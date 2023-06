Partenariat stratégique pour des solutions de nouvelle génération basées sur Microsoft Azure OpenAI Service, Microsoft Fabric, et Microsoft Teams et les données propriétaires de Moody's pour renforcer les services financiers, les marchés de capitaux et plus encore

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) et Microsoft (NASDAQ : MSFT) annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat stratégique visant à fournir des solutions de nouvelle génération en matière de données, d’analyse, de recherche, de collaboration et de risque pour les services financiers et les travailleurs du savoir à l’échelle mondiale. Basé sur la combinaison des données robustes et des capacités analytiques de Moody’s et sur la puissance et l’échelle de Microsoft Azure OpenAI Service, le partenariat crée des offres innovantes qui améliorent la compréhension de l’intelligence d’entreprise et de l’évaluation des risques, alimentées par l’IA de Microsoft et ancrées par les données, les analyses et les recherches exclusives de Moody’s.

Points forts du partenariat stratégique

Microsoft et Moody’s co-créent de nouveaux produits et services pour la recherche et l’évaluation des risques, basés sur Azure OpenAI Service pour une meilleure gestion des données et des risques.

« Moody's CoPilot », un outil de copilotage interne, est désormais déployé auprès des 14 000 employés de Moody’s dans le monde, et combinera les données, les analyses et les recherches exclusives de Moody’s avec les derniers grands modèles de langage (LLM) et la technologie d’IA générative de classe mondiale de Microsoft pour stimuler l’innovation à l’échelle de l’entreprise et améliorer la productivité des employés dans un bac à sable numérique sûr et sécurisé.

Moody’s adopte Microsoft Teams pour fournir une nouvelle plateforme à ses travailleurs du savoir et à ses clients qui améliorera la collaboration, la productivité et la communication, tout en maintenant les normes de conformité les plus élevées.

Pour l’usage interne et les co-innovations, Microsoft s’appuie sur la large gamme de solutions de Moody’s, y compris la base de données Orbis de Moody’s — l’une des bases de données les plus puissantes au monde sur les entreprises — avec des applications qui comprennent des données de référence de tiers, l’évaluation du risque de contrepartie et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

, une nouvelle plateforme analytique pour la gestion des données de bout en bout. Moody’s s’engage à utiliser la plateforme cloud Azure de Microsoft pour alimenter sa suite croissante de capacités d’IA générative et d’applications basées sur le cloud.

Rob Fauber, président et directeur général de Moody’s Corporation, a déclaré : « L’IA générative représente une opportunité unique dans une génération d’améliorer la façon dont les entreprises naviguent dans le monde en constante évolution du risque exponentiel. En combinant les capacités d’IA de pointe de Microsoft avec nos données, recherches et analyses exclusives, Moody’s est positionné pour mener la prochaine génération d’analyse des risques, en aidant nos clients à prendre de meilleures décisions en débloquant des perspectives plus profondes, plus intégrées et inégalées sur les risques. Nous avons mobilisé nos 14 000 employés dans le monde pour mener des expériences sans précédent et lancer de nouvelles innovations dans notre gamme de produits et de solutions. Nous sommes ravis de nous associer à Microsoft pour établir la norme sur la façon dont l’IA générative sera à l’origine de nouvelles avancées dans notre secteur. »

Des avancées dans l’analyse intégrée des risques

Un nouvel outil de copilotage pour les clients, « Moody's Research Assistant », permettra de libérer tout le potentiel des ressources et des solutions de Moody’s afin de fournir aux clients une vision multidimensionnelle du risque. Construit sur le service Microsoft Azure OpenAI et disponible via plusieurs canaux, y compris Microsoft Teams, Moody’s Research Assistant compilera et résumera rapidement des informations complexes provenant de sources de données multiples, le tout dans un environnement sûr et sécurisé qui protège les informations privées et exclusives. Parmi les nombreuses utilisations prévues, on peut citer la possibilité de générer des analyses détaillées et personnalisées d’une entreprise ou d’un secteur en combinant de manière transparente des données provenant de multiples dimensions - telles que des données firmographiques, des indicateurs de crédit, des prévisions économiques et des profils de risque et de réputation - afin de fournir des réponses rapides, contextuelles et informatives basées sur l’intégration de LLM expansifs et des données, analyses et recherches de Moody’s, leaders dans le secteur.

