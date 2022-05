Moody's met en avant ses engagements en matière de développement durable dans de nouveaux rapports

Moody’s Corporation (NYSE : MCO) a publié aujourd'hui ses rapports 2021 sur la durabilité de ses parties prenantes et de son groupe de travail sur les informations financières liées au climat (en anglais, TCFD). Moody's place le développement durable au cœur de ses activités, et le rapport sur le développement durable met en évidence la somme du travail réalisé dans l'ensemble de l'entreprise pour construire une meilleure entreprise, améliorer les vies et apporter de meilleures solutions. Le rapport TCFD met à l'honneur le leadership de Moody's en matière de climat, notamment les progrès réalisés dans le cadre de son plan de décarbonisation et l'amélioration de l'analyse des risques physiques et de transition, ainsi que le rôle joué par l'entreprise dans la transition vers le Net Zéro en aidant les acteurs du marché à traiter les risques et les opportunités liés au climat avec sa gamme complète d'offres.

Les rapports mettent en avant plusieurs étapes de durabilité et d'ESG qui ont été franchies par Moody's l'année dernière :

Une meilleure entreprise

Moody's intègre la durabilité dans l'ensemble de ses activités et de sa chaîne de valeur. L'entreprise a dépassé ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) à court terme - avec une réduction de 92 % des émissions absolues de GES des champs d'application 1 et 2, et une réduction de 95 % du champ d'application 3 par rapport à une année de référence 2019 - et a fait de grands progrès en matière d'engagement des fournisseurs. Moody's est fière d'annoncer son objectif Net Zéro validé de 90 % de réduction des émissions des champs d'application 1, 2 et 3 d'ici 2040 et qu'elle est l'une des premières entreprises à voir ses objectifs Net Zéro à court et à long terme validés par l'initiative Objectifs fondés sur des données scientifiques (en anglais, Science Based Targets (SBTi)).

Des vies améliorées

Moody's s'efforce de favoriser un environnement de travail inclusif et solidaire afin de contribuer à l'épanouissement de chaque employé puisse s'épanouir et à la cohésion de communautés disposant de ressources pour se développer. En 2021, la société a lancé l'Université Moody's, une structure d'apprentissage, de perfectionnement et de développement professionnel et personnel des employés, et elle est passée à une approche unique de gestion des performances : « Grow, Perform, Succeed » (GPS). La Fondation Moody's et les efforts philanthropiques axés sur les employés ont permis de récolter plus de 6 millions de dollars en dons caritatifs, et les employés de l'entreprise ont offert plus de 11 000 heures de bénévolat à leurs communautés.

De meilleures solutions

Moody's cherche à accélérer la transformation du marché et à développer des économies durables. En 2021, Moody's a lancé plusieurs nouvelles solutions qui offrent une plus grande transparence des risques liés à l'ESG et aident les clients à identifier les opportunités. En outre, Moody's Investors Service (MIS) a élargi son profil d'émetteur ESG et l'impact de ses cotes crédit afin d'offrir une plus grande transparence sur la manière dont les facteurs ESG sont intégrés dans les notations de crédit. L'entreprise a également acquis la société RMS, leader du secteur, pour renforcer ses capacités de modélisation et d'analyse des risques et catastrophes climatiques.

Le rapport 2021 de Moody's sur la durabilité des parties prenantes reprend plusieurs autres rapports annuels de la société, notamment ceux de la TCFD, du SASB, de la GRI et du WEF. Veuillez consulter le site Web sur la durabilité de Moody’s pour consulter le portefeuille de rapports primés sur la durabilité de l'entreprise et pour en savoir plus sur les engagements et les initiatives de l'entreprise.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody's (NYSE : MCO) est une entreprise mondiale d'évaluation intégrée des risques qui permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions. Ses données, ses solutions analytiques et ses perspectives aident les décideurs à identifier les opportunités et à gérer les risques inhérents aux marchés avec les autres. Nous pensons qu'une plus grande transparence, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l'information ouvrent la voie à un progrès partagé. Avec environ 14 000 employés dans plus de 40 pays, Moody's combine une présence internationale offrant son expertise locale et plus d'un siècle d'expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, consultez le site Web moodys.com/about.

