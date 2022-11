Moody's obtient la première place au classement général RiskTech100 2023 de Chartis

Moody's a obtenu la première place du classement général du rapport annuel RiskTech100® de Chartis, l'étude la plus complète des 100 principaux prestataires mondiaux de technologies de gestion des risques et de conformité. De plus, Moody's a atteint la première place dans 15 catégories distinctes de prix, le plus grand nombre dans les 17 ans d'histoire du RiskTech100. Ces résultats viennent s'ajouter à la liste croissante des distinctions reçues par Moody's dans le secteur.

« Gagner la première place de ce prestigieux classement est une réussite extraordinaire qui reflète les contributions de l'ensemble de Moody's », a déclaré Stephen Tulenko, président de Moody's Analytics. « Cette première place valide nos efforts continus pour aider les clients à intégrer les données, les analyses et la technologie pour décoder les risques et libérer les possibilités. »

En plus d'obtenir la meilleure position au classement général, Moody's a reçu des prix dans 15 catégories distinctes :

Banque

Risque climatique

Données de crédit – Obligation structurée adossée à des prêts (Collateralized Loan Obligation, CLO)

Données de crédit – Vente en gros

Risque de crédit pour le portefeuille bancaire

Pertes de crédit attendues actuelles (Current Expected Credit Losses, CECL)

Environnement, société et gouvernance

Prix et données évalués - Crédit

Criminalité financière - Données

Fonctionnalité

Innovation : risque de crédit

Assurance

Assurance : modélisation du risque de catastrophe

Opérations de prêt : solutions d'origination de prêts (loan Origination Solutions, LOS)

Stratégie

« En ces temps difficiles, Moody's continue d'aider ses clients du monde entier à répondre à leurs besoins en matière de technologie de gestion des risques », a déclaré Sidhartha Dash, chercheur en chef chez Chartis Research. « La première place au classement général, associée aux 15 victoires individuelles dans les catégories, illustre clairement que Moody's offre les meilleures solutions de risque intégrées du marché qui aident les sociétés, dans des secteurs allant des services financiers aux assurances en passant par les entreprises, à identifier et à gérer les risques multidimensionnels. »

Dans le rapport phare de Chartis Research, les lauréats du RiskTech100 2023 sont sélectionnés au terme d'un processus de près d'un an de réunions d'information sur les prestataires et de discussions avec des acheteurs et des utilisateurs finaux des technologies de gestion des risques. Les directeurs de recherche et les analystes principaux de Chartis Research ont ensuite pris les décisions finales.

Chartis Research est le principal prestataire de recherches et d'analyses sur le marché mondial des technologies de gestion des risques. L'objectif de Chartis est d'aider les entreprises à améliorer leurs performances en améliorant la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise et la conformité, ainsi que d'aider les clients à prendre des décisions technologiques et commerciales éclairées en fournissant une analyse approfondie et des conseils pratiques sur pratiquement tous les aspects de la technologie de gestion des risques.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE : MCO) est une société d'évaluation des risques, intégrée et d’envergure mondiale, qui permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions. Nos données, solutions d’analyse et perspectives aident les décideurs à identifier des opportunités et à gérer les risques inhérents au fait de faire affaire avec d'autres personnes. Nous pensons qu’une plus grande transparence, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l’information ouvrent la porte à un progrès partagé. Avec plus de 14 000 employés dans plus de 40 pays, Moody’s combine une présence internationale à une expertise locale et plus d’un siècle d’expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, consultez moodys.com/about.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221121005268/fr/