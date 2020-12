Moody : Banking Cloud de Moody's Analytics remporte deux nouveaux prix

Moody’s Analytics a récemment remporté deux nouveaux prix pour sa solution Banking Cloud : Best Data Solution for Regulatory Compliance (Meilleure solution de données pour la conformité réglementaire) aux Data Management Insight Awards 2020 et Best Middle-Office Initiative (Meilleure initiative pour le middle-office) aux American Financial Technology Awards 2020.

Des banques de toutes tailles sont à la recherche d’options basées sur le Cloud pour les aider à se conformer aux changements réglementaires. Native sur le Cloud, la solution Banking Cloud fournit la conformité réglementaire sous forme de service : Moody’s Analytics fournit le logiciel et l’infrastructure, tout en gérant l’ensemble des mises à jour réglementaires et des mises à niveau techniques. Notre solution apporte généralement une haute qualité de service et un coût total de possession réduit, de sorte que nos clients peuvent allouer leurs ressources de façon optimale – des aspects particulièrement importants dans le contexte d'incertitude économique persistante.

La solution Banking Cloud fait l’objet d’améliorations régulières et contribue à rendre les processus de conformité réglementaire et de lignage des données transparents et vérifiables, un domaine faisant l'objet d’un intérêt croissant de la part de nos clients.

« Nos clients ont été confrontés à de nombreux défis inattendus en 2020 », a déclaré Maria Cañamero, directrice chez Moody’s Analytics. « Nous sommes honorés que les solutions de Moody’s Analytics, dont Banking Cloud, les aident à naviguer dans cet environnement en constante évolution. Ces deux prix illustrent la valeur que nous apportons. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur les American Financial Technology Awards, dans le cadre desquels Moody’s Analytics a également été distinguée avec le prix Best AI Technology Initiative (Meilleure initiative en matière de technologie d’IA).

Ces prix s’ajoutent à la reconnaissance de l'industrie obtenue par Moody’s Analytics en 2020, dont le palmarès atteint à ce jour 70 prix.

À propos de Moody's Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d’entreprises de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise du risque, nos vastes ressources d'information et notre utilisation novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir une expérience client homogène. Des milliers d’organisations partout dans le monde nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l’excellence, de notre approche ouverte d'esprit et de l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE:MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans plus de 40 pays.

