Moody : lance le DataHub, qui collecte des milliards de points de données à explorer et analyser par les décideurs

Moody's Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd'hui le lancement de Moody's DataHub, une nouvelle plateforme analytique dans le cloud qui intègre les données de toute la holding Moody's, y compris ses filiales. Moody's DataHub permet aux décideurs financiers spécialistes du risque, d'explorer, d'analyser et de consommer des informations pertinentes très diverses de manière transparente et efficace.

« Grâce à Moody's DataHub, nous procurons à nos clients nos immenses ressources pour soutenir les besoins actuels en matière de science et d'analyse des données », a déclaré Stephen Tulenko, président de Moody's Analytics. « Moody's aide ses clients à analyser sans difficulté les informations financières et non financières, en combinant des données structurées et non structurées afin de prendre de meilleures décisions ».

Le Moddy's DataHub donne accès à des milliards de points de données qui fournissent des informations plus holistiques sur la gestion des risques et les décisions d'investissement. Cela comprend :

Plus de 4,5 millions de notations actives et historiques de Moody's Investors Service

Des données par défaut et sur les recouvrements remontant à 1920 et couvrant plus de 800 000 titres et 59 000 émetteurs

Des probabilités de défaut pour plus de 60 000 entreprises cotées en bourse issues de Moody's CreditEdge

Près de 400 millions d'entités privées et publiques issues de la base de données Orbis du Bureau van Dijk

Plus de 5 000 évaluations ESG issues de V.E, qui fait partie du groupe de solutions ESG de Moody's

Une évaluation des risques climatiques pour plus de 5 000 entreprises et 200 taux souverains de Four Twenty Seven, qui fait partie du groupe de solutions ESG de Moody's

Plus de 40 millions de prêts sous-jacents répondant à des opérations de produits américains RMBS, CMBS et CDO

Des prévisions sur 30 ans pour plus de 2 100 variables macroéconomiques importantes de la base de données Moody's Analytics U.S. Macro Forecast

Le DataHub de Moody's fournit des tableaux de données croisés, centralisés et dotés de capacités analytiques sophistiquées. La plateforme permet une vision globale des risques et opportunités liés au crédit, aux investissements immobiliers et au climat, et elle fournit des informations essentielles pour l'intégration de la fonctionnalités Connaissance du client (KYC, en anglais) comme pour le contrôle de conformité, la gestion des données de référence et la résolution des entités.

Des aperçus de données facilement accessibles, ainsi qu'un dictionnaire de données et une documentation facilement disponibles, permettent aux utilisateurs d'explorer et d'interagir efficacement avec les ensembles de données de Moody's. Grâce aux outils avancés de Moody's DataHub, les clients peuvent découvrir et transformer les données tout en collaborant dans des environnements sécurisés, en mixant les données de Moody's avec les leurs afin de créer des produits et des services technologiques.

« Moody's DataHub offre aux clients transparence et contrôle ; la plateforme a été conçue pour permettre une analyse rigoureuse des données tout en restant facile à utiliser », a déclaré M. Tulenko. « Nous continuerons à ajouter des ensembles de données à la plateforme et améliorerons ses capacités d'analyse, tout en restant fidèle à notre engagement qui consiste à fournir des solutions de pointe aux décideurs ».

Pour avoir de plus amples informations sur le Moody's DataHub et avoir accès à une liste complète des ensembles de données actuellement disponibles sur la plateforme, veuillez consulter le site Web.

