Moody's Corporation : Le titre s'attaque à des niveaux pivots 25/03/2021 | 08:51 Jordan Dufee 25/03/2021 | 08:51 achat En attente

Cours d'entrée : 296.25$ | Objectif : 320$ | Stop : 285$ | Potentiel : 8.02% La valeur Moody's Corporation est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 320 $. Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 266.26 USD.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 297.36 USD.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Sous-secteur Services d'information professionnelle Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MOODY'S CORPORATION 2.07% 55 634 S&P GLOBAL INC. 7.01% 84 604 RELX PLC 0.39% 46 399 THOMSON REUTERS CORPORATION 5.73% 43 354 IHS MARKIT LTD. 7.08% 38 208 MSCI INC. -5.04% 34 644 EXPERIAN PLC -11.67% 30 837 WOLTERS KLUWER 4.26% 21 649 EQUIFAX INC. -9.00% 21 149 TRANSUNION -10.96% 16 946 CHEGG, INC. -4.38% 12 892

Données financières USD EUR CA 2021 5 605 M - 4 748 M Résultat net 2021 1 877 M - 1 590 M Dette nette 2021 3 791 M - 3 211 M PER 2021 29,6x Rendement 2021 0,84% Capitalisation 55 427 M 55 427 M 46 949 M VE / CA 2021 10,6x VE / CA 2022 9,78x Nbr Employés 11 490 Flottant 54,6% Prochain événement sur MOODY'S CORPORATION 20/04/21 Assemblée générale Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 316,25 $ Dernier Cours de Cloture 296,25 $ Ecart / Objectif Haut 19,5% Ecart / Objectif Moyen 6,75% Ecart / Objectif Bas -10,5% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Robert Scott Fauber President, Chief Executive Officer & Director Mark Kaye Chief Financial Officer & Senior Vice President Raymond W. McDaniel Non-Executive Chairman Mona Breed Chief Information Officer & Senior Vice President Helene Gurian Chief Compliance Officer