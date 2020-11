Moody : Analytics remporte la 2ᵉ place du classement général au RiskTech100® de Chartis

Moody's Analytics a obtenu la 2ᵉ place du classement des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de gestion des risques au RiskTech100® 2021 de Chartis. Il s'agit de notre meilleur résultat à ce jour suite à l'obtention de la 4ᵉ place ces deux dernières années.

En plus de notre 2ᵉ place au classement général, nous avons remporté les prix des catégories Stratégie et Banque. Nos solutions se sont distinguées dans huit catégories, y compris celle du nouveau prix Risque climatique de Chartis.

« Nous sommes particulièrement fiers cette année, de nos résultats dans le classement RiskTech100 », a déclaré Steve Tulenko, président de Moody's Analytics. « C'est un honneur d'accompagner nos clients pour qu'ils puissent prendre des décisions plus judicieuses dans cet environnement exigeant, nous sommes également heureux d'être reconnus pour notre contribution à leur succès. »

Plusieurs critères relatifs au prix de la catégorie Stratégie, que nous avons également remporté en 2018, sont pris en considération, notamment ceux de la capacité d'exécution, de la vision et du leadership, et de la performance financière. La stratégie de Moody's Analytics consiste à développer des solutions qui permettent à nos clients de mesurer et de comprendre les risques d’une façon plus globale. Nous proposons des ensembles de données, des outils d'analyse et des solutions logicielles uniques afin qu'ils puissent intégrer l'évaluation des risques dans leurs stratégies d'adaptation et de croissance.

C'est aussi notre 2ᵉ victoire dans la catégorie Secteur bancaire, reconnaissant notre impact sur les banques à travers le monde. Nous accompagnons les banques dans la gestion de leurs bilans, dans des prises de décisions plus judicieuses en matière de crédit tout en leur permettant de respecter les normes réglementaires et comptables. Nos solutions en mode SaaS sont évolutives et permettent d’optimiser les opérations bancaires en numérisant les processus et en procurant au front office les meilleures pratiques en matière de gestion des risques.

« De nombreux domaines clés connaissent un contexte de nouvelles pressions et de changements structurels et le classement de Moody's Analytics cette année, met en évidence plusieurs facteurs », a déclaré Sid Dash, directeur de la recherche chez Chartis. « Une solide stratégie lui a permis de continuer à étendre sa portée, grâce à une expertise particulière dans le domaine du portefeuille bancaire, et un modèle de crédit étendu maintenant au risque climatique. »

Désormais dans sa 15ᵉ année, le classement RiskTech100 évalue les entreprises technologiques qui fournissent aux institutions financières des solutions de gestion du risque et de la conformité.

Ces prix viennent s’ajouter à notre liste croissante de récompenses de l'industrie.

Moody's Analytics, Moody's, et tous les autres noms, logos et icônes identifiant Moody's Analytics et/ou ses produits et services sont des marques commerciales de Moody's Analytics, Inc. ou de ses filiales.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources de l'information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises à travers monde, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

