Emprunt: la Centrale des lettres de gages lève 1,07 milliards en 3 tranches

Données financières USD EUR CA 2020 5 299 M - 4 370 M Résultat net 2020 1 813 M - 1 495 M Dette nette 2020 4 144 M - 3 418 M PER 2020 27,8x Rendement 2020 0,86% Capitalisation 50 068 M 50 068 M 41 291 M VE / CA 2020 10,2x VE / CA 2021 9,94x Nbr Employés 11 397 Flottant 54,6% Tendances analyse technique MOODY'S CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 310,15 $ Dernier Cours de Cloture 266,55 $ Ecart / Objectif Haut 39,2% Ecart / Objectif Moyen 16,4% Ecart / Objectif Bas -9,96% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Robert Scott Fauber President, Chief Executive Officer & Director Raymond W. McDaniel Non-Executive Chairman Mark Kaye Chief Financial Officer & Senior Vice President Mona Breed Chief Information Officer & Senior Vice President Henry A. McKinnell Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MOODY'S CORPORATION -8.16% 50 068 S&P GLOBAL INC. -4.20% 75 772 RELX PLC 4.16% 49 079 THOMSON REUTERS CORPORATION 1.64% 40 416 IHS MARKIT LTD. -2.48% 34 741 MSCI, INC. -9.64% 33 447