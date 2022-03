Moody's présente ses innovations et accomplissements dans une nouvelle série vidéo en préparation à son événement Investor Day

Les vidéos fournissent un aperçu détaillé des priorités stratégiques et des objectifs de croissance de la Société

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) annonce une nouvelle série de perspectives pré-enregistrées destinées aux actionnaires en amont de son événement Investor Day, qui se tiendra le 10 mars 2022 à la Bourse de New York. Les participants intéressés peuvent visionner ces enregistrements vidéo et s'inscrire à l'événement via le site web Moody's Investor Day.

La série propose un regard complet sur l'actualité de la Société en matière d'innovations et de jalons, ainsi que sur les priorités stratégiques et les objectifs de croissance pour 2022 et au-delà. La série comporte six vidéos, toutes mises en ligne aujourd'hui et disponibles via ce lien:

Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) présente la culture diversifiée de Moody’s et l'attention portée par la Société aux initiatives DE&I pour l'ensemble de ses effectifs ;

ESG & Climate offre une vue d'ensemble à 360 degrés des risques et opportunités ESG des acteurs du marché, notre capacité unique à répondre à leurs besoins, ainsi que les engagements de Moody's dans ces domaines critiques ;

Finance & Strategy apporte un regard détaillé sur l'approche stratégique de la Société au service d'une croissance continue via l'attribution de capitaux, d'acquisitions et d'investissements organiques, ainsi qu'un aperçu des nouvelles catégories de reporting de Moody's Analytics ;

Moody's Analytics démontre comment notre stratégie d'évaluation intégrée des risques aide les clients à s'orienter devant des risques interconnectés, à prendre de meilleures décisions, et à renforcer leur résilience ;

Moody's Investors Service aborde la question de l'impact et de la transparence apportés par les notations aux marchés des titres de créances; et

Technology & Innovation met en avant le rôle central joué par l'innovation et une technologie interopérable dans la stratégie commerciale de Moody's.

L'événement Moody’s Investor Day se déroulera à la Bourse de New York Stock le 10 mars 2022, de 8h00 à 13h30 ET. Durant l'événement, des dirigeants présenteront les activités et stratégies à long terme de la Société, et fourniront une mise à jour sur l'actuel environnement financier et commercial. Les remarques liminaires et la session de questions-réponses avec les responsables exécutifs de Moody’s seront diffusées en direct de 8h30 à 10h00 ET. Les liens vers la diffusion en direct seront disponibles sur le site web Moody's Investor Day et communiqués par email aux participants avant le début de l'événement.

L'inscription à l'Investor Day est requise. Pour tout complément d'information, veuillez contacter Moody’s Investor Relations à l'adresse ir@moodys.com.

A PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) est une société internationale spécialisée dans l'évaluation des risques, qui permet aux organisations de prendre des décisions éclairées. Nos solutions d’analyse de données et nos perspectives aident les décideurs à identifier des opportunités et à gérer les risques inhérents aux transactions commerciales. Nous pensons qu’une transparence accrue, des décisions plus informées et un accès équitable à l’information ouvrent la porte au progrès partagé. Comptant plus de 13 000 employés dans plus de 40 pays, Moody’s allie présence internationale, expertise locale et plus d’un siècle d’expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moodys.com/about

