Moody : Analytics remporte le titre de Leader de catégorie dans les quatre quadrants du rapport Chartis d'ALM

Moody's Analytics est nommé Leader de catégorie dans un nouveau rapport de Chartis Research. « ALM Technology Systems, 2021 : Market and Vendor Landscape » évalue plus de 20 fournisseurs de systèmes technologiques de la gestion actif-passif (ALM).

Nous avons obtenu la distinction de Leader de catégorie dans les quatre « "RiskTech Quadrants®" du rapport :

» Solutions d'ALM

» Solutions de prix de transfert de fonds (FTP)

» Solutions de gestion du risque de liquidité (LRM)

» Solutions d'optimisation du capital et du bilan

Le rapport examine l'exhaustivité de l'offre et le potentiel commercial des vendeurs, puis les évalue sur toute une série de capacités spécifiques. De nombreuses capacités sont mises en lumière dans le rapport comme étant les « meilleures de leur catégorie » pour Moody's Analytics.

Les banques du monde entier utilisent notre solution pour analyser et optimiser leurs bilans. La gestion efficace de leurs bilans permet à nos clients d'avoir une vision des risques plus globale, et leur permet de prendre de meilleures décisions commerciales.

« Actuellement, alors que l'incertitude persiste, les banques se concentrent encore davantage sur leurs bilans », a déclaré Olivier Brucker, directeur principal chez Moody's Analytics. « Nos clients comptent sur les capacités de Moody's Analytics pour évaluer leurs positions et leurs risques. L'obtention du statut de Leader de catégorie dans les quatre domaines détaillés dans ce rapport reflète notre solution complète remplissant ces fonctions essentielles ».

Moody's Analytics continue d'investir dans des capacités destinées à améliorer la gestion du bilan de nos clients et qui font la transition entre le risque de marché et le risque de crédit. Dans le cadre de cette stratégie, Moody's a acquis ZM Financial Systems en décembre dernier. Les institutions financières utilisent les solutions de ZMFS en matière d'analyse des titres et des revenus fixes, d'ALM ajustée au crédit, de gestion du risque de liquidité, etc., dans le but de répertorier et de surveiller le risque et la valeur dans leurs bilans. Ces capacités ont contribué aux résultats de Moody's Analytics dans ce rapport.

Moody's Analytics, Moody's, ainsi que tous les autres noms, logos et icônes représentant Moody's Analytics et/ou ses produits et services sont des marques commerciales de Moody's Analytics, Inc. ou de ses filiales. Les marques tierces mentionnées dans le présent communiqué sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Moody’s Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d'entreprise de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre expertise approfondie des risques, nos vastes ressources d'information et notre application innovante de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Notre réputation est basée sur nos solutions de pointe primées, qui se composent de recherches, de données, de logiciels et de services professionnels, et qui sont assemblées pour offrir une expérience client sans faille. Nous créons un climat de confiance auprès de milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, notre approche ouverte et notre souci de répondre aux besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, consultez notre site web ou connectez-vous à nos adresses Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). Moody’s Corporation, qui a généré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars en 2020, emploie près de 11 400 personnes dans le monde et est présente dans plus de 40 pays.

