Moody's avertit que les réductions d'impôts non financées au Royaume-Uni ont un effet négatif sur le crédit.

Dans un communiqué sans détour, l'agence a déclaré que les importantes réductions d'impôts non financées étaient "négatives pour le crédit", entraînant des déficits structurellement plus élevés dans un contexte de hausse des coûts d'emprunt, de perspectives de croissance plus faibles et de pression aiguë sur les dépenses publiques.

"Un choc de confiance durable découlant des inquiétudes du marché quant à la crédibilité de la stratégie fiscale du gouvernement et entraînant des coûts de financement structurellement plus élevés pourrait affaiblir de manière plus permanente l'accessibilité de la dette du Royaume-Uni", a déclaré Moody's.

Les mesures de relance budgétaire financées par la dette ne feraient qu'aggraver une inflation déjà très élevée, en particulier si la livre sterling restait proche de son niveau le plus bas, et pourraient provoquer un cycle de resserrement plus agressif de la part de la Banque d'Angleterre, selon l'agence.

La livre a chuté à son plus bas niveau historique de 1,0327 $ lundi, tandis que les rendements obligataires ont bondi, les investisseurs exigeant une prime de risque plus élevée pour détenir des actifs britanniques.

Moody's a déclaré qu'elle avait relevé ses prévisions de croissance économique britannique de 3,0 % à 3,3 % pour 2022, mais a réduit ses prévisions pour 2023 de 0,9 % à 0,3 %, et ne s'attend pas à ce que la croissance revienne à son potentiel avant 2026.