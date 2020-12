Moody : VanEck fait appel aux données de Moody's Analytics pour deux nouveaux ETF

Moody's Analytics fait savoir aujourd'hui qu'elle travaille avec VanEck, un gestionnaire d'investissement mondial, en tant que fournisseur de données et d'analyses pour deux nouveaux fonds négociés en bourse (ETF). Les fonds en question sont le VanEck Vectors® Moody’s Analytics® IG Corporate Bond ETF (MIG®), consacré au marché américain des obligations d'entreprises de première qualité, et le VanEck Vectors® Moody’s Analytics® BBB Corporate Bond ETF (MBBB®), consacré au segment BBB du marché, pour les obligations ayant la notation la plus basse.

Moody's Analytics s'est proposé d'utiliser ses mesures du risque de crédit dans les indices sous-jacents à ces deux nouveaux fonds VanEck. VanEck utilise une série de points de données générés par la solution CreditEdgeTM de Moody's Analytics, leader du secteur, pour alimenter les indices sous-jacents aux nouveaux ETF.

Ces indicateurs reposent sur des informations provenant des marchés financiers et sont associés à un tableau détaillé des caractéristiques de la structure du capital d'une société. Les investisseurs les utilisent pour évaluer la qualité du crédit et pour identifier les sociétés dont les titres offrent des écarts intéressants par rapport au risque de crédit implicite du marché.

Ces dernières années, le secteur des ETF a connu un regain de popularité, les investisseurs étant à la recherche de nouvelles stratégies bêta intelligentes pour les titres à revenu fixe. De nombreux ETF ont connu de bons résultats lors de la crise financière de 2007-2008 et enregistrent aujourd'hui de bonnes performances, même dans le contexte du ralentissement économique provoqué par la pandémie de la COVID-19.

« La solution CreditEdge propose un ensemble complet de mesures liées au risque de crédit permettant de déceler rapidement toute détérioration du crédit, » a déclaré Nihil Patel, Directeur général de Moody's Analytics. » Ces mesures se sont avérées utiles pour identifier les sociétés dont les titres sont sous-évalués. Nous sommes heureux que VanEck utilise ces mesures comme données clés pour les indices sous-jacents de ses nouveaux ETF. »

« Les nouveaux fonds d'obligations de sociétés sont conçus pour que les investisseurs disposent de nouveaux outils fiables pour améliorer leur exposition aux obligations de qualité, » a déclaré Fran Rodilosso, Responsable de la gestion de portefeuille des ETF à revenu fixe chez VanEck. « Ils offrent aux investisseurs un potentiel de revenu et de surperformance sans avoir à prendre de risque excessif, ce qui est particulièrement important dans cet environnement de faible rendement prolongé. »

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources informatives et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s’orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur, fondées sur des outils logiciels, de recherche, de données et des services professionnels réunis pour offrir une expérience client sans faille. Nous sommes vecteurs de confiance dans des milliers de sociétés du monde entier, grâce à notre engagement envers l’excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour de plus amples informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site Internet ou vous connecter à notre compte Twitter ou LinkedIn.

Moody’s Analytics, Inc. est une filiale de Moody’s Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

À propos de Van Eck

VanEck s'est toujours efforcé d'aller au-delà des marchés financiers pour identifier les tendances susceptibles de créer des opportunités d'investissement à fort impact. Au 31 octobre 2020, VanEck contrôlait environ 60,1 milliards de dollars d'actifs, dont des fonds communs de placement, des ETF et des comptes institutionnels. Il s'agit de l'un des premiers gestionnaires d'actifs américains à offrir aux investisseurs un accès aux marchés internationaux. La société a ainsi lancé une initiative visant à identifier les catégories d'actifs et les tendances - notamment l'investissement dans l'or en 1968, les marchés émergents en 1993 et les fonds négociés en bourse en 2006 - qui a ensuite influencé le secteur de la gestion des investissements.

VanEck propose à présent des stratégies actives et passives proposant des expositions attrayantes soutenues par des processus d'investissement bien conçus. Les capacités de la société couvrent aussi bien les opportunités d'investissement de base que des expositions plus spécifiques visant à améliorer la diversification du portefeuille. Ses stratégies de gestion active reposent sur une recherche approfondie et ascendante ainsi que sur la sélection des titres par des gestionnaires de portefeuille ayant une expérience pratique des secteurs et des régions dans lesquels ils investissent. La capacité d'investissement, la liquidité, la diversité et la transparence sont les clés de la prise de décision expérimentée concernant la sélection des marchés et des indices qui sous-tendent les stratégies passives de VanEck.

Depuis sa création en 1955, privilégier les intérêts des clients, dans tous les environnements de marché, a été au cœur de la mission de la société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201208005330/fr/