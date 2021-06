Moody : lance la série de vidéos « Moody's Moments » pour apporter un éclairage sur sa stratégie d'entreprise

Moody’s Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd'hui le lancement de « Moody’s Moments », une nouvelle série de vidéos destinées aux actionnaires et autres parties prenantes et permettant à la direction de Moody’s d'apporter un éclairage sur son évolution en tant que société d'évaluation des risques intégrée et d’envergure internationale.

La série de vidéos « Moody’s Moments » est une initiative de l'équipe de gestion des relations avec les investisseurs de Moody’s. Ces vidéos sont disponibles sur le site récemment réactivé de Moody's dédié aux relations avec les investisseurs. Plusieurs directeurs de la société s'y exprimeront.

C'est Rob Fauber, président-directeur général de Moody’s, qui apparaîtra dans la toute première pour détailler les composantes et les moteurs clés de la stratégie de l'entreprise, ainsi que ses domaines d'intérêt stratégique, et donner d'autres conseils essentiels aux investisseurs. M. Fauber abordera également ses priorités stratégiques en tant que PDG tout en expliquant les enseignements tirés de la pandémie.

Pour regarder « Moody’s Moments », rendez-vous sur https://ir.moodys.com/moodysmoments/.

