementaux

Récemment, plusieurs permis d'exportation et permis de transport ont été accordés à Selinsing, ce qui lui permet de lancer l'expédition de ses premières ventes.

Le nouveau Plan de minage opérationnel (PMO) a expiré le 16 avril, aux alentours de la fête du Hari Raya le 21 avril 2023, et a été renouvelé le 20 avril 2023. Les permis de dynamitage annuels et mensuels ont expiré ainsi que le PMO et il n'y a pas eu suffisamment de temps pour les approbations requises pour ces permis avant la période de fête du Hari Raya. Les deux permis de dynamitage ont été délivrés le 11 mai 2023 lors de la reprise des activités d'extraction minière.

Préparation des ventes de concentré

Les contrats d'enlèvement ou les lettres de confirmation commerciale pour l'enlèvement de concentré aurifère de Selinsing ont été signés avec plusieurs acheteurs de concentré en vertu de conditions commerciales concurrentielles. Plusieurs acheteurs ont reçu des permis d'exportation et les expéditions sont en cours. Les 2 000 premières DMT de production de concentré aurifère sont désormais disponibles à la vente et les redevances pour ce concentré ont été versées à la société para-étatique Pahang Mining Corporation.

Risques

La Société surveille étroitement les facteurs de risque incontrôlables liés à la construction et à l'exploitation de l'usine de flottation, notamment : un changement des conditions du marché, un changement des prix de l'or, les risques opérationnels y compris les pénuries de pièces critiques qui peuvent entraîner une période de montée en puissance plus longue que prévue, et les changements dans les restrictions réglementaires liées au taux d'arsenic contenu dans le concentré aurifère.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie, ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

Clause de non-responsabilité relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, les attentes concernant l'achèvement de la période de montée en puissance jusqu'au niveau de production cible à Selinsing et le calendrier de celle-ci, les attentes concernant la capacité continue de la Société à s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs, les attentes concernant l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés et le calendrier de ceux-ci, et le calendrier et les résultats des autres programmes et événements proposés dont il a été fait référence dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées au processus de montée en puissance à Selinsing et à l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés ; les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; les hypothèses concernant le calendrier et les résultats prévus des activités de développement ; y compris le processus de montée en puissance à Selinsing et à l'achèvement du hangar de stockage et du dépôt de nitrate d'ammonium proposés ; les attentes que la Société continuera à être en mesure de s'approvisionner en explosifs auprès des fournisseurs en temps opportun ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.