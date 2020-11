Moody : Analytics remporte le prix de la catégorie Risque climatique au RiskTech100® de Chartis

Moody's Analytics a remporté le prix de la catégorie Risque climatique au RiskTech100® 2021 de Chartis. Cette catégorie figure pour la première fois au classement cette année. Il s’agit de l’une des 10 récompenses décernées à Moody’s Analytics en plus de sa deuxième place au classement général.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201124005415/fr/

L’offre de Moody's Analytics permet aux clients d’initialement identifier si leurs portefeuilles sont exposés au risque climatique, puis de quantifier l’impact de l’exposition aux divers facteurs de risque climatiques.

« L’élargissement de nos capacités en matière de risque climatique est une priorité absolue et nous avons fortement investi pour y parvenir », a déclaré le Dr Jing Zhang, directeur général et responsable mondial de la recherche quantitative chez Moody's Analytics. « Les événements climatiques violents observés tout au long de l’année 2020 soulignent l'importance et l'urgence pour les acteurs du marché de comprendre la façon dont le changement climatique affecte déjà et continuera d'affecter le risque et la rentabilité inhérents à leurs portefeuilles. »

La mesure des risques physiques associés au changement climatique ne constitue qu’un élément du processus de gestion des risques climatiques. L’analyse du risque climatique primée de Moody’s ESG Solutions, propulsée par la filiale de Moody's Four Twenty Seven, l'un des principaux fournisseurs de données sur le risque climatique physique, et par V.E, une filiale de Moody's spécialisée dans les risques de transition, les critères ESG et la publication d’informations par les entreprises est en cours d'intégration dans les solutions de Moody’s Analytics. La suite de solutions climatiques de Moody's intègre les données climatiques aux outils de gestion des risques. Elle traduit l’exposition au risque climatique en mesures de l’impact financier et du risque de crédit concernant toutes les classes d’actifs.

Notre équipe a récemment réalisé une étude basée sur l'IA relative aux informations liées au climat provenant d'environ 12 000 entreprises, à travers différents secteurs et régions. Parmi les résultats présentés au groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD) et mis en évidence dans le dernier rapport pour la mise en œuvre du TCFD, seules 17 % des entreprises considérées avaient communiqué des informations liées au climat, avec d'importants décalages quant aux objectifs, au contenu et à la qualité.

Les capacités de Moody’s ESG Solutions sont également de plus en plus exploitées par Moody's Investors Service (l'agence de notation de crédit et une filiale de Moody's Analytics).

Moody's Analytics, Moody's, et tous les autres noms, logos et icônes identifiant Moody's Analytics et/ou ses produits et services sont des marques commerciales de Moody’s Analytics, Inc. ou de ses filiales. Les marques de commerce de tiers mentionnées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources de l'information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site Internet ou rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201124005415/fr/