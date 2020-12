Moody : annonce son engagement dans la campagne ”Say on Climate”

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd’hui sa confirmation des principes exposés dans la campagne ”Say on Climate”, une initiative axée sur le développement durable impliquant la divulgation des émissions, un plan complet pour gérer ces émissions et un vote des actionnaires au sujet du plan lors de son assemblée générale annuelle 2021 des actionnaires. Moody’s est la première société du S&P 500 à se joindre à l’initiative, illustrant son leadership permanent et son engagement à l'égard de l’action climatique et de la durabilité des entreprises.

Sponsorisée par The Children’s Investment Fund Management (TCI) et la Children’s Investment Fund Foundation (UK), la campagne ”Say on Climate” vise à mettre en œuvre des pratiques commerciales durables dans le monde entier en militant pour des plans d’action en faveur du climat dans les entreprises.

« La stimulation d’un avenir durable pour l’environnement est un objectif central pour Moody’s et nous sommes fiers de jouer un rôle moteur en soutenant la campagne ”Say on Climate” », a déclaré Robert Fauber, le nouveau chef de la direction de Moody’s Corporation.

Le soutien de Moody’s à la campagne ”Say on Climate” repose sur les objectifs de durabilité environnementale annoncés par la société en 2020. Centrés sur des objectifs fondés sur la science, ces objectifs incluent un cheminement vers zéro émission nette d’ici 2050, conformément à la campagne ”Business Ambition for 1.5°C” des Nations unies, ainsi qu’un approvisionnement à 100 % en électricité renouvelable et l’expansion des autres efforts visant à la neutralité carbone. Moody’s a été l’une des premières sociétés de services financiers à adhérer aux recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD) et à rendre compte en sa basant sur ces recommandations, elle a également fait l’objet d’une étude de cas dans le rapport périodique 2020 du TCFD.

Ces efforts ont récemment abouti à un classement dans la "liste A" par l’organisation internationale à but non lucratif CDP. Moody’s fait partie d'un petit nombre de sociétés très performantes à obtenir le meilleur score possible, ce qui reflète son ambition, ses actions et sa transparence en matière d’environnement.

Au-delà de ses actions en tant qu’entreprise internationale, Moody’s favorise l’action systémique en matière de climat et de développement durable en apportant de la clarté sur le risque ESG aux marchés de capitaux grâce à des notations de crédit, des évaluations ESG, des évaluations des risques climatiques, des analyses d’obligations et de prêts durables, des indices spécialisés sur l’ESG, ainsi que d’autres solutions de gestion du risque.

Pour en savoir plus sur les efforts de Moody’s et sur son engagement à faire avancer la durabilité environnementale dans sa chaîne de valeur mondiale, ses offres commerciales et ses communautés, lisez le Plan de décarbonation de Moody’s ou visitez sa plateforme dédiée au risque climatique et ESG.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE:MCO) est une société mondiale d'évaluation des risques qui aide les organisations à prendre de meilleures décisions.

