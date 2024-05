MONY Group PLC, anciennement Moneysupermarket.com Group PLC, est une société basée au Royaume-Uni qui exploite une plateforme d'épargne technologique destinée à aider les ménages à économiser de l'argent. La société propose des marques de crédit à la consommation par le biais de sa plateforme d'épargne technologique propriétaire. Ses marques comprennent MoneySuperMarket, TravelSuperMarket, Icelolly, MoneySavingExpert, Quidco et decisiontech. Ses sites de comparaison, MoneySuperMarket, TravelSuperMarket et Icelolly, proposent diverses offres et permettent d'économiser de l'argent sur les factures des ménages et les produits financiers, qu'il s'agisse d'assurance automobile, d'assurance pour animaux, d'assurance voyage ou d'assurance habitation, de cartes de crédit, de prêts, d'épargne, de pensions, d'hypothèques, de comptes bancaires, de vacances, de location de voiture, de haut débit ou de bouquets télévisés. MoneySavingExpert regorge de conseils, d'outils et d'informations permettant d'économiser de l'argent et d'aider les gens à prendre le contrôle de leurs finances. Quidco est un site de cashback au Royaume-Uni, qui offre des services de comparaison basés sur la technologie du groupe, aidant les clients à économiser sur leur voiture, leur maison et d'autres besoins d'assurance.

Secteur Internet