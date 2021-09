Moody : anticipe son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et devient «entreprise LEAD 2021» dans le cadre du Pacte mondial des Nations unies

Moody’s Corporation (NYSE: MCO) a annoncé aujourd’hui son engagement à atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses opérations et de sa chaîne de valeur d’ici 2040, ce qui avance son objectif initial de 10 ans. Cette nouvelle date d’engagement est alignée sur le Plan de décarbonation publié par Moody’s et coïncide avec sa désignation en tant qu’ entreprise LEAD 2021 Global Compact pour son engagement continu en faveur du Pacte mondial des Nations unies et de ses dix principes pour des entreprises responsables.

«En raison du risque climatique, l’économie mondiale opère un réalignement fondamental et cette transformation nous touchera tous, a déclaré Rob Fauber, président et directeur général de Moody’s Corporation. Considérant l’urgence de la nécessité de s’adapter, nous anticipons notre cible net zéro carbone et nous continuons d’intégrer le risque climatique et la durabilité dans tout ce que nous faisons.»

En anticipant la réalisation de son objectif net zéro carbone, Moody’s démontre son engagement continu à faire progresser le principe de la durabilité. En plus de cette nouvelle ambition, Moody’s s’est fixé – et a fait avancer – d’autres objectifs scientifiques intermédiaires validés zéro émission pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ses activités et sa chaîne de valeur. Les progrès réalisés par Moody’s relativement à ces objectifs sont décrits dans son récent rapport TCFD et dans son rapport sur la durabilité des parties prenantes. Ces objectifs sont les suivants:

» réduction de 50% des émissions Scope 1 et Scope 2 générées par ses opérations d’ici 2030;

» réduction de 15% des émissions Scope 3 (carburant et énergie) générées par les déplacements professionnels et domicile-travail de ses employés d’ici 2025; et

» les fournisseurs de Moody’s en biens et services et biens d’équipement doivent se fixer d’ici 2025 des cibles scientifiques couvrant 60% de ces dépenses.

Les engagements de Moody’s en matière de climat et de durabilité ont contribué à sa désignation comme entreprise LEAD par le Pacte mondial des Nations unies. En tant qu’entreprise LEAD, Moody’s a été reconnue comme l’un des participants les plus engagés dans la plus grande initiative au monde de durabilité des entreprises. En plus de son engagement en tant qu’entreprise, les offres de produits de Moody’s aident les acteurs des marchés à évaluer et à intégrer des considérations relatives aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à leurs procédures d’allocation des capitaux et à leur planification de la résilience à long terme.

Pour plus d’informations sur les efforts de Moody’s en faveur du climat et sa reconnaissance comme entreprise LEAD, visiter le site Durabilité de la Société.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) est une société internationale intégrée spécialisée dans l’évaluation des risques, qui permet aux organisations de prendre de meilleures décisions. Nos solutions d’analyse, de données et nos perspectives aident les décideurs à repérer les opportunités et à gérer les risques inhérents aux transactions commerciales. Nous pensons qu’une transparence accrue, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l’information ouvrent la porte au progrès partagé. Comptant plus de 11 500 employés dans plus de 40 pays, Moody’s allie présence internationale, expertise locale et plus d’un siècle d’expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moodys.com/about.

