MSCI Inc. (NYSE : MSCI) et Moody's Corporation (NYSE : MCO) ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat stratégique innovant, capitalisant sur les forces de chacun pour améliorer d'une part, la transparence des marchés en matière d'ESG et de développement durable et d'autre part, les prises de décision.

Moody's s'appuiera sur les données et les modèles de développement durable de MSCI, qui sont utilisés par les plus grands gestionnaires et propriétaires d'actifs du monde. L'accord, conclu la semaine dernière, inclut les notes et le contenu ESG de pointe de MSCI, qui mesurent la gestion par une entreprise des risques et des opportunités ESG pertinents d'un point de vue financier. Avec l'accès aux données de MSCI, Moody's a l'intention de transférer ses données et scores ESG actuels pour offrir le contenu de développement durable de MSCI par le biais d'une gamme de solutions destinées aux clients de Moody's actifs dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'entreprise.

MSCI aura accès à la base de données Orbis de Moody's, la plus grande source mondiale d'informations filmographiques avec des données sur plus de 500 millions d'entités, afin d'étendre sa couverture ESG des entreprises privées. En outre, MSCI et Moody's étudieront des solutions qui exploitent les données sur les entreprises privées et les modèles d'évaluation du crédit de Moody's afin de mieux appréhender le marché du crédit privé.

« Moody’s est ravi de s’associer à MSCI, un leader en solutions pour la communauté mondiale des investisseurs et un pionnier en matière d’ESG et de durabilité », a déclaré Rob Fauber, président et PDG de Moody’s. « Tout le monde y gagne, car les clients de Moody’s auront accès au contenu ESG réputé de MSCI et les clients de MSCI auront accès à l’expertise, aux données et aux renseignements de niveau mondial de Moody’s en matière d’évaluation des risques. »

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Moody’s pour offrir les données ESG et de durabilité de MSCI à l’énorme clientèle internationale de Moody’s », a déclaré Henry A. Fernandez, président et PDG de MSCI. « La durabilité demeure l’une des tendances les plus importantes qui façonnent le paysage mondial de l’investissement, et le passage aux actifs privés en est une autre. Ce partenariat permettra à MSCI de développer notre couverture ESG des entreprises privées et d’offrir de meilleures solutions à l’échelle des segments de clientèle et des catégories d’actif. »

Le partenariat n'a pas de répercussions sur Moody's Ratings, l'agence de notation de crédit, qui continuera à assurer la transparence des incidences matérielles des facteurs ESG sur ses notations de crédit par l'intermédiaire de ses notes d'impact de crédit et de ses notes de profil d'émetteur exclusives. Moody's Ratings continuera également à proposer ses offres de financement durable, y compris les Second Party Opinions et les Net Zero Assessments. De plus, Moody's s'engage à fournir à ses clients ses excellentes solutions en matière de climat.

Les modalités financières de l'opération n'ont pas été révélées.

À propos de Moody's Corporation

Dans un monde caractérisé par des risques de plus en plus interconnectés, les données, les connaissances et les technologies innovantes de Moody's (NYSE : MCO) permettent aux clients de développer une vision holistique de leur monde et de saisir les opportunités qui se présentent. Grâce à son expérience des marchés mondiaux et à la diversité de ses effectifs (environ 15 000 personnes dans plus de 40 pays), Moody's offre à ses clients la perspective la plus complète possible pour agir sereinement et prospérer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moodys.com.

À propos de MSCI

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans les domaines de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com.

