Moog Inc. est un concepteur, fabricant et intégrateur de systèmes de contrôle et de commande de mouvements et de fluides de précision pour une gamme d'applications sur les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de l'industrie. Elle opère à travers trois segments : Aircraft Controls, Space and Defense Controls et Industrial Systems. Ses produits et systèmes sur le marché de l'aérospatiale et de la défense comprennent les commandes de vol primaires et secondaires pour les avions militaires, les systèmes d'armes à tourelle, les commandes de stabilisation et de chargement automatique des munitions pour les véhicules de combat blindés, les commandes de direction des missiles tactiques et stratégiques et les commandes de visée des canons ; le marché des avions commerciaux, qui comprend les commandes de vol primaires et secondaires pour les avions commerciaux et le marché spatial, qui comprend les commandes de positionnement par satellite et les commandes de vecteur de poussée, ainsi que les lanceurs spatiaux intégrés et les applications hypersoniques. La société propose également des solutions d'aérodrome numérique pour les aérodromes commerciaux et militaires.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense