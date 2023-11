Moody's Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle franchise analytique au sein de Moody's Investors Service (MIS), l'agence de notation, qui se concentrera sur la fourniture d'analyses stratégiques du secteur du crédit privé qui est en constante évolution. Ana Arsov a été nommée Directrice mondiale du crédit privé et dirigera la coordination des initiatives de notation et de recherche pertinentes au sein de MIS. Mme Arsov co-dirigera également le groupe des Institutions Financières Mondiales (FIG) aux côtés de Simon Harris.

Ces mises à jour organisationnelles reflètent l'importance croissante du crédit privé sur les marchés financiers et la demande des investisseurs pour les recherches et les notations de Moody's concernant ce secteur. La franchise analytique fournira de la transparence sur les marchés complexes du crédit privé et leurs interconnexions avec les marchés de capitaux plus larges.

« La croissance rapide du marché du crédit privé au cours des dernières années a introduit de nouveaux défis et opportunités pour les investisseurs, qui recherchent des analyses authentiques en provenance de source de confiance », a déclaré Michael West, président de Moody's Investors Service. « La riche expérience d’Ana avec les institutions financières contribuera à établir une approche holistique pour évaluer le crédit privé dans divers secteurs et catégories d'actifs. »

Dans le cadre de sa nouvelle fonction, Mme Arsov fera la promotion de l'engagement au sein des groupes de notation de MIS, notamment les institutions financières, la finance d'entreprise et la finance structurée. De même, elle renforcera les capacités analytiques existantes des sociétés de développement commercial, les CLO et d'autres actifs liés au crédit privé. Elle fournira également un soutien approprié à Moody's Analytics, qui propose des solutions client pertinentes liées à l'évaluation des contreparties et au risque de portefeuille.

En tant que co-directrice du FIG, Mme Arsov continuera d'interagir avec plusieurs institutions financières, dont les banques d'importance systémique mondiale, les intermédiaires des marchés financiers et les sociétés de services financiers non bancaires. Avant l'annonce d'aujourd'hui, Mme Arsov était co-directrice mondiale des notations bancaires et a occupé plusieurs postes de direction pour les notations des entités bancaires, des sociétés cotées, des sociétés de financement spécialisées, et plus encore. Elle a contribué aux méthodologies de notation de Moody's pour les sociétés de financement, les sociétés cotées et les chambres de compensation. Enfin, elle a dirigé le développement de la notation du risque de contrepartie de Moody's.

MIS note plus de 70 billions de dollars de dette répartie entre ses quatre principaux groupes de notation :

Institutions financières, co-dirigées par Ana Arsov et Simon Harris ;

Finance d'entreprise, dirigée par Myriam Durand ;

Finance structurée, dirigée par Annabel Schaafsma ;

Financements publics, de projets et d'infrastructures au niveau mondial dirigé par Anne Van Praagh.

En cohérence avec la franchise analytique du crédit privé, MIS a créé une équipe de crédit privé équivalente au sein de son unité de gestion des relations, qui sera dirigée par Tom Lazaridis. M. Lazaridis possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la gestion des relations clients dans les secteurs bancaire, de la gestion d'actifs et de l'assurance. Il dirigera une équipe d'experts du crédit privé pour mener des initiatives de développement commercial et améliorer la perception de la marque tout en collaborant avec d'autres équipes commerciales et groupes au sein de MIS.

Pour en savoir plus sur les capacités de Moody's en matière de crédit privé, consultez le site suivant : https://moodys.com/privatecredit