Bill Borden, vice-président des services financiers mondiaux chez Microsoft, a déclaré : « Notre partenariat réunira les perspectives de classe mondiale de Moody’s avec les capacités, la confiance et l’étendue de Microsoft Cloud — y compris Azure OpenAI Service, Fabric et Teams — pour permettre des solutions de nouvelle génération qui débloqueront une intelligence commerciale puissante et transformeront la productivité et la collaboration. Nous nous réjouissons des nouvelles opportunités et de la valeur que cela apportera aux employés et aux entreprises des secteurs de la banque, des marchés de capitaux et de l’assurance, ainsi qu’à ceux d’autres industries telles que la fabrication, les télécommunications, les transports et les services publics. »

Amélioration de la collaboration et de la productivité chez Moody’s grâce à Microsoft Teams

En outre, grâce à ce partenariat, Moody’s s’appuiera sur Microsoft Teams pour créer une nouvelle plateforme de collaboration, de productivité et de communication pour ses travailleurs intellectuels et ses clients. Avec l’intégration des outils de copilotage de Moody’s, Teams automatisera et rationalisera les flux de travail manuels, fournira un accès plus efficace aux données et au contenu, et synthétisera et résumera les informations provenant de plusieurs ensembles de données, ce qui se traduira par une meilleure compréhension, une productivité et une conformité accrues, et une amélioration de l’expérience des employés et des clients.

Collaborer pour améliorer la nouvelle structure Microsoft

Microsoft et Moody’s vont collaborer pour fournir des données à leurs clients communs par l’intermédiaire de Microsoft Fabric, une nouvelle plateforme d’analyse de données de bout en bout. Microsoft Fabric inclut des technologies comme Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory et Power BI dans un seul produit unifié, permettant aux ingénieurs de données de connecter et de curer facilement des données provenant de sources multiples, éliminant ainsi la prolifération, tout en gouvernant mieux les données dans l’ensemble de l’organisation.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody’s (NYSE : MCO) est une société mondiale d’évaluation intégrée des risques qui permet aux organisations de prendre de meilleures décisions. Ses données, ses solutions analytiques et ses idées aident les décideurs à identifier les opportunités et à gérer les risques liés aux relations commerciales avec les autres. Nous pensons qu’une plus grande transparence, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l’information ouvrent la voie à un progrès partagé. Avec environ 14 000 employés dans plus de 40 pays, Moody’s combine une présence internationale avec une expertise locale et plus d’un siècle d’expérience sur les marchés financiers.

À PROPOS DE MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @Microsoft) permet la transformation numérique pour l’ère d’un cloud intelligent et d’une périphérie intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d’accomplir davantage.

