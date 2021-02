Moody's Analytics : remporte le European Pensions Innovation Award

Moody’s Analytics a remporté le European Pensions Innovation Award (Technology) (Prix européen de l’innovation en matière de pensions, catégorie technologie) dans le cadre des European Pensions Awards 2020. Nous avons été récompensés pour notre solution PFaroe™ DB, qui permet aux régimes de retraite à prestations déterminées et à leurs conseillers d’évaluer les risques selon une multitude de points de vue.

Notre solution facilite l’analyse approfondie et éclairée de la position globale d’un régime de retraite. Elle rassemble des informations qui seraient, sinon, fragmentées, offrant ainsi une vision claire de tous les risques liés à l’actif et au passif. Toutes les parties prenantes disposent dès lors de la même vision croisée du bilan, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions et d’affiner leurs stratégies.

Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prennent de plus en plus d’importance dans les décisions d'investissement. C’est pourquoi la plateforme PFaroe DB s’appuie sur les données ESG de Moody’s ESG Solutions Group afin que les investissements d’un régime de retraite puissent être notés en matière d’ESG. Ces informations peuvent ensuite être facilement communiquées aux investisseurs ou aux régulateurs et suivies au fil du temps.

«En cette période d’incertitude persistante, il est essentiel de disposer d’une visibilité plus précise sur les performances, le niveau de financement et les perspectives des régimes de retraite, a déclaré Matthew Seymour, responsable Buy-Side Solutions chez Moody's Analytics. Nous sommes fiers de voir le caractère innovant de notre solution récompensé par ce Prix et honorés que nos clients continuent de compter sur nous.»

Moody’s ESG Solutions Group exploite les données et l’expertise de Moody’s en matière de critères ESG, de risque climatique et de finance durable et s’aligne sur Moody’s Investors Service et Moody’s Analytics pour fournir une gamme complète et intégrée de solutions pour les mesures ESG et climatiques, la finance durable et les indices.

Pour plus d’informations sur les European Pensions Awards for Excellence, cliquer ici.

Cette victoire consolide la reconnaissance de Moody’s Analytics par le secteur.

Pour plus d’informations sur les solutions de Moody’s en matière d’ESG et de risque climatique, cliquer ici.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics propose des services de veille financière et des outils d’analyse permettant aux dirigeants d’entreprise d’accélérer la prise de décisions éclairées. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d’information et notre application innovante de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur, qui comprennent des outils de recherche, des bases de données, des logiciels et des services professionnels, le tout réuni pour offrir une expérience client optimale. Nous générons la confiance au sein de milliers d’entreprises du monde entier grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d’informations sur Moody’s Analytics, visitez notre site internet et rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

