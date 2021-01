Moody : Les solutions CECL de Moody's Analytics passent avec succès les évaluations SOC 1® 2020

Moody’s Analytics annonce ce jour que les plateformes ImpairmentStudio™, RiskCalc™ et CMM™ ont terminé les évaluations de contrôle de systèmes et de l’organisation (SOC 1) de Type 2, conformément aux normes d'attestation établies par l'American Institute of Certified Public Accountants.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210126005993/fr/

Le rapport SOC 1 couvre les politiques, procédures opérationnelles, et les contrôles relatifs au reporting financier d'entités d'utilisateur par un auditeur indépendant, afin de valider de manière objective qu'une organisation de services données répond à ses objectifs de contrôle déclarés.

Des banques, caisses de crédit et compagnies d'assurance utilisent notre solution ImpairmentStudio pour automatiser le calcul des prestations, l'analyse, le reporting et les flux de travail. Cette solution primée bénéficie de nos données de risques de crédit, des meilleurs outils analytiques du secteur, et d'une expertise comptable en dépréciation, et a été reconnue pour son caractère exhaustif et ses vastes capacités d'automatisation CECL. Dans le cadre d'une suite intégrée, ou en tant que plateformes autonomes, la solution CMM est utilisée pour évaluer les risques par défaut et les risques de recouvrement pour les hypothèques immobilières commerciales (CRE), tandis que la solution RiskCalc (qui vient également d'être primée) permet aux utilisateurs d'évaluer les risques par défaut et les risques de recouvrement de sociétés privées et d'institutions financières.

"Nos clients comptent sur nous pour garantir une conformité opérationnelle exemplaire", déclare Eric Ebel, directeur général de Moody’s Analytics. "Ces trois attestations SOC 1 de Type 2 indiquent que nos solutions CECL remplissent ce rôle essentiel."

Moody’s Analytics, Moody’s, et l'ensemble des autres désignations, logos et icônes identifiant Moody’s Analytics et/ou ses produits et services sont des marques commerciales de Moody’s Analytics, Inc. ou ses filiales. Les marques commerciales de tiers référencées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit une veille financière et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d’entreprises de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise du risque, nos vastes ressources d'information et notre utilisation novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir une expérience client optimale. Des milliers d’organisations partout dans le monde nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement en matière d’excellence, de notre ouverture d'esprit et de l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site internet et rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE:MCO). Moody's Corporation, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans plus de 40 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210126005993/fr/