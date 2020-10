Moody : annonce une succession au sein de sa direction

Robert Fauber est nommé CEO, avec prise d'effet au 1er janvier 2021

Raymond McDaniel, Jr prendra la fonction de président non exécutif du conseil

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) annonce ce jour que Raymond McDaniel, Jr partira à la retraite et quittera ses fonctions de président et CEO le 31 décembre 2020 après 34 années passées au sein de la société, dont plus de 15 ans en tant que CEO. M. McDaniel conservera son siège au conseil d'administration de Moody’s, où il occupera la fonction de président non exécutif, avec prise d'effet au 1er janvier 2021.

Le conseil d'administration a élu à l'unanimité Robert Fauber, l'actuel directeur des opérations (COO), au poste de président et CEO de Moody’s, avec prise d'effet au 1er janvier 2021. M. Fauber entre également au CA de la société, avec prise d'effet immédiate.

Henry A. McKinnell, Jr, PhD, qui occupe le poste de président du conseil de Moody’s depuis 2012, restera au conseil d'administration.

"Moody’s n'a jamais été dans une meilleure position, et alors que la société continue son évolution en tant que fournisseur de confiance de l'évaluation des risques, cette transition arrive au moment opportun", déclare M. McDaniel. "L'impressionnante contribution de Rob durant ses 15 années chez Moody’s et sa compréhension approfondie de notre activité centrale et des attentes de nos clients font de lui le dirigeant idéal pour écrire le prochain chapitre de Moody’s. Il dispose de toutes les compétences requises pour optimiser le positionnement de Moody’s en vue d'une croissance continue durant les années à venir."

Âgé de 50 ans, M. Fauber a été nommé COO en 2019 pour stimuler les initiatives stratégiques de la société. À ce poste, il a supervisé les activités de Moody’s Investors Service (MIS) et de Moody’s Analytics (MA), ainsi que la division Stratégie et Marketing de Moody’s Corporation (MCO). Avant cela, M. Fauber a été président de MIS, chef du MIS Global Commercial Group et chef du Corporate Development pour MCO. Il a rejoint Moody’s en septembre 2005.

"L'annonce d'aujourd'hui est le fruit d'un processus dûment planifié et réfléchi qui permettra à Rob de prendre ses fonctions de CEO dans des conditions optimales", déclare M. McKinnell. "Au fil des ans, le conseil et moi-même avons reconnu en Rob un leader stratégique, innovant et orienté vers les résultats. Le travail qu'il a fourni au sein de Moody's est tout simplement exceptionnel, et le conseil place une confiance totale dans sa capacité à conduire la société vers de nouveaux sommets."

"Au nom du conseil tout entier, je tiens à remercier Ray pour son précieux leadership durant sa carrière d'exception", ajoute M. McKinnell. "Avec Ray en tant que CEO, Moody’s a connu la plus forte croissance de son histoire. Ray a développé l'activité de notations et de recherche de Moody’s à l'échelle mondiale, renforcé sa présence internationale, mis sur pied ses activités de données et d'analyse, et lancé un éventail complet de nouveaux produits et services. Ray a placé Moody’s sur la voie d'une croissance pérenne et de la réussite, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec lui en tant que président du conseil."

M. McDaniel, 62 ans, occupe le poste de CEO de Moody’s depuis avril 2005, tout d'abord comme président du conseil et CEO puis comme président et CEO (avril 2012). Après avoir rejoint Moody’s en tant qu'analyste principal en 1987, M. McDaniel a occupé diverses fonctions de direction dans la société, notamment celles de président de MIS et de directeur des opérations de MCO. Il est entré au CA en avril 2003.

"Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir trouvé une famille en Moody’s tout au long de ces trente dernières années, et d'avoir travaillé avec tant de collègues talentueux et dévoués", déclare M. McDaniel. "C'est un privilège d'avoir pu diriger Moody’s au moment où la société a acquis une clientèle croissante à l'échelle mondiale et apporté de la visibilité dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté."

Et M. Fauber de conclure: "C'est un honneur d'avoir la chance de prendre les rênes de Moody’s et de pouvoir s'appuyer sur les accomplissements de Ray. Je le remercie pour son mentorat et son soutien, et me réjouis à l'idée de travailler avec le CA et toute l'équipe de Moody’s afin de fournir des informations et des normes éprouvées qui aideront les décideurs à agir en toute confiance."

À propos de Robert Fauber

M. Fauber est directeur des opérations de Moody’s depuis 2019. Il a occupé la fonction de président de Moody’s Investors Service, Inc. de 2016 à 2019 et de chef du MIS Global Commercial Group de 2013 à 2016. M. Fauber était chef du développement commercial pour Moody’s Corporation de 2005 à 2013. Avant d'intégrer Moody’s, M. Fauber a occupé divers postes dans Citigroup et sa filiale de banque d'investissement Salomon Smith Barney.

À propos de Raymond McDaniel, Jr

M. McDaniel occupe la fonction de président et CEO de Moody’s depuis 2012 et a occupé celles de président du CA et de CEO de 2005 à 2012. M. McDaniel a précédemment occupé divers postes, notamment celui de président et directeur opérationnel, chef des notations mondiales et de la recherche pour MIS, et directeur général, affaires internationales de Moody’s. Il siège au conseil d'administration de John Wiley & Sons, Inc. et au conseil des fiduciaires de Muhlenberg College.

À propos de Moody's Corporation

Moody’s (NYSE:MCO) est une société mondiale d’évaluation des risques qui aide les organisations à prendre de meilleures décisions. Nos données, solutions et informations analytiques permettent aux décideurs d’identifier les opportunités et de gérer les risques lors des activités commerciales avec leurs partenaires. Nous sommes convaincus qu’une plus grande transparence, des décisions plus réfléchies et l’accès équitable à l’information facilite le progrès commun. Grâce à plus de 11 200 employés dans plus de 40 pays, Moody’s associe sa présence internationale, son expertise locale à son expérience de plus d’un siècle dans le domaine des marchés financiers. Pour en savoir plus moodys.com/about.

