S&P réduit la perspective de la notation du Royaume-Uni après le plan de réduction des impôts

L'agence de notation Standard & Poor's a réduit vendredi la perspective de sa note AA pour la dette souveraine britannique de "stable" à "négative", estimant que les plans de réduction d'impôts du Premier ministre Liz Truss entraîneraient une hausse continue de la dette.

Le 23 septembre, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé environ 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d'impôts permanentes et non financées, ainsi que des subventions temporaires coûteuses pour les factures d'énergie des ménages et des entreprises, ce qui a fait plonger la livre sterling et les marchés obligataires.

Bien que la livre sterling se soit redressée depuis, la Banque d'Angleterre a été obligée de lancer un programme d'achat d'obligations d'urgence mercredi pour stabiliser les marchés et a prévenu qu'elle devrait probablement relever les taux d'intérêt de manière significative en novembre.

S&P - qui classe la dette publique britannique un cran plus haut que ses rivaux Moody's et Fitch - a déclaré qu'elle voyait la dette publique britannique sur une trajectoire ascendante, contrairement à une prévision précédente selon laquelle elle diminuerait en tant que part du produit intérieur brut à partir de 2023.

"Nos prévisions budgétaires actualisées sont soumises à des risques supplémentaires, par exemple, si la croissance économique du Royaume-Uni s'avère plus faible en raison d'une nouvelle détérioration de l'environnement économique, ou si les coûts d'emprunt du gouvernement augmentent plus que prévu, sous l'effet des forces du marché et du resserrement de la politique monétaire", a-t-elle ajouté.

S&P prévoit que la Grande-Bretagne entrera en récession technique au cours des prochains trimestres et que son PIB diminuera de 0,5 % en 2023.

Truss et Kwarteng ont rencontré des hauts fonctionnaires de l'Office for Budget Responsibility britannique vendredi, mais ont jusqu'à présent rejeté les appels de certains investisseurs et rivaux politiques leur demandant de demander à l'OBR indépendant de publier de nouvelles prévisions avant le 23 novembre, date à laquelle Kwarteng a l'intention de présenter un plan de réduction de la dette.

Moody's a déclaré mercredi que les réductions d'impôts de Kwarteng étaient "

crédit négatif

", et

a signalé le 21 octobre

comme la prochaine date la plus probable pour un examen plus formel.

Le gouvernement britannique a déclaré que les réductions d'impôts et les réformes structurelles à plus long terme dans des domaines tels que l'immigration et les permis de construire devraient stimuler la croissance, mais S&P a déclaré que le bénéfice serait probablement modeste, surtout à court terme.

"Pour l'instant, il n'est pas clair si le gouvernement prévoit d'introduire en fin de compte des mesures d'assainissement budgétaire pour ramener la dette sur une trajectoire descendante et nous supposons que le paquet sera financé par la dette", a-t-elle déclaré.

Selon S&P, les emprunts publics de la Grande-Bretagne devraient représenter en moyenne 5,5 % du PIB par an de 2023 à 2025, contre une prévision précédente de 3 %, tandis que la dette publique atteindrait 97 % du PIB en 2025. (1 $ = 0,8961 livre) (Reportage de David Milliken ; Montage de Leslie Adler, Daniel Wallis et David Gregorio)