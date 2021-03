Moody : RSA sélectionne le service de courbes des taux IFRS 17 de Moody's Analytics

Moody’s Analytics a annoncé aujourd'hui que la compagnie d'assurance non-vie RSA a opté pour son service de courbes d’escomptes pour IFRS 17, et ce dans l’optique de construire les courbes d'actualisation nécessaires à l'évaluation de ses passifs conformément à la nouvelle norme comptable.

En vertu de la norme IFRS 17, les compagnies d'assurances devront concevoir et appliquer des courbes d'actualisation permettant une estimation de la liquidité de leurs passifs lors de l'évaluation de leurs contrats d'assurance. Reposant sur son expertise en matière de modélisation et de calibrage, le service de courbes de taux pour IFRS 17 de Moody’s Analytics offre des courbes de structure par terme de primes de liquidité pour une série de devises et de rating, s’appuyant sur la solution CreditEdge™ de Moody’s Analytics.

Les entreprises faisant appel à ce service sont capables d'adapter les estimations des primes de liquidité aux caractéristiques de leurs passifs (durée, liquidité, devise).

« Ce service de courbes de taux pour IFRS 17 est une source appréciable d'informations relatives aux primes de risque, qui, associée au soutien des équipes de Moody’s Analytics spécialisées dans le calibrage et la modélisation, nous aidera à relever certains des défis clés liés à la production des taux d'actualisation conformément à la nouvelle norme », a déclaré Elaine Sweeney, directrice des opérations financières de RSA.

« À l'approche de la date d'entrée en vigueur de la norme IFRS 17, les entreprises doivent définir et mettre en œuvre une méthodologie robuste et appropriée de conception de courbe d'actualisation pour IFRS 17, qui leur permettra d'évaluer leurs passifs en vertu de la nouvelle norme comptable. Les mois à venir seront cruciaux pour les assureurs désireux de mettre en œuvre la méthodologie qu'ils auront choisie », a affirmé Jack Cheyne, directeur senior chez Moody’s Analytics. « Nous nous réjouissons à l'idée d'accompagner RSA dans cette démarche. »

L'offre IFRS 17 de Moody’s Analytics comprend le service de courbe de taux pour IFRS 17, la solution RiskIntegrity™ for IFRS 17, et le système actuariel AXIS™.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse qui permettent aux dirigeants d’entreprise de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes sources d'information et notre application innovante des technologies aident nos clients à s'orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées et à la pointe du secteur, regroupant des outils de recherche, des données, des logiciels et du conseil, réunies pour offrir à nos clients une expérience optimale. Nous sommes vecteurs de confiance au sein de milliers d'entreprises du monde entier, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour de plus amples informations relatives à Moody’s Analytics, rendez-vous sur notre site web ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). Moody’s Corporation, qui a généré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars en 2020, emploie près de 11 400 personnes dans le monde et est présente dans plus de 40 pays.

À propos de RSA Insurance Group

RSA est un groupe d'assurance multinational fort d’un héritage de 300 ans. Les activités de RSA sont réparties sur trois principaux segments : Canada, Scandinavie et Royaume-Uni & International. La société a également la capacité de souscrire des contrats d’assurance dans plus d’une centaine de pays. RSA compte près de 12 300 employés et ses primes nettes émises se sont élevées à 6,4 milliards de livres sterling en 2019. Pour de plus amples informations relatives à RSA Insurance Group, veuillez-vous rendre sur https://www.rsagroup.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

