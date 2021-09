Moody's annonce sa participation à la nouvelle alliance GFANZ: la société s'engage à aligner ses produits et services afin de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050

Moody’s Corporation (NYSE: MCO) a annoncé aujourd'hui sa participation au lancement de la Net Zero Financial Services Provider Alliance dans le cadre de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). En qualité de membre fondateur, Moody’s s'engage à aligner tous ses produits et services pertinents pour parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, et à une réduction de ses propres émissions d'exploitation.

"Le changement climatique est le plus important multiplicateur de risques au monde. Il représente un défi majeur pour les économies comme pour les communautés. L'industrie financière dans son ensemble doit relever le défi partagé de favoriser un changement de cap urgent vers une économie résiliente et durable. L'alignement des produits et services sur l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 permettra d'améliorer la prise de décision tout en accélérant le flux de capitaux visant à faciliter la transition," a déclaré Rob Fauber, PDG de Moody’s Corporation. "Nous sommes ravis de rejoindre l'alliance des prestataires de services financiers zéro émission nette (Net Zero Financial Services Provider Alliance). Il s'agit là d'une nouvelle avancée donnant aux organismes la possibilité de prendre des décisions plus durables," a-t-il ajouté.

Moody’s vise à accélérer le flux de capitaux facilitant la transition à zéro émission nette en fournissant aux établissements financiers et à d'autres décideurs des données, produits et services alignés sur l'objectif zéro émission nette. Ceci permettra d'identifier les risques climatiques et les investissements dans le cadre de perspectives nouvelles.

Les produits de la société aident les acteurs du marché à évaluer et à intégrer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'affectation de capitaux et la planification de longue durée en:

Quantifiant les effets de l'ESG sur les cotes de crédit et en intégrant les facteurs ESG aux évaluations de solvabilité;

Comprenant et mesurant la performance ESG, l'exposition aux risques climatiques environnementaux, et renforçant et finançant les projets de transition durable; et

Évaluant et gérant les risques ESG à l'aide de l'analyse de scénarios, de la modélisation quantitative et des tests de tension.

Moody’s rejoint l'Alliance aux côtés de conseillers en investissement, d'auditeurs, d'opérateurs de change, de fournisseurs d'indice, de fournisseurs de données et d'études ESG de premier plan, et de chercheurs mandataires.

Cette annonce étend les efforts de Moody’s visant à réduire les émissions et à faire face à la crise climatique croissante. Elle fait suite à l'engagement de Moody’s pour parvenir à zéro émission nette dans l'exercice de ses activités et sa chaîne de valeurs d'ici 2040, avec dix ans d'avance sur son objectif initial. Moody’s s'est également fixé des objectifs et a progressé en termes d'objectifs zéro émission nette basés sur la science, provisoires et validés. Les progrès réalisés dans ce domaine peuvent être consultés dans le récent Rapport TCFD et le Rapport sur la durabilité des parties prenantes de Moody’s.

Pour en savoir plus à propos des efforts réalisés par Moody’s en matière de climat, consultez son hub Climat.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) est une société d'évaluation des risques intégrée et d’envergure internationale, qui permet aux organisations de prendre de meilleures décisions. Ses solutions d’analyse, de données et perspectives aident les décideurs à identifier des opportunités et à gérer les risques inhérents aux transactions commerciales. Nous pensons qu’une transparence accrue, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l’information ouvrent la porte au progrès partagé. Comptant plus de 11 500 employés dans plus de 40 pays, Moody’s allie présence internationale, expertise locale et plus d’un siècle d’expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moodys.com/about.

