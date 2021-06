Moody : présente son engagement en faveur d'un leadership durable

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) publie aujourd'hui la première édition de ses rapports Stakeholder Sustainability et Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) et souligne ainsi son engagement renouvelé en faveur d'un leadership durable en plaçant les questions de durabilité au cœur de ses opérations internationales.

Le 2020 Stakeholder Sustainability Report passe en revue l'attention accordée par Moody’s à la durabilité et les progrès réalisés par la société en termes d'intégration des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à l'ensemble de ses produits et activités. Le DE&I Report présente les nouveaux objectifs de Moody's visant à optimiser la représentation au sein de ses équipes internationales et met en lumière les programmes et partenariats créés pour promouvoir la DE&I au travail, dans les communautés et dans l'écosystème élargi.

"La durabilité fait partie intégrante de notre identité et de notre manière de travailler chez Moody’s", déclare Robert Fauber, président et CEO. "Nos rapports Stakeholder Sustainability et DE&I détaillent les nombreuses stratégies qui témoignent de notre engagement en faveur d'un changement positif et assurent que nos activités, les marchés de capitaux et les communautés internationales deviennent plus inclusifs, durables et résilients."

Moody’s a réalisé d'importantes avancées au niveau de ses engagements de durabilité environnementale et DE&I en 2020. La société a notamment atteint ou dépassé ses objectifs climatiques annuels et obtenu la reconnaissance du CDP pour sa prestigieuse "A List" en matière d'action climatique et en tant que leader de l'engagement des fournisseurs. La société a également créé Moody’s ESG Solutions Group pour aligner ses produits et services afin qu'ils répondent à la demande mondiale croissante en capacités ESG. En outre, Moody’s a renforcé son soutien aux activités détenues par des femmes et des minorités et figure au classement Top 50 Company for Diversity, entre autres distinctions.

