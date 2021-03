Moody's Analytics : remporte cinq prix InsuranceERM

Pour la seconde année consécutive, Moody’s Analytics est lauréat dans cinq catégories des InsuranceERM Awards :

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210303005150/fr/

» Solution ERM de bout en bout de l'année

» Logiciel ESG (Economic Scenario Generator) de l'année

» Logiciel de reporting réglementaire de l'année

» Solution de Solvabilité II de l'année

» Logiciel de simulation de crise de l'année

« Nos clients en assurance ont dû affronter des changements sans précédent et souvent imprévisibles au cours de l'année écoulée. Durant cette période d'incertitude, ils ont fait confiance à Moody’s Analytics qui les a aidés à atteindre leurs objectifs », a déclaré Colin Holmes, directeur général de la division solutions d'assurance. « Nous sommes fiers d'avoir gagné cette confiance tout en admettant que de nombreux autres défis nous attendent, notamment le réchauffement climatique et l'entrée en vigueur des normes IFRS 17 et LDTI. Comme le montre ce témoignage de reconnaissance d'InsuranceERM, notre offre élargie permet à nos clients en assurance d'être parés à tout obstacle susceptible de survenir. »

Les capacités de Moody’s Analytics en matière de prévisions économiques aident les assureurs à réaliser des projections et à tester les résultats financiers. Elles sont souvent associées à notre expertise en modélisation actuarielle et de crédit, et à notre logiciel d'entreprise pour permettre aux clients d'évaluer leurs risques et d'anticiper.

Dans un contexte de variabilité des conditions du marché, les assureurs doivent surveiller leur position de solvabilité plus fréquemment, rapidement et précisément. Nous avons lancé la solution SolvencyWatch™ de Moody’s Analytics l'an dernier pour les aider à surveiller leur position financière et donner aux équipes de risque accès en temps opportun à des informations exploitables.

La pandémie a changé la façon dont les prestataires soutiennent et interagissent avec leurs clients. Autrefois la norme, la collaboration en face à face demeure pratiquement impossible. Heureusement pour Moody’s Analytics, notre approche « maintenue par le vendeur » s'est révélée indispensable aux clients en ces temps d'incertitude permanente. Comme nos méthodologies sont directement intégrées à notre logiciel, la mise en œuvre est axée sur le transfert des connaissances, et non sur la personnalisation.

« Moody’s Analytics reste leader dans le domaine de la gestion financière et du risque d'assurance, comme en atteste cette prouesse d'avoir remporté cinq prix pour la seconde année consécutive », a affirmé Christopher Cundy, directeur de la rédaction d'InsuranceERM. « Leur offre aide les assureurs à répondre à toute une série de défis réglementaires et commerciaux n'ayant fait que s'intensifier au cours de l'année écoulée. »

Complément d'information relatif aux solutions de Moody’s Analytics en matière de normes IFRS 17 et LDTI.

Ces prix accentuent la reconnaissance témoignée à l'égard de Moody’s Analytics, lauréat de plus de 70 prix en 2020.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics propose des services de veille financière et des outils d’analyse permettant aux dirigeants d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d’information et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s'orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur, qui comprennent des outils de recherche, des bases de données, des logiciels et des services professionnels, réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous générons la confiance au sein de milliers d’entreprises du monde entier grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour de plus amples informations relatives à Moody’s Analytics, rendez-vous sur notre site web ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). Moody’s Corporation, qui a généré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars en 2020, emploie près de 11 400 personnes dans le monde et est présente dans plus de 40 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210303005150/fr/