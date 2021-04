Moody's Analytics : remporte le prix Meilleure utilisation de l'IA dans la banque ou les technologies financières

Moody’s Analytics a remporté le prix Meilleure utilisation de l’IA dans la banque ou les technologies financières lors de l’édition 2021 des Prix de récompense internationaux pour l’IA. Ce prix récompense la solution Credit Sentiment Score™, un outil basé sur l’IA destiné à améliorer les processus d’évaluation et de suivi de crédit.

Notre solution emploie des techniques d’intelligence artificielle pour identifier automatiquement dans l’actualité des signaux défavorables en matière de crédit. Les prêteurs et investisseurs, ayant besoin d’évaluer la qualité de crédit de nombreuses entreprises différentes, exploitent ces informations lorsqu’ils prennent des décisions en matière de crédit et dans le cadre du suivi continu des risques d’un portefeuille.

Des signaux de difficulté apparaissent généralement dans les articles d’actualité six mois ou plus avant la survenue des incidents de crédit majeurs. Cet outil permet d’être averti de ces signaux afin de les prendre en compte dans les processus décisionnels tout au long du cycle de vie du crédit.

« La surveillance des articles d’actualité relatifs au crédit est devenue très précieuse pour effectuer un suivi des entreprises, en particulier en-dehors du cycle de présentation des rapports. Grâce à notre solution, cela peut être réalisé plus rapidement, plus largement et de façon plus économique que ce qui était possible auparavant » a déclaré Nihil Patel, Directeur général de Moody’s Analytics. « Nous sommes flattés de recevoir ce prix, qui illustre la manière dont nous associons les technologies émergentes à notre expertise unique en matière de données et de crédit pour aider nos clients à prendre de meilleures décisions en matière de crédit ».

L’offre lauréate fait partie de la gamme de solutions de suivi et d’évaluation de crédit de Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d’entreprise de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre grande expertise du risque, nos vastes ressources d’information et notre utilisation novatrice de la technologie aident nos clients à trouver leur chemin dans un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir aux clients une expérience homogène. Des milliers d’organisations partout dans le monde nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l’excellence, de notre approche ouverte d’esprit et de l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody’s Analytics, Inc. est une filiale de Moody’s Corporation (NYSE : MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars en 2020, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans plus de 40 pays.

