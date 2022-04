Moody's Analytics intègre l'évaluation des risques climatiques à sa solution de gestion du cycle de vie des crédits

Moody’s Analytics se fait un plaisir d'annoncer l'intégration de fonctionnalités d'évaluation des risques climatiques à sa plateforme phare de gestion du cycle de vie des crédits, la solution CreditLens™. Cette intégration permet aux prêteurs d'apprécier l'impact du climat sur la qualité des crédits de leurs clients afin de pouvoir prendre des décisions de crédit avisées.

Les établissements financiers du monde entier tiennent de plus en plus souvent compte de l'impact des risques et opportunités climatiques sur leur activité. Les risques liés au changement climatique sont susceptibles d'influer sur les revenus, les coûts et la réputation des entreprises et des actifs, ce qui engendre des risques de crédit et des conséquences pour les prêteurs commerciaux. Cependant, la nécessaire transition vers une économie résiliente et caractérisée par la neutralité carbone rend également possible la création de produits financiers innovants. De nombreuses banques entrent déjà en action et se sont engagées à axer leurs portefeuilles de crédits et d'investissements sur un objectif de zéro émission nette.

Grâce à l'accès direct à la fonctionnalité d'évaluation des risques climatiques sur la solution CreditLens, les utilisateurs peuvent mesurer l'impact des risques climatiques sur leurs décisions de crédit et identifier les opportunités pertinentes sans accroître leur charge de travail ni interrompre leur processus de travail.

« La crise climatique de plus en plus pressante fait en sorte que nos clients ont une série de risques plus étendue que jamais à gérer », a déclaré Eric Ebel, directeur général des solutions bancaires chez Moody’s Analytics. « Dans un contexte de pression du marché et de pression réglementaire croissantes à l'échelle mondiale, les établissements financiers visionnaires cherchent à intégrer les risques climatiques à leur processus décisionnel de crédit. Moody’s Analytics est à l'avant-plan pour aider les banques à gérer la transition vers un avenir durable et décarboné. »

Cette nouvelle fonctionnalité tire parti de nos solutions primées dédiées aux risques climatiques pour prendre en charge l'évaluation de ces risques dans le cadre de l'octroi de crédits grâce à l'intégration par défaut de puissants outils d'analyse ajustés en fonction des risques climatiques à la solution CreditLens, pour permettre à nos clients de quantifier et d'évaluer l'impact des risques climatiques sur les crédits.

Pour en savoir plus sur la position de leader de Moody’s pour relever le défi partagé du changement climatique grâce à ses informations, ses solutions et ses engagements, rendez-vous sur www.moodys.com/climate.

Fondée sur la technologie basée sur le cloud la plus récente, la plateforme CreditLens aide les entreprises à opérer la transformation numérique de leurs processus de crédit, afin qu'elles puissent prendre des décisions mieux informées plus rapidement. La plateforme a recours à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pour faciliter l'automatisation des processus et aider les clients à optimiser leur efficacité, à réduire les erreurs et à uniformiser leurs flux de travail.

