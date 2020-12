Moody : Analytics remporte trois prix pour ses offres de financement structuré au RiskTech100® de Chartis

Moody's Analytics a remporté trois catégories pour ses offres de financement structuré au RiskTech100® de Chartis de cette année : tarification et analyses ; crédit pour le portefeuille bancaire, tarification et analyses ; crédit pour les CLO, et OpsTech ; services de titrisation. Moody's Analytics a également remporté la 2ᵉ place du classement général, suite à l'obtention de la 4ᵉ place ces deux dernières années, et comptabilise un total de 10 victoires de catégorie.

Une compréhension approfondie des besoins de la communauté des financements structurés sous-tend notre suite de solutions primées, qui se compose du Portail de financements structurés et d’autres plateformes analytiques pour les investisseurs ainsi que de la solution Ki™ pour les émetteurs de titrisations.

Par exemple, nous avons appris que la flexibilité est essentielle pour accéder aux données et aux analyses de financement structuré. Certains acteurs du marché des financements structurés préfèrent un portail web, certains exigent des API locales ou hébergées, tandis que d'autres utilisent des flux de données ou différents microservices. Peu importe comment un client accède au contenu dont il a besoin, Moody's Analytics est en mesure de le fournir.

Depuis près de 30 ans, l'importance des données de financement structuré de Moody's Analytics est inégalée. Notre infrastructure technologique permet de fournir rapidement des informations diversifiées et complètes, ce qui correspond exactement à ce que les clients souhaitent. Cet ensemble de données et de technologies permet aux offres de financement structuré de Moody's Analytics de se distinguer et a été le principal moteur de ces récompenses.

Nous poursuivons le renforcement de nos offres en fonction de l'évolution des besoins du marché. Parmi les derniers développements :

» Le nouvel outil évènements de crédit CLO permet aux utilisateurs d'analyser plusieurs événements de crédit comme les échecs des tests de conformité de la qualité des garanties, la détérioration des tests de qualité des garanties pour les opérations CLO, les migrations des notations de crédit, les changements de prix, et bien plus encore.

» Notre nouveau référentiel d'hypothèses de flux de trésorerie, Scenario Manager, permet aux utilisateurs de catégoriser, stocker et exécuter leurs scénarios de flux de trésorerie à travers certaines classes d'actifs ABS.

» Des capacités de trésorerie renforcées permettent aux utilisateurs de réaliser des temps de retour plus rapides et d'optimiser leur expérience.

« Les acteurs du marché du financement structuré doivent prendre de meilleures décisions plus rapidement et sont plus que jamais sous pression », a déclaré Nicole Lawrence, directrice principale de Moody's Analytics. « Nous sommes fiers que notre portefeuille de clients en pleine croissance puisse prendre ces décisions en utilisant des informations pertinentes, accessibles rapidement et de manière flexible. Nous avons beaucoup investi afin de poursuivre le développement de nos capacités de financement structuré et nous sommes honorés de remporter ces trois prix du classement Chartis qui valident notre stratégie. »

Ces victoires pour nos solutions de financement structuré viennent étoffer la liste croissante de reconnaissances de l'industrie pour Moody's Analytics, qui inclut le prix Fournisseur de technologie de titrisation de l'année aux GlobalCapital US Securitization Awards 2020.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions, de manière plus rapide. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources de l'information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site Internet ou rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