DÉCLARATION DE « SPHÈRE DE SÉCURITÉ » EN VERTU DE LA LOI DE 1995 SUR LA RÉFORME DES LITIGES RELATIFS AUX TITRES PRIVÉS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué sont des déclarations prévisionnelles et sont basées sur des attentes, des plans et des perspectives d’avenir pour les activités et les opérations de Moody’s qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces déclarations impliquent des estimations, des projections, des objectifs, des prévisions, des hypothèses et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Les actionnaires et les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles et les autres informations contenues dans le présent communiqué sont établies à la date de celui-ci, et Moody’s n’a pas l’obligation (ni l’intention) de compléter, d’actualiser ou de réviser publiquement ces déclarations à l’avenir, que ce soit à la suite de développements ultérieurs, de changements d’attentes ou autres, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l’exige. Dans le cadre des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, Moody’s identifie certains facteurs susceptibles d’entraîner une différence, peut-être importante, entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent, entre autres : l’impact des conditions économiques actuelles, y compris les perturbations des marchés de capitaux, l’inflation et les mesures de politique monétaire prises par les gouvernements en réponse à l’inflation, sur les marchés mondiaux du crédit et sur l’activité économique, y compris sur le volume des fusions et acquisitions, et leurs effets sur le volume de la dette et des autres titres émis sur les marchés de capitaux nationaux et/ou mondiaux ; l’efficacité incertaine et les conséquences collatérales possibles des initiatives et des mesures monétaires prises par les gouvernements américains et étrangers ; les risques et incertitudes liés à l’évolution des marchés de capitaux, y compris les risques et incertitudes liés à l’évolution des marchés de capitaux. L’impact global du conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine sur la volatilité des marchés financiers mondiaux, sur les conditions économiques générales et le PIB aux États-Unis et dans le monde entier, sur les relations mondiales et sur la crise financière. et dans le monde, sur les relations mondiales et sur les activités et le personnel de l’entreprise ; d’autres questions susceptibles d’affecter le volume de la dette et d’autres titres émis sur les marchés financiers nationaux et/ou mondiaux, y compris la réglementation, l’utilisation accrue des technologies qui ont le potentiel d’intensifier la concurrence et d’accélérer la perturbation et la désintermédiation dans le secteur des services financiers, ainsi que le nombre d’émissions de titres sans notation ou de titres qui sont notés ou évalués par des parties non traditionnelles ; le niveau des activités de fusion et d’acquisition aux États-Unis et à l’étranger ; l’efficacité incertaine et les conséquences collatérales possibles des mesures prises par les gouvernements américains. l’efficacité incertaine et les éventuelles conséquences collatérales des mesures prises par les gouvernements américains et étrangers concernant les marchés du crédit, le commerce international et la politique économique, y compris celles liées aux droits de douane, aux accords fiscaux et aux barrières commerciales ; l’impact du retrait par MIS de ses notations de crédit sur des pays ou des entités au sein de pays et le fait que Moody’s ne mène plus d’opérations commerciales dans des pays où l’instabilité politique justifie une telle action ; les préoccupations du marché affectant notre crédibilité ou affectant la perception par le marché de l’intégrité ou de l’utilité des notations des agences de crédit indépendantes ; l’introduction de produits ou de technologies concurrents par d’autres entreprises ; la pression sur les prix exercée par les concurrents et/ou les clients ; le niveau de réussite du développement de nouveaux produits et de l’expansion mondiale ; l’impact de la réglementation en tant que NRSRO, l’éventualité d’une nouvelle réglementation aux États-Unis, en Europe et dans le monde. S., l’impact de la réglementation en tant que NRSRO, le potentiel de nouvelles législations et réglementations américaines, étatiques et locales ; le potentiel d’une concurrence et d’une réglementation accrues dans l’UE et dans d’autres juridictions étrangères ; l’exposition à des litiges liés à nos opinions de notation, ainsi qu’à tout autre litige, procédure gouvernementale et réglementaire, enquêtes et investigations auxquels Moody’s peut être soumise de temps à autre ; les dispositions de la législation américaine modifiant les normes de plaidoirie et les règles de droit international privé. Les dispositions de la législation américaine modifiant les normes de plaidoirie et les règlements de l’UE modifiant les normes de responsabilité applicables aux agences de notation dans un sens défavorable aux agences de notation ; les dispositions des règlements de l’UE imposant des exigences procédurales et substantielles supplémentaires sur la tarification des services et l’élargissement du mandat de surveillance pour inclure les notations non européennes utilisées à des fins réglementaires ; l’incertitude concernant les relations futures entre les États-Unis et la Chine ; la perte possible d’acteurs clés de l’industrie de la notation dans l’UE et la Chine ; la perte éventuelle d’employés clés et l’impact de l’environnement mondial du travail ; les défaillances ou dysfonctionnements de nos opérations et infrastructures ; toute vulnérabilité aux cybermenaces ou autres préoccupations de cybersécurité ; le calendrier et l’efficacité de nos programmes de restructuration, tels que le programme de restructuration de géolocalisation 2022 - 2023 ; la volatilité des devises et des taux de change ; le résultat de tout examen par les autorités fiscales de contrôle des initiatives de planification fiscale mondiale de Moody’s ; l’exposition à des sanctions pénales potentielles ou à des mesures correctives civiles si Moody’s ne respecte pas les lois et réglementations étrangères et américaines qui sont applicables à Moody’s. L’impact des fusions, des acquisitions, telles que l’acquisition de RMS, ou d’autres regroupements d’entreprises et la capacité de Moody’s à intégrer avec succès les entreprises acquises ; le niveau des flux de trésorerie futurs ; les niveaux d’investissement en capital ; et une baisse de la demande d’outils de gestion du risque de crédit de la part des institutions financières. Ces facteurs, risques et incertitudes, ainsi que d’autres risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence matérielle entre les résultats réels de Moody’s et ceux envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou implicites dans les déclarations prévisionnelles, sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de la partie I, article 1A du rapport annuel de Moody’s sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, et dans d’autres documents déposés par la société de temps à autre auprès de la SEC ou dans des documents incorporés dans le présent document ou dans celui-ci. Les actionnaires et les investisseurs sont avertis que la survenance de l’un de ces facteurs, risques et incertitudes peut entraîner une différence matérielle entre les résultats réels de la société et ceux envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, ce qui pourrait avoir un effet négatif important sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de la société. De nouveaux facteurs peuvent émerger de temps à autre, et il n’est pas possible pour la société de prédire de nouveaux facteurs ni d’évaluer l’effet potentiel de tout nouveau facteur sur elle. Les déclarations prospectives et les autres déclarations contenues dans le présent document peuvent également porter sur les progrès, les plans et les objectifs de l’entreprise en matière de responsabilité (y compris les questions de durabilité et d’environnement), et l’inclusion de ces déclarations ne signifie pas que leur contenu est nécessairement important pour les investisseurs ou qu’il doit être divulgué dans les documents déposés par l’entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). En outre, les déclarations historiques, actuelles et prospectives relatives au développement durable peuvent être fondées sur des normes de mesure des progrès qui sont encore en cours d’élaboration, sur des contrôles et processus internes qui continuent d’évoluer et sur des hypothèses susceptibles d’être modifiées à l’avenir.

