Moody : Analytics remporte le Stevie Award pour son innovation technique dans les solutions COVID-19

Moody's Analytics a été récompensé lors des 2020 International Business Awards®, en remportant un Bronze Stevie® Award pour "l'innovation technique la plus utile", une des nombreuses catégories attribuées à la réponse à la COVID-19. Les lauréats de cette catégorie ont été récompensés pour "les innovations techniques (non médicales) développées depuis le début de l'année 2020 pour atténuer l'impact du virus COVID-19".

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201001005587/fr/

À partir du mois d'avril, nous avons lancé une série de solutions visant à aider les chefs d'entreprise et les acteurs du marché à relever les défis posés par la pandémie. Plusieurs de ces nouvelles offres ont contribué à nous faire remporter ce prix :

Le portail Know Your Supplier : utilisé par les prestataires de soins de santé pour identifier et sélectionner les fournisseurs d'équipements médicaux et d'EPI. Le portail permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans une base de données mondiale des "entités à risque" afin de déterminer si des vendeurs potentiels ont des antécédents de fraude ou d'autres activités illicites.

Un portail en ligne gratuit pour les prêts PPP : pour aider les banques à rationaliser les procédures d'octroi et de remboursement des prêts. Les institutions qui utilisent le portail peuvent rassembler numériquement les documents et informations requis, suivre en temps réel le statut des emprunteurs et de leurs documents, et recevoir des alertes sur chaque soumission.

Tableau de bord d'impact de la COVID-19 sur le marché immobilier commercial : pour informer les acteurs du marché de l'immobilier commercial. Cet outil de cartographie visuelle donne accès à des données sur l'économie, la propriété et la construction, ainsi qu'à des analyses et des aperçus pour chacun des différents types de propriété de l'immobilier commercial.

Coronavirus Pulse : qui permet l'analyse du ressenti de l'actualité dans le cadre de la COVID-19. Coronavirus Pulse utilise l'apprentissage machine et le traitement du langage naturel pour trouver des articles de presse relatifs à la COVID-19, identifier les entreprises, les thèmes sectoriels et les événements qui sont mentionnés, et attribuer un sentiment négatif, neutre ou positif à chaque article et à son "crédit".

"Les implications sans précédent de la pandémie ont rendu l'identification des risques encore plus critique et plus difficile. Nous sommes fiers de fournir aux décideurs de tous les secteurs les informations pertinentes et opportunes dont ils ont besoin en ce moment", a déclaré Keith Berry, directeur exécutif de Moody's Analytics. Gagner un prix Stevie® pour "l'innovation technique la plus utile" est une grande reconnaissance de tout le travail innovateur accompli par nos équipes pour combiner des données, des analyses et des technologies avancées dans des solutions faciles à utiliser".

En savoir plus sur les 2020 International Business Awards.

Moody's Analytics, Moody's, et tous les autres noms, logos et icônes identifiant Moody's Analytics et/ou ses produits et services sont des marques commerciales de Moody's Analytics, Inc. ou de ses filiales. Les marques tierces mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit de la veille financière et des outils analytiques permettant aux dirigeants d’entreprise d'accélérer la prise de décisions éclairées. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application innovante de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous générons de la confiance dans des milliers d'entreprises du monde entier, grâce à notre engagement en matière d'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site internet ou rejoignez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019 et emploie 11 200 personnes dans 40 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201001005587/fr/