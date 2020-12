Moody : QUIQspread™ de Moody's Analytics remporte le prix de la meilleure initiative technologique basée sur l'IA

Moody’s Analytics a remporté le prix de la meilleure initiative technologique basée sur l'IA lors de l'édition 2020 des « American Financial Technology Awards ». Cette récompense nous a été décernée pour QUIQspread™, la solution qui permet aux institutions financières d'automatiser la pondération des états financiers.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201210005460/fr/

Toutes les banques possèdent leurs propres critères de crédit, mais toutes les banques débutent leur procédure d'origination de crédit par l'obtention et la standardisation des états financiers du demandeur, un processus connu sous le nom de pondération financière. L'outil QUIQspread, disponible dans le monde entier et conçu comme une solution logicielle en tant que service dans un souci d'évolutivité, allie intelligence artificielle et apprentissage automatique pour rendre le processus de pondération financière plus efficace, précis, cohérent et traçable.

L'expertise de Moody’s Analytics dans le domaine de la pondération financière ainsi que ses vastes ressources en données constituent les fondements de l'outil. La solution QUIQspread contient les informations financières de plus de 22 millions de sociétés privées. Ses capacités d'apprentissage automatique signifient que plus le nombre d'écarts financiers traités par l'outil augmente, plus celui-ci devient intelligent, plus les temps de traitement se raccourcissent et meilleures sont les décisions rendues possibles.

« La pandémie a accru l'importance – et la difficulté – pour les entreprises de gérer efficacement leurs ressources humaines et financières. Les économies de coûts et de temps générées par l'outil QUIQspread, conçu à partir des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, sont susceptibles de changer toute la donne », a déclaré Eric Grandeo, directeur principal de Moody’s Analytics. « Nous sommes honorés d'avoir remporté ce prix, qui reflète la valeur exceptionnelle que nous apportons aux activités de nos clients. »

La solution QUIQspread a également décroché le prix de la meilleure solution de gestion décisionnelle aux « AI Breakthrough Awards » 2020 et le prix de la meilleure solution de services financiers basée sur l'IA aux « Artificial Intelligence Awards » 2019. Ces victoires ne font que renforcer la reconnaissance croissante du secteur dont bénéficie Moody’s Analytics.

En savoir plus sur les « American Financial Technology Awards », où Moody’s Analytics a par ailleurs remporté le prix de la meilleure initiative de middle office.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s'orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, caractérisées par des outils de recherche, de données, de logiciels et des services professionnels, réunis pour offrir une expérience client sans faille. Nous sommes vecteurs de confiance dans des milliers d'entreprises du monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour de plus amples informations sur Moody’s Analytics, veuillez vous rendre sur notre site web ou suivre nos comptes Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201210005460/fr/