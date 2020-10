Moody's Analytics : se voit décerner un prix pour l'étendue de ses services de gestion actif-passif et de gestion de bilan

Celent a annoncé dans un nouveau rapport que Moody’s Analytics avait remporté le prix « xCelent Depth of Services ». Ce rapport intitulé « NextGen Balance Sheet Management and ALM: Vendor ABCD » (« Gestion actif-passif et de bilan de nouvelle génération : ABC des fournisseurs ») met en exergue treize systèmes de gestion de bilan et de gestion actif-passif (ALM ou asset and liability management).

Celent salue l'étendue de notre solution de gestion actif-passif et de bilan, qui peut se targuer d'être basée sur un logiciel primé ainsi que sur des services de données, de scénarios économiques, de formation et de conseil distinguant Moody’s Analytics de tous les autres fournisseurs. Les banques devraient avoir besoin de ces services lorsqu'elles effectueront très prochainement la transition entre taux interbancaires offerts (IBOR) et taux de référence alternatifs (ARR), ce qui nécessitera des adaptations en matière de lancement de nouveaux produits, d'ajustement de la tarification des produits existants, de recalibrage de la tarification des transferts de fonds et de révision de la comptabilité de couverture. Pour faciliter au mieux cette transition, les banques auront besoin d'un niveau d'expertise plus élevé, étayé par des données granulaires et des scénarios économiques réalistes.

Le système de gestion actif-passif RiskConfidence™ constitue le cœur technologique de notre solution. Il propose un décloisonnement en intégrant gestion actif-passif, gestion du risque de liquidité, tarification des transferts de fonds et rapport d'entreprise sur une seule plateforme. En cette période économique incertaine, les analyses à l'échelle de l'entreprise établies par le système prennent une place encore plus prépondérante dans les décisions stratégiques de nos clients.

Alors que les banques sont en permanence à la recherche de moyens pour inclure des estimations de pertes de crédit dans leurs bilans prévisionnels et leurs scénarios hypothétiques, nos prévisions de taux d'intérêt, conformes aux vastes prévisions primées de variables économiques de Moody’s Analytics, s'imposent comme une autre composante unique de notre offre.

« Outre les analyses logicielles intégrées, Moody's Analytics ajoute et propose d'autres services à forte valeur ajoutée relatifs à la recherche, à l'analyse et aux perspectives macroéconomiques ; aux données de marché et d'entité (données fondamentales, de crédit, de connaissance du client, données financières structurées) ; à la définition/génération de scénarios, et aux services de formation/d'apprentissage en gestion de risque proposés aux clients finaux », a déclaré Cubillas Ding, directeur de la recherche chez Celent.

« Le logiciel est le fondement de notre solution, mais celle-ci signifie encore bien plus », a affirmé Fanny Marengo, directrice chez Moody’s Analytics. « Nos clients peuvent facilement intégrer du contenu, des données et des modèles de crédit dans le cadre d'une solution complète. La boucle est donc bouclée entre le directeur administratif et financier et le directeur des recettes à l'aide d'une unique source de vérité utilisée pour procéder aux calculs de bilan. »

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d'analyse pour aider les chefs d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risque, nos vastes ressources d'information et notre application novatrice de la technologie aident nos clients à évoluer en toute confiance sur un marché en mutation. Nous sommes reconnus pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient outils logiciels, de recherche, de données et services professionnels afin d’offrir une expérience client sans faille. Nous créons la confiance dans des milliers d’organisations à travers le monde grâce à notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations relatives à Moody’s Analytics, rendez-vous sur notre site web ou connectez-vous à nos comptes Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019 et emploie 11 200 personnes dans 40 pays.

