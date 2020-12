Moody : élit Lloyd W. Howell, Jr. au conseil d'administration

Moody's Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd'hui l'élection de Lloyd W. Howell, Jr. au conseil d'administration de la société, qui prendra effet le 15 mars 2021. M. Howell rejoindra les comités d'audit, de rémunération et de ressources humaines, de gouvernance et de nomination du conseil d'administration. En comptant l'élection de M. Howell, le conseil d'administration de Moody's sera constitué de 11 administrateurs.

« L'expertise financière de Lloyd et sa vaste expérience de collaboration avec des clients gouvernementaux et commerciaux offriront à Moody's un point de vue précieux », a déclaré Henry McKinnell, Jr, PhD, président de Moody's Corporation. « Nous sommes heureux de l'accueillir au sein du conseil d'administration ».

Mr. Howell, 54 ans, a rejoint la société Booz Allen Hamilton en 1988 où il occupe les postes de vice-président exécutif, de directeur financier et de trésorier. Auparavant, il a dirigé les activités civiles et commerciales de la société de 2013 à 2016, a occupé le poste de vice-président exécutif des services à la clientèle de 2009 à 2013 et celui de vice-président de la stratégie et de l'organisation de 2000 à 2009. En 1991, il a pris un congé sans solde pour obtenir un MBA de la Harvard Business School puis il a travaillé à la division de banque d'investissement de Goldman Sachs de 1993 à 1995. Il est également administrateur de l'université de Pennsylvanie et membre du Board of Overseers de l'École d'ingénierie et de sciences appliquées de cette université.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody's (NYSE : MCO) est une société mondiale d'évaluation des risques qui accompagne les entreprises pour de meilleures prises de décision. Ses données, ses solutions analytiques et ses connaissances aident les décideurs à identifier les opportunités et à gérer les risques liés à la pratique des affaires avec d'autres personnes. Nous pensons qu'une plus grande transparence, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l'information ouvrent la voie à un service de progrès partagés. Avec plus de 11 400 employés répartis dans plus de 40 pays, Moody's combine une présence internationale qui lui apporte une expertise locale et plus d'un siècle d'expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, consultez le site moodys.com/about.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201218005523/fr/