Moody's Analytics : remporte le prix IFRS 9 – Fournisseur de solutions de l'année

Moody’s Analytics a remporté le prix IFRS 9 – Fournisseur de solutions de l’année lors des Insurance Asset Risk Awards 2021. Il s’agit de la toute dernière reconnaissance de nos capacités dans ce domaine, après avoir remporté les prix IFRS 9 – Solution d’entreprise de l’année et IFRS 9 – Solution de modélisation des pertes de crédit attendues de l’année dans le cadre des prix technologiques Risk de l’an dernier.

Un élément central de notre offre pour les assureurs est la solution ImpairmentStudio™ for IFRS 9, une plateforme nuagique qui réunit nos scénarios économiques, données, modèles et logiciels d’entreprise primés. Les institutions financières l’utilisent pour automatiser les calculs des dépréciations pour pertes de crédit imposés par la nouvelle norme comptable IFRS 9.

Pour les assureurs, ces nouvelles exigences en matière d'information financière demandent bien plus de données granulaires que ce qui était nécessaire auparavant. L’offre de Moody’s Analytics les aide à accéder et à utiliser toutes les données nécessaires, tout en gérant et surveillant leurs pertes de crédit attendues.

« L’an dernier nous a montré à quelle vitesse les pertes de crédit attendues peuvent changer avec IFRS 9 », a déclaré Eric Ebel, directeur général de Moody’s Analytics. « En raison des incertitudes économiques persistantes, nos clients se tournent vers nos outils de dépréciation – et prévisions crédibles – pour satisfaire à la nouvelle norme et renforcer leurs processus décisionnels. Nous sommes fiers d’être une nouvelle fois reconnus pour la force de notre offre IFRS 9. »

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d’entreprises de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise du risque, nos vastes ressources d'information et notre utilisation novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir une expérience client homogène. Des milliers d’organisations partout dans le monde nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l’excellence, de notre approche ouverte d'esprit et de l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). Moody’s Corporation, qui a généré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars en 2020, emploie près de 11 400 personnes dans le monde et est présente dans plus de 40 pays.

