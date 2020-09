Moody : lance le Groupe de solutions ESG complètes et nomme son responsable mondial

Moody’s Corporation (NYSE: MCO) a annoncé aujourd'hui la création d'un Groupe spécialisé dans les solutions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dont l'objectif est de répondre à une demande d'aperçus ESG en hausse à l'échelle internationale. Le Groupe, qui tire parti des données et de l'expertise de Moody’s dans le domaine des solutions ESG, des risques climatiques et de la finance durable, s'allie à Moody's Investors Service (MIS) et Moody's Analytics (MA) pour fournir une suite intégrée et complète de solutions clients ESG.

Le Groupe de solutions ESG développe des outils et des analyses permettant d'identifier, de quantifier et de signaler l'impact des risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les capacités ESG de Moody's se sont élargies suite à ses investissements, en 2019, dans Vigeo Eiris (VE), un pionnier mondial des évaluations, données et outils ESG, et de la finance durable, ainsi que dans Four Twenty Seven, un chef de file de l'analyse des risques climatiques. Les considérations liées au risque climatique et à l'ESG, déjà intégrées aux cotes de crédit et la recherche de Moody’s Investors Service, seront intégrés à une gamme de plateformes de solutions de gestion du risque, de recherche, de données et d'analyse de Moody’s Analytics.

"Le Groupe Moody's de solutions ESG réunit les capacités de l'ensemble de l'entreprise afin d'aider les acteurs du marché à faire progresser la résilience stratégique, le capitalisme responsable, et l'écologisation de l'économie, en identifiant les risques et les opportunités et en fournissant des évaluations et des informations significatives en matière de rendement," a déclaré Rob Fauber, chef de l'exploitation de Moody’s.

Le Groupe de solutions ESG est dirigé par Andrea Blackman, qui possède plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la valorisation de l'innovation financière et technologique, à des postes de direction auprès de banques, de gestionnaire de biens et de fournisseurs de technologies financières. Mme Blackman a, par le passé, géré la solution CreditView de Moody's, qu'elle a transformé en la principale plateforme mondiale de recherche, de données et d'analyses des professionnels du marché du crédit.

Les services offerts par Moody’s, et ses sociétés affiliées, dans le domaine des ESG, incluent désormais:

Plus de 5.000 évaluations ESG d'entreprise

Le filtrage des controverses auprès de 7.900 entreprises

1 million de cotes de risques climatiques

Plus de 250 examens de prêts et d'obligations durables

Plus de 70 indices de spécialité ESG

Des cotes de crédit intégrant les considérations en matière de risque ESG

Des solutions de gestion du risque intégrant les facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les risques climatiques

VE et Four Twenty Seven continueront de proposer des solutions autonomes de pointe, spécialisées dans les risques climatiques et ESG, au regard de la demande élevée pour ses produits novateurs. VE a récemment lancé des avis seconds et améliorés d'autres parties pour les obligations durables, intégrant des aspects de la taxonomie de l'UE et de la norme Green Bond. Four Twenty Seven a récemment annoncé l'ajout du risque Incendie de forêt à sa demande de cotation de biens immobiliers sur mesure, en cas d'exposition prévue d'un bien ou d'une installation aux répercussions du changement climatique.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter la plateforme de Moody’s dédiée aux risques climatiques et ESG sur www.moodys.com/esg

