Moonbound Mining Ltd. a annoncé qu'à compter du 17 mai 2024, elle a nommé James Lumley et Perry E. Toms en tant qu'administrateurs de la société. Dans le cadre de ces nominations, Ann Fehr a démissionné en tant qu'administratrice de la société, avec effet au 17 mai 2024. MM.

Lumley et Toms ont également été nommés au comité d'audit de la société, qui est désormais composé de David Eaton (président), Perry Toms et James Lumley. James Lumley, l'actuel PDG de la société, est un professionnel expérimenté dans les secteurs de l'exploitation minière et des ressources, ainsi que de l'investissement immobilier. M. Lumley a occupé divers postes de direction, notamment celui de PDG, de chef d'unité opérationnelle et de directeur de projet.

M. Lumley était auparavant responsable de l'unité commerciale Guinée chez TerraCom Resources (aujourd'hui TerraCom Limited), où il était chargé de la gestion et du développement de projets potentiels de bauxite et de minerai de fer. Auparavant, il a été PDG d'Anglo-African Minerals plc, de RAM Resources Pty et de NAMA Resources Limited, où il a réussi à obtenir des millions de dollars de financement et à gérer les relations avec les gouvernements dans de nombreux pays. M. Lumley est titulaire d'un MBA en finance et en études commerciales et a passé des examens de banque et de financement. Il a également l'habitude d'établir de solides relations de travail avec les organismes gouvernementaux, les investisseurs et les institutions financières, et a négocié avec succès plusieurs accords majeurs et protocoles d'accord sur l'ensemble du continent africain.

Perry E. Toms possède plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la commercialisation d'entreprises de technologies propres et dans le développement de projets à très faible émission de carbone dans les domaines des énergies renouvelables à grande échelle, des carburants liquides avancés pour le transport, de la valorisation des déchets et des projets dans le domaine de l'environnement bâti. Il a fondé diverses entreprises d'énergie durable et a travaillé en étroite collaboration avec la communauté financière dans le cadre de levées de fonds privées et publiques réussies. M. Toms a créé 20GS Low Carbon Consulting & Advisory et a occupé des postes de gestion et de direction dans les secteurs des énergies conventionnelles et renouvelables, ainsi qu'une expérience directe dans les secteurs des infrastructures de traitement des déchets et de l'eau, notamment dans l'entreprise Novera Energy Ltd, cotée sur l'AIM (directeur exécutif, développement commercial), et dans l'industrie de l'énergie. (directeur exécutif, développement commercial) ; ABG Biodiesel, anciennement cotée à l'ASX (vice-président) ; et Licella Holdings Pty, développeur de la technologie des biocarburants HTL.

Ltd. (président). En 2005, M. Toms a dirigé le développement de projets en Amérique du Nord pour la société australienne ABG Technology et en 2009, il a dirigé le développement commercial mondial pour Licella, ce qui a conduit à la création de Steeper Energy ApS en 2011 pour exploiter la liquéfaction hydrothermale (HTL) pour la conversion de la biomasse lignocellulosique en carburants de transport avancés à faible teneur en carbone et en produits chimiques fins. M. Toms a dirigé le développement de nombreux projets conventionnels et d'infrastructure, notamment des projets de production combinée de chaleur et d'électricité à partir de gaz naturel, de valorisation des déchets solides et liquides municipaux, d'énergie éolienne, de transformation de la biomasse en liquides, ainsi que des projets de séquestration/compensation du carbone au Royaume-Uni, en Europe, en Inde, en Chine, en Australasie, en Amérique du Sud et dans toute l'Amérique du Nord.